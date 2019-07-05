أجيري يعترف: منتخب مصر عانى بدنيًا أمام هذا المنافس

تحرير:أحمد بركات ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٥ ص

المنتخب الوطني

أكد خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني أنه لا توجد لدى لاعبيه أي مشكلة بدنية، موضحًا أن في مباراة أوغندا كان اللاعبون يبذلون مجهود غير عادي حتى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة التي تفوق فيها المنتخب المصري وفاز بهدفين مقابل لاشئ. وتابع اجيري في المؤتمر الصحفي لمباراة جنوب أفريقيا صباح اليوم الجمعة:"نعم في المباراة الأولى كانت هناك مشكلة بدنية، ولكن في المباراة الأخيرة عندي حالة رضا عن الحالة البدنية التي ظهر عليها كل اللاعبين، وأعتقد ان الأمور تسير إلى الأفضل في المرحلة المقبلة أيضًا".

وبسؤاله عما إذا كان يتوقع أن يكون هناك تفوق لمنتخب الأولاد على المنتخب الوطني من الناحية البدنية أجاب أجيري قائلأً:" جنوب أفريقيا تلعب وليس لديها ما تخسره والأمر نفسه بالنسبة لمنتخب مصر كلا المنتخبين لديهم هدف واحد هو الفوز باللقاء من أجل التأهل للدور التالي، وأعتقد أن الحالة البدنية التي كنا عليها

وبسؤاله عما إذا كان يتوقع أن يكون هناك تفوق لمنتخب الأولاد على المنتخب الوطني من الناحية البدنية أجاب أجيري قائلأً:" جنوب أفريقيا تلعب وليس لديها ما تخسره والأمر نفسه بالنسبة لمنتخب مصر كلا المنتخبين لديهم هدف واحد هو الفوز باللقاء من أجل التأهل للدور التالي، وأعتقد أن الحالة البدنية التي كنا عليها في مواجهة أوغندا تدعمنا وتمنحنا الفرصة من اجل تحقيق الفوز باللقاء".

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره منتخب جنوب أفريقيا في التاسعة مساء غداً السبت باستاد القاهرة في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو وتأهل المنتخب المصري بعد تصدره المجموعة الأولى بعلامة الكاملة.



