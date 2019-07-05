رياضة

كيريوس.. موهبة فذة حطمها سوء العقلية والجنون

لا جديد.. يأبى الأسترالي نيك كيريوس أن يفوت موسما في التنس دون أن يترك به بصمته الخاصة من الأفعال المثيرة للجدل، وكان آخرها أمس أمام نادال في ويمبلدون
٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م
نيك كيريوس
نيك كيريوس
نيك كيريوس هو إحدى أبرز المواهب التي ظهرت في عالم الكرة الصفراء في العقد الأخير، إذ يتمتع الأسترالي بكل مهارات اللعبة، من الإرسال القوي والضربات الأمامية والخلفية المتقنة، وإجادة اللعب على الشبكة، إلا أنه يعاني من أمر وحيد، وهو الافتقار إلى عقلية احترافية، تلك المشكلة التي أعاقت كثيرًا تطوره، وحرمته من الدخول بين المصنفين العشرة الأوائل عالميا، والمنافسة بقوة على ألقاب البطولات الأربع الكبرى، خاصة أنه يملك الجودة بالفعل لتحقيق ذلك، إلا أن عدم اهتمامه وتصرفاته المثيرة للجدل أضاعت الكثير من الإنجازات أمامه.
توج كيريوس البالغ من العمر 24 عامًا، بخمسة ألقاب في مسيرته الاحترافية في مارسيليا وأتلانتا واليابان المفتوحة عام 2016، إضافة إلى لقبي بريزبن في 2018 وأكابولكو في 2019، ومنذ نعومة أظافره أظهر موهبته الكبيرة سواء من خلال الفوز ببطولة أستراليا المفتوحة عام 2013 في مرحلة الجونيور أو منافسات الزوجي في بطولة
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برشلونة يخشى سيناريو 2008 بضم جريزمان ونيمار

يستعد برشلونة لتقديم واحد من أقوى خطوط الهجوم في العالم الموسم المقبل، وذلك من خلال محاولة ضم كل من أنطوان جريزمان ونيمار، كي يزاملا كلا من ليونيل ميسي ولويس سواريز، وإذا حدث ذلك فسيملك المدرب الإسباني إيرنيستو فالفيردي قوة هجومية غاشمة، ولكن سبق أن مر برشلونة بتجربة مماثلة من قبل من خلال امتلاك 4 نجوم في خط الهجوم، ولم تنجح تلك الإستراتيجية في تحقيق النتائج المطلوبة، ففي موسم 2007- 2008، وُجد رفقة المدرب الهولندي فرانك ريكارد كل من تييري هنري وصامويل إيتو ورونالدينيو، إضافة إلى ليونيل ميسي.
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المحمدي يكشف عن دوره في قيادة المنتخب الوطني

كشف أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني ونجم أستون فيلا الإنجليزي، عن الضغوطات التي يتعرض لها لاعبو الفراعنة والجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى، قائلا: "الضغوطات أمر طبيعي في عالم كرة القدم، خاصة أن البطولة في مصر على أرضنا ووسط جماهيرنا، ونحن مطالبون دائمًا بتحقيق الفوز في كل مباراة". وأضاف المحمدي خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي: "لا بد من توجيه الشكر للجماهير على الحضور الكبير في دور المجموعات لأنهم كانوا عاملا رئيسيا في تحقيق الانتصارات".
محمد صلاح - عبد الله السعيد

أجيري: أعلم كل شيء عن جنوب إفريقيا وهجوم مصر مميز

يرى خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، أن مصر لديها أفضلية فنية أمام جنوب إفريقيا، خاصة أن المباراة التي ستجمع المنتخبين غدا، تقام على أرض مصر ووسط جماهيرها التي تملأ استاد القاهرة، بخلاف أن الفريق يضم لاعبا مؤثرا مثل محمد صلاح الذي يعد من أفضل لاعبي العالم. وقال أجيري خلال المؤتمر الصحفي لمباراة جنوب إفريقيا: "حتى أنا كمدير فني لديَّ ميزة بأنني كنت مديرًا فنيا لمنتخب المكسيك عندما واجهت منتخب الأولاد في افتتاح مونديال 2010 في جنوب إفريقيا، وأعرف طريقة لعبهم جيدا من وقتها".
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مورينيو (2)

مورينيو يترك الباب مفتوحا للعودة إلى الدوري الإيطالي

أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو احتمالية عودته إلى الدوري الإيطالي مرة أخرى، وذلك بعد أن سبق ودرب الإنتر بين عامي 2008 و2010، وتوج مع النيراتزوري بلقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، إلى جانب الفوز ببطولة الدوري الإيطالي مرتين، ليرحل بعدها لتدريب كل من ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد، قبل أن تتم إقالته من تدريب الأخير في شهر ديسمبر الماضي، ولم يتولَّ تدريب أي فريق بعدها، إلا أنه رفض أن يغلق الباب أمام أي احتمالات تتعلق بمستقبله. وذلك بحسب موقع "سكاي سبورتس".
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نادال يتوج ببطولة رولان جاروس للمرة الـ 12 في تاريخه

توج الإسباني رافائيل نادال بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان جاروس"، بفوزه على النمساوي دومينيك ثيم بثلاث مجموعات لواحدة، اليوم الأحد، حيث حسم نادال المباراة في ثلاث ساعات بواقع ثلاث مجموعات مقابل واحدة 6-3 و5-7 و6-1 و6-1، ليتوّج بطلاً لبطولة رولان جاروس للمرة الثانية عشرة وهو رقم غير مسبوق في كل بطولات الجراند سلام. وأصبح نادال صاحب الــ 32 عامًا أول لاعب بين المحترفين والمحترفات يحرز لقب بطولة كبرى 12 مرة في تاريخه، رافعاً رصيده في بطولات الجراند سلام إلى 18 بطولة، بفارق لقبين فقط عن حامل الرقم القياسي السويسري روجيه فيدرر.
رافائيل نادال (3)

نادال إلى نهائي رولان جاروس بالتغلب على فيدرر

تغلب النجم الإسباني رافائيل نادال على غريمه السويسرى روجر فيدرر في نصف نهائي رولان جاروس، بثلاث مجموعات دون رد بواقع (6-3) و(6-4) و (6-2)، ليتأهل إلى المباراة النهائية، إذ ينتظر مواجهة الفائز من مواجهة بطل العالم نوفاك ديوكوفيتش ووصيف نسخة العام الماضي دومينيك ثيم، ويتطلع نادال للتتويج باللقب الـ12 في مسيرته الاحترافية برولان جاروس، والثالث على التوالي بعد عامي 2017 و2018، ليواصل نادال صحوته بعد أن توج منذ أيام بلقبه الأول في الموسم، الذي أتى في بطولة روما للأساتذة.
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