رياضة

أجيري يعترف: منتخب مصر عانى بدنيًا أمام هذا المنافس

تحرير:أحمد بركات ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٥ ص
المنتخب الوطني
المنتخب الوطني
أكد خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني أنه لا توجد لدى لاعبيه أي مشكلة بدنية، موضحًا أن في مباراة أوغندا كان اللاعبون يبذلون مجهود غير عادي حتى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة التي تفوق فيها المنتخب المصري وفاز بهدفين مقابل لاشئ. وتابع اجيري في المؤتمر الصحفي لمباراة جنوب أفريقيا صباح اليوم الجمعة:"نعم في المباراة الأولى كانت هناك مشكلة بدنية، ولكن في المباراة الأخيرة عندي حالة رضا عن الحالة البدنية التي ظهر عليها كل اللاعبين، وأعتقد ان الأمور تسير إلى الأفضل في المرحلة المقبلة أيضًا".
وبسؤاله عما إذا كان يتوقع أن يكون هناك تفوق لمنتخب الأولاد على المنتخب الوطني من الناحية البدنية أجاب أجيري قائلأً:" جنوب أفريقيا تلعب وليس لديها ما تخسره والأمر نفسه بالنسبة لمنتخب مصر كلا المنتخبين لديهم هدف واحد هو الفوز باللقاء من أجل التأهل للدور التالي، وأعتقد أن الحالة البدنية التي كنا عليها
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مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (4)

أجيري عن مواجهة جنوب أفريقيا: لن تكون سهلة

كشف خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني أن مواجهة منتخب جنوب أفريقيا المقرر إقامتها في التاسعة مساء غداً السبت لن تكون سهلة، لأن جنوب أفريقيا تمتلك منتخب منظم ولديه خط دفاع قوي، وقدم عروضاً جيدة خلال مباريات دور المجموعات. وأوضح المدير الفني للمنتخب الوطني أن لاعبيه جاهزين لخوض مواجهة منتخب الأولاد ولا يوجد أي غيابات في صفوف الفريق باستثناء الثنائي محمود عبدالرحيم " جنش" الذي اجرى جراحة في وتر أكيليس بعد إصابته في التدريبات قبل لقاء منتخب أوغندا وأحمد حسن "كوكا" الذي تعرض للإصابة في لقاء المنتخب الأوغندي.
فيليب-كوكو (2)

كوكو مدربا لديربي كاونتي خلفا للامبارد

أعلن نادي ديربي كاونتي تعيين المدرب الهولندي فيليب كوكو بعقد يمتد لأربع سنوات، ليخلف بالتالي الإنجليزي فرانك لامبارد، الذي تولى أمس تدريب نادي تشيلسي، وقال كوكو لموقع الفريق الرسمي: "أشعر بالسعادة والفخر للتأكيد على أن ديربي كاونتي سيصبح فريقي المقبل، لا أستطيع الانتظار حتى مقابلة الفريق والجماهير وبداية المغامرة الجديدة معًا"، ولحق المدرب البالغ من العمر 48 عامًا بالفريق في فلوريدا لبداية فترة الإعداد للموسم الجديد، وسيعاونه في ملعب برايد بارك كل من كريس فان دير فيردين، إضافة إلى تاون شيبرز، مع بقاء مدرب حراس المرمى شاي جيفين.
رينارد‎

المغرب Vs بنين.. رينارد لا يخسر أمام دوسويي

أجيال عديدة تعاقبت على الكرة المغربية شهدت بزوغ نجم الكثير من اللاعبين، إلا أن تلك الأجيال فشلت في تحقيق حلم الجماهير المغربية في كأس الأمم الإفريقية، تلك البطولة التي توج أسود الأطلس بلقبها مرة واحدة في عام 1976، ومرت الكرة المغربية بالكثير من خيبات الأمل في الكان، فمنذ احتلال المركز الرابع في نسخة 1988، شاركت المغرب في البطولة الإفريقية 10 مرات، نجحت خلالها في الوصول مرة واحدة إلى النهائي، ومرتين إلى ربع النهائي، وودعت من دور المجموعات 7 مرات، وتأمل المغرب في تحسين تلك الصورة في نسخة الكان الحالية، عندما تواجه بنين اليوم في دور الـ16.
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مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (4)

أجيري عن مواجهة جنوب أفريقيا: لن تكون سهلة

كشف خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني أن مواجهة منتخب جنوب أفريقيا المقرر إقامتها في التاسعة مساء غداً السبت لن تكون سهلة، لأن جنوب أفريقيا تمتلك منتخب منظم ولديه خط دفاع قوي، وقدم عروضاً جيدة خلال مباريات دور المجموعات. وأوضح المدير الفني للمنتخب الوطني أن لاعبيه جاهزين لخوض مواجهة منتخب الأولاد ولا يوجد أي غيابات في صفوف الفريق باستثناء الثنائي محمود عبدالرحيم " جنش" الذي اجرى جراحة في وتر أكيليس بعد إصابته في التدريبات قبل لقاء منتخب أوغندا وأحمد حسن "كوكا" الذي تعرض للإصابة في لقاء المنتخب الأوغندي.
عمرو-وردة

المنتخب يكشف موقف وردة من المشاركة أمام جنوب إفريقيا

كشف إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، عن موقف عمرو وردة، لاعب المنتخب ونادي أتروميتوس اليوناني، من المشاركة مع الفراعنة أمام جنوب إفريقيا، في المباراة المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، وذلك في دور الـ16 بمسابقة بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري. وقال لهيطة، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس، إن وردة أصبح متاحًا للمشاركة، إلا أن قرار الدفع به متوقف في يد خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب القومي.
مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (4)

كيف بدأ أجيرى استعداداته لمواجهة جنوب إفريقيا؟

كشف هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، أن الجهاز الفني سيشاهد مباريات جنوب إفريقيا، لدراسة نقاط القوة والضعف، وذلك استعدادًا للمواجهة المرتقبة بين الفراعنة والأولاد، في المباراة المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، وذلك في دور الـ16 بمسابقة بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وفي حالة تأهل المنتخب لدور الـ 8 سوف يواجه الفائز من الكاميرون ونيجيريا.
مصر-والكونغو (6)

وعد جديد من مدرب مصر للجماهير قبل موقعة جنوب إفريقيا

كشف هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، أن الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري يسعى لتحسين أداء اللاعبين في المباريات المقبلة من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، حيث قال مدرب المنتخب في تصريحات تليفزيونية، إن خافيير أجيري المدير الفني غير راضٍ عن أداء اللاعبين في الثلاث مباريات الماضية بدور المجموعات من البطولة الإفريقية، لكن الأهم أننا نجحنا في التأهل إلى دور الـ16 بعد تصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، وأحرزنا 5 أهداف، ولم يدخل مرمانا أي هدف".
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