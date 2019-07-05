القبض على 20 شخصا في مشاجرة بعد مقتل آخر ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م

مشاجرة - صورة أرشيفية

فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الجمعة، كردونا أمنيا بمنشأة ناصر بمدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، بعد نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب لعب الأطفال؛ منعًا لتجدد الاشتباكات مرة أخرى بين الطرفين بعدما أسفرت عن مصرع شاب متأثرا بإصابته. وتلقى اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب لهو الأطفال، ما أسفر عن مصرع "عرفة. م"، 25 سنة، مقيم بمنشأة ناصر التابعة لدائرة المركز، ووجه بسرعة السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.

وانتقل النقباء عماد عرفة وحسين إبراهيم ومسعد ذكي، معاونو رئيس مباحث الفشن، إلى مكان الواقعة، حيث تبين من التحريات الأولية أن المشاجرة وقعت بين أفراد عائلتين بالمنطقة بسبب لعب الأطفال، وسرعان ما تطورت المشاجرة وتدخلت فيها النساء واستعانت كل عائلة بأقاربها من الرجال في المشاجرة بينهما، ما أدى إلى إصابة