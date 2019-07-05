كيريوس.. موهبة فذة حطمها سوء العقلية والجنون

لا جديد.. يأبى الأسترالي نيك كيريوس أن يفوت موسما في التنس دون أن يترك به بصمته الخاصة من الأفعال المثيرة للجدل، وكان آخرها أمس أمام نادال في ويمبلدون

٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م

نيك كيريوس

نيك كيريوس هو إحدى أبرز المواهب التي ظهرت في عالم الكرة الصفراء في العقد الأخير، إذ يتمتع الأسترالي بكل مهارات اللعبة، من الإرسال القوي والضربات الأمامية والخلفية المتقنة، وإجادة اللعب على الشبكة، إلا أنه يعاني من أمر وحيد، وهو الافتقار إلى عقلية احترافية، تلك المشكلة التي أعاقت كثيرًا تطوره، وحرمته من الدخول بين المصنفين العشرة الأوائل عالميا، والمنافسة بقوة على ألقاب البطولات الأربع الكبرى، خاصة أنه يملك الجودة بالفعل لتحقيق ذلك، إلا أن عدم اهتمامه وتصرفاته المثيرة للجدل أضاعت الكثير من الإنجازات أمامه.

توج كيريوس البالغ من العمر 24 عامًا، بخمسة ألقاب في مسيرته الاحترافية في مارسيليا وأتلانتا واليابان المفتوحة عام 2016، إضافة إلى لقبي بريزبن في 2018 وأكابولكو في 2019، ومنذ نعومة أظافره أظهر موهبته الكبيرة سواء من خلال الفوز ببطولة أستراليا المفتوحة عام 2013 في مرحلة الجونيور أو منافسات الزوجي في بطولة