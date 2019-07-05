جريمة

حملة مرورية لرفع السيارات المتهالكة من شوارع القاهرة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٥ ص
سيارات مركونة-أرشيفية
سيارات مركونة-أرشيفية
سيارات متهالكة متروكة في الشوارع، ودراجات بخارية بدون ترخيص ولوحات معدنية واجهتها الإدارة العامة لمرور القاهرة بشن حملات مكبرة لرصد تلك المخالفات، ورفع السيارات المتهالكة والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، وأسفرت الحملة عن رفع 3 سيارات تم تسليمها لمالكيها و3 سيارات أخرى تم حجزها بالأقسام، كما ضبطت الحملة 5 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات معدنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
في سياق متصل منفصل شهد عدد من الميادين الرئيسية والمحاور اليوم الجمعة حالة من السيولة المرورية وسط انتشار مكثف لرجال المرور تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. ووجه اللواء عصام الدين شادي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بانتشار الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة بمختلف
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ع-التعاون-المصرى-الإيطالى (5)

تخريج دفعة ضمن تعاون الداخلية المصرية والإيطالية

نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، الأربعاء الماضي، حفل تخريج الدورة التدريبية الخامسة ببرنامج التعاون التدريبى الدولي المبرم بين وزارتى الداخلية المصرية والإيطالية، وعُقدت الدورة خلال الفترة من 9/6 – 4/7/2019 وتناولت موضوعات (مكافحة الهجرة غير النظامية وتزوير الوثائق الرسمية)، وتم الاحتفال بتخريج 46 متدربا يمثلون 16 دولة إفريقية من بينها مصر، وذلك بحضور مدير الإدارة المركزية للهجرة وشرطة الحدود بوزارة الداخلية الإيطالية وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة المصرية.
طرح-بنزين-95 فى محطات-الوقود (3)

كيف استعدت وزارة الداخلية لزيادة أسعار البنزين؟

خطة أمنية محكمة شرعت وزارة الداخلية في تنفيذها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، في أعقاب قرار مجلس الوزراء بإقرار زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، وعززت قوات الشرطة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية انتشارها في الشوارع والميادين الرئيسية والدفع بتعزيزات إضافية بمواقف السيارات لمراقبة تعريفة الركوب والرقابة على قائدي سيارات الأجرة، والتصدي لأي محاولات لاستغلال المواطنين، إضافة إلى محطات الوقود، والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة.
مشاجرة - أرشيفية

القبض على 20 شخصا في مشاجرة بعد مقتل آخر ببني سويف

فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الجمعة، كردونا أمنيا بمنشأة ناصر بمدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، بعد نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب لعب الأطفال؛ منعًا لتجدد الاشتباكات مرة أخرى بين الطرفين بعدما أسفرت عن مصرع شاب متأثرا بإصابته. وتلقى اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب لهو الأطفال، ما أسفر عن مصرع "عرفة. م"، 25 سنة، مقيم بمنشأة ناصر التابعة لدائرة المركز، ووجه بسرعة السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.
.رادار-مرور

رادارات الجيزة تلتقط 60 مخالفة خلال 24 ساعة

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثًا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3469 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1240 مخالفة انتظار خاطئ، و509 مخالفات متنوعة.
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حريق-الموسكى (1)

السيطرة على حريق التهم محتويات شقة بالزاوية

سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم السبت، على حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة الزاوية الحمراء، بعد إمساك النيران بمحتوياتها، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي تمكنت من محاصرة ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى باقي العقار، وكذا تمت عملية التبريد، دون سقوط مصابين.. وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي، باشتعال النيران بشقة بالزاوية الحمراء، ليتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وصلت إلى مكان البلاغ وتمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب، ومنع خطر الامتداد لباقى العقارات، وتم إخطار النيابة العامة.
.رادار-مرور

رادارات الجيزة تلتقط 80 مخالفة خلال 24 ساعة

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3009 مخالفات مرورية متنوعة، أبرزها 975 مخالفة انتظار خاطئ، و411 مخالفة متنوعة.
تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (9)

4 مصابين فى حادثين مروريين بالتجمع والمريوطية

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغا من الخدمات المعينة على الطريق الدائرى فى منطقة المريوطية بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف وقوة من المرور للتدخل السريع، وتبين تصادم سيارتين جراء السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن إصابة 3 مواطنين، علاوة على تعطل حركة الطريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم القريب من موقع الحادث، بينما تولى رجال المرور رفع السيارتين المتصادمتين من الطريق باستخدام الأوناش، وذلك لتسيير الحركة المرورية، وفك تكتلات الزحام التى سببها الحادث على الطريق.
تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (3)

3 تصادمات على طريقي السويس والفيوم الصحراويين

استقبلت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغين بوقوع حادثين مروريين بالقاهرة والجيزة، ووقع الحادث الأول فى نطاق محافظة القاهرة، على طريق السويس الصحراوى، إذ صدمت سيارة أجرة مواطنًا في أثناء عبوره الطريق، ما أدى إلى إصابته وتعطل حركة المرور على الطريق، وتم نقل المصاب للمستشفى والتدخل بأوناش المرور لرفع السيارة المتسببة فى الحادث بعد ضبط قائدها، فيما شهد طريق الفيوم الصحراوى، تصادم سيارتين، مما أسفر عن إصابة قائديهما، وتسبب الحادث فى تعطل حركة المرور، وتدخلت قوات الإدارة العامة لمرور الجيزة، لتسيير حركة السيارات.
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