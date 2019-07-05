رياضة

كيريوس.. موهبة فذة حطمها سوء السلوك والجنون

لا جديد.. يأبى الأسترالي نيك كيريوس أن يفوت موسمًا في التنس دون أن يترك به بصمته الخاصة من الأفعال المثيرة للجدل، وكان آخرها أمس أمام نادال في بطولة ويمبلدون
٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م
نيك كيريوس
نيك كيريوس
نيك كيريوس هو إحدى أبرز المواهب التي ظهرت في عالم الكرة الصفراء في العقد الأخير، إذ يتمتع الأسترالي بكل مهارات اللعبة، من الإرسال القوي والضربات الأمامية والخلفية المتقنة، وإجادة اللعب على الشبكة، إلا أنه يعاني من أمر وحيد، وهو الافتقار إلى عقلية احترافية، تلك المشكلة التي أعاقت كثيرًا تطوره، وحرمته من الدخول بين المصنفين العشرة الأوائل عالميا، والمنافسة بقوة على ألقاب البطولات الأربع الكبرى، خاصة أنه يملك الجودة بالفعل لتحقيق ذلك، إلا أن عدم اهتمامه وتصرفاته المثيرة للجدل أضاعت الكثير من الإنجازات أمامه.
توج كيريوس البالغ من العمر 24 عامًا، بخمسة ألقاب في مسيرته الاحترافية في مارسيليا وأتلانتا واليابان المفتوحة عام 2016، إضافة إلى لقبي بريزبن في 2018 وأكابولكو في 2019، ومنذ نعومة أظافره أظهر موهبته الكبيرة سواء من خلال الفوز ببطولة أستراليا المفتوحة عام 2013 في مرحلة الجونيور أو منافسات الزوجي في بطولة
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المغر- وجنوب-افريقيا (6)

مدرب جنوب إفريقيا: هدفنا زيادة الضغوط على الفراعنة

كشف ستيوارت باكستر، المدير الفني لجنوب إفريقيا، عن استعداداته لمواجهة الفراعنة مساء غد السبت ضمن مباريات دور الـ16 بكأس الأمم، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، إذ أكد في تصريحات صحفية خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن فريقه لعب 3 مباريات في وقت قصير وأن كأس الأمم سريعة، إلا أنه متفائل بمواجهة الدولة المضيفة للبطولة. وأضاف باكستر خلال تصريحاته، أن الضغط الأكبر يقع على المنتخب المصري بسبب وجود الجماهير بشكل كبير، قائلا: "ستكون مهمتنا أن نزيد من الضغوط على الفراعنة؛ لأن الجماهير سلاح ذو حدين وسنحاول استخدامهم لصالحنا".
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هل حدث تلاعب في لقاء زيمبابوي والكونغو؟ «كاف» يرد

كشف معاذ حجي، سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن أن "كاف" أو اللجنة المنظمة للبطولة لم تتلق أي شكوى رسمية بشأن الأنباء التي أثيرت حول وجود حالة رشوة في مباراة زيمبابوي والكونغو الديمقراطية في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، التي انتهت بفوز الكونغو برباعية نظيفة. وقال حجي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة: "كاف لا يتسامح في مثل هذه الحالات ومن غير المنطقى أن نردد أي كلام ما دام لم يرتقِ إلى الجدية؛ لأن كاف لن يقبل تداول شائعات لا أساس لها من الصحة، على الأقل حتى الآن".
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يويفا يدرس تغيير نظام التأهل لدوري أبطال أوروبا

كشف رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين، عن وجود مخطط لتغيير طريقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ويهدف ذلك المخطط إلى حماية الفرق التي تذهب بعيدًا في البطولة الأعرق على صعيد القارة العجوز، ويرغب تشيفرين في أن تتأهل الفرق التي وصلت إلى نصف نهائي البطولة، إلى دور المجموعات في الموسم التالي مباشرة، بصرف النظر عن نتائجها في دورياتها المحلية، بل وربما يصل التغيير إلى الفرق التي وصلت إلى ربع نهائي المسابقة، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية.
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مورينيو (2)

مورينيو يترك الباب مفتوحا للعودة إلى الدوري الإيطالي

أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو احتمالية عودته إلى الدوري الإيطالي مرة أخرى، وذلك بعد أن سبق ودرب الإنتر بين عامي 2008 و2010، وتوج مع النيراتزوري بلقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، إلى جانب الفوز ببطولة الدوري الإيطالي مرتين، ليرحل بعدها لتدريب كل من ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد، قبل أن تتم إقالته من تدريب الأخير في شهر ديسمبر الماضي، ولم يتولَّ تدريب أي فريق بعدها، إلا أنه رفض أن يغلق الباب أمام أي احتمالات تتعلق بمستقبله. وذلك بحسب موقع "سكاي سبورتس".
رافائيل نادال (3)

نادال يتوج ببطولة رولان جاروس للمرة الـ 12 في تاريخه

توج الإسباني رافائيل نادال بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان جاروس"، بفوزه على النمساوي دومينيك ثيم بثلاث مجموعات لواحدة، اليوم الأحد، حيث حسم نادال المباراة في ثلاث ساعات بواقع ثلاث مجموعات مقابل واحدة 6-3 و5-7 و6-1 و6-1، ليتوّج بطلاً لبطولة رولان جاروس للمرة الثانية عشرة وهو رقم غير مسبوق في كل بطولات الجراند سلام. وأصبح نادال صاحب الــ 32 عامًا أول لاعب بين المحترفين والمحترفات يحرز لقب بطولة كبرى 12 مرة في تاريخه، رافعاً رصيده في بطولات الجراند سلام إلى 18 بطولة، بفارق لقبين فقط عن حامل الرقم القياسي السويسري روجيه فيدرر.
رافائيل نادال (3)

نادال إلى نهائي رولان جاروس بالتغلب على فيدرر

تغلب النجم الإسباني رافائيل نادال على غريمه السويسرى روجر فيدرر في نصف نهائي رولان جاروس، بثلاث مجموعات دون رد بواقع (6-3) و(6-4) و (6-2)، ليتأهل إلى المباراة النهائية، إذ ينتظر مواجهة الفائز من مواجهة بطل العالم نوفاك ديوكوفيتش ووصيف نسخة العام الماضي دومينيك ثيم، ويتطلع نادال للتتويج باللقب الـ12 في مسيرته الاحترافية برولان جاروس، والثالث على التوالي بعد عامي 2017 و2018، ليواصل نادال صحوته بعد أن توج منذ أيام بلقبه الأول في الموسم، الذي أتى في بطولة روما للأساتذة.
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