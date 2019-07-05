أسعار الأجرة في الإسماعيلية بعد ارتفاع البنزين
تحرير:محمد مصباح
٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ م
محطة بنزين - صورة أرشيفية
أعلنت إدارة مرور الإسماعيلية عن التعريفة الجديدة لأسعار الأجرة داخل المدينة وخارجها، وذلك عقب إعلان الحكومة عن ارتفاع أسعار المحروقات، صباح اليوم الجمعة، على مستوى الجمهورية، وشملت أسعار التاكسي داخل الحي الواحد لتصبح 9 جنيهات بدلا من 8، ومن حي إلى آخر 10 جنيهات بدلا من 9، والمسافات الطويلة داخل المدينة 12.5 جنيه بدلا من 11، كما شملت ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز داخل المستودع لتصبح 65 جنيها بدلا من 50، وأصبح سعر أسطوانة البوتاجاز لدى الموزعين 70 جنيها بدلا من 60.
وجاءت أسعار الأجرة من محافظة الإسماعيلية إلى القاهرة 24 جنيها بدلا من 21 جنيها، المنصورة 39 جنيها بدلا من 35 جنيها، ودمياط 34 جنيها بدلا من 31 جنيها، وبورسعيد 22 جنيها بدلا من 20 جنيها، والسويس 21 جنيها بدلا من 18 جنيها، والزقازيق 20 جنيها بدلا من 18 جنيها، وطنطا 39 جنيها بدلا من 35 جنيها.
وبالنسبة
وجاءت أسعار الأجرة من محافظة الإسماعيلية إلى القاهرة 24 جنيها بدلا من 21 جنيها، المنصورة 39 جنيها بدلا من 35 جنيها، ودمياط 34 جنيها بدلا من 31 جنيها، وبورسعيد 22 جنيها بدلا من 20 جنيها، والسويس 21 جنيها بدلا من 18 جنيها، والزقازيق 20 جنيها بدلا من 18 جنيها، وطنطا 39 جنيها بدلا من 35 جنيها.
وبالنسبة للأجرة للمناطق الداخلية فجاءت كالتالي: إلى التل الكبير 10 جنيهات بدلا من 9 جنيهات، والقصاصين 7.5 جنيه بدلا من 6.5 جنيه، وفايد 8.5 جنيه بدلا من 7.5 جنيه، وأبو صوير 4 جنيهات بدلا من 3.5 جنيه، وأبو خليفة 4.5 جنيه بدلا من 4 جنيهات، وسرابيوم 4.5 جنيه بدلا من 4 جنيهات، والقنطرة 7.5 جنيه بدلا من 6.5 جنيه، وأبو سلطان 7 جنيهات بدلا من 6، والمستقبل 4 جنيهات بدلا من 3.5، والعاشر 13 جنيها بدلا من 12.
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