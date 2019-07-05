حملة مرورية لرفع السيارات المتهالكة من شوارع القاهرة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٥ ص

سيارات مركونة-أرشيفية

سيارات متهالكة متروكة في الشوارع، ودراجات بخارية بدون ترخيص ولوحات معدنية واجهتها الإدارة العامة لمرور القاهرة بشن حملات مكبرة لرصد تلك المخالفات، ورفع السيارات المتهالكة والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، وأسفرت الحملة عن رفع 3 سيارات تم تسليمها لمالكيها و3 سيارات أخرى تم حجزها بالأقسام، كما ضبطت الحملة 5 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات معدنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

في سياق متصل منفصل شهد عدد من الميادين الرئيسية والمحاور اليوم الجمعة حالة من السيولة المرورية وسط انتشار مكثف لرجال المرور تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. ووجه اللواء عصام الدين شادي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بانتشار الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة بمختلف