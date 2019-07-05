أسعار الأجرة في الإسماعيلية بعد ارتفاع البنزين

تحرير:محمد مصباح ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ م

محطة بنزين - صورة أرشيفية

أعلنت إدارة مرور الإسماعيلية عن التعريفة الجديدة لأسعار الأجرة داخل المدينة وخارجها، وذلك عقب إعلان الحكومة عن ارتفاع أسعار المحروقات، صباح اليوم الجمعة، على مستوى الجمهورية، وشملت أسعار التاكسي داخل الحي الواحد لتصبح 9 جنيهات بدلا من 8، ومن حي إلى آخر 10 جنيهات بدلا من 9، والمسافات الطويلة داخل المدينة 12.5 جنيه بدلا من 11، كما شملت ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز داخل المستودع لتصبح 65 جنيها بدلا من 50، وأصبح سعر أسطوانة البوتاجاز لدى الموزعين 70 جنيها بدلا من 60.

وجاءت أسعار الأجرة من محافظة الإسماعيلية إلى القاهرة 24 جنيها بدلا من 21 جنيها، المنصورة 39 جنيها بدلا من 35 جنيها، ودمياط 34 جنيها بدلا من 31 جنيها، وبورسعيد 22 جنيها بدلا من 20 جنيها، والسويس 21 جنيها بدلا من 18 جنيها، والزقازيق 20 جنيها بدلا من 18 جنيها، وطنطا 39 جنيها بدلا من 35 جنيها. وبالنسبة