جريمة

القبض على 20 شخصا في مشاجرة بعد مقتل آخر ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م
مشاجرة - صورة أرشيفية
مشاجرة - صورة أرشيفية
فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الجمعة، كردونا أمنيا بمنشأة ناصر بمدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، بعد نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب لعب الأطفال؛ منعًا لتجدد الاشتباكات مرة أخرى بين الطرفين بعدما أسفرت عن مصرع شاب متأثرا بإصابته. وتلقى اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب لهو الأطفال، ما أسفر عن مصرع "عرفة. م"، 25 سنة، مقيم بمنشأة ناصر التابعة لدائرة المركز، ووجه بسرعة السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.
وانتقل النقباء عماد عرفة وحسين إبراهيم ومسعد ذكي، معاونو رئيس مباحث الفشن، إلى مكان الواقعة، حيث تبين من التحريات الأولية أن المشاجرة وقعت بين أفراد عائلتين بالمنطقة بسبب لعب الأطفال، وسرعان ما تطورت المشاجرة وتدخلت فيها النساء واستعانت كل عائلة بأقاربها من الرجال في المشاجرة بينهما، ما أدى إلى إصابة
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ع-التعاون-المصرى-الإيطالى (5)

تخريج دفعة ضمن تعاون الداخلية المصرية والإيطالية

نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، الأربعاء الماضي، حفل تخريج الدورة التدريبية الخامسة ببرنامج التعاون التدريبى الدولي المبرم بين وزارتى الداخلية المصرية والإيطالية، وعُقدت الدورة خلال الفترة من 9/6 – 4/7/2019 وتناولت موضوعات (مكافحة الهجرة غير النظامية وتزوير الوثائق الرسمية)، وتم الاحتفال بتخريج 46 متدربا يمثلون 16 دولة إفريقية من بينها مصر، وذلك بحضور مدير الإدارة المركزية للهجرة وشرطة الحدود بوزارة الداخلية الإيطالية وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة المصرية.
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كيف استعدت وزارة الداخلية لزيادة أسعار البنزين؟

خطة أمنية محكمة شرعت وزارة الداخلية في تنفيذها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، في أعقاب قرار مجلس الوزراء بإقرار زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، وعززت قوات الشرطة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية انتشارها في الشوارع والميادين الرئيسية والدفع بتعزيزات إضافية بمواقف السيارات لمراقبة تعريفة الركوب والرقابة على قائدي سيارات الأجرة، والتصدي لأي محاولات لاستغلال المواطنين، إضافة إلى محطات الوقود، والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة.
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حملة مرورية لرفع السيارات المتهالكة من شوارع القاهرة

سيارات متهالكة متروكة في الشوارع، ودراجات بخارية بدون ترخيص ولوحات معدنية واجهتها الإدارة العامة لمرور القاهرة بشن حملات مكبرة لرصد تلك المخالفات، ورفع السيارات المتهالكة والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، وأسفرت الحملة عن رفع 3 سيارات تم تسليمها لمالكيها و3 سيارات أخرى تم حجزها بالأقسام، كما ضبطت الحملة 5 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات معدنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
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رادارات الجيزة تلتقط 60 مخالفة خلال 24 ساعة

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثًا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3469 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1240 مخالفة انتظار خاطئ، و509 مخالفات متنوعة.
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خناقة-مشاجرة-بلطجة

اشتباكات بين مرافقي مريض وأفراد أمن بمستشفى ميت غمر

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو، لمشاجرة داخل قسم الاستقبال في مستشفى ميت غمر العام، إذ نشبت مشادة بين 4 أشخاص وموظفي المستشفى، لإصراراهم على الدخول بحالة مرضية إلى غرفة العناية المركزة، ورفض الأطباء لعدم وجود سرير خال بالغرفة، ما تسبب في مشاجرة حادة وإصابة 3 أفراد من أمن المستشفى. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى قسم شرطة ميت غمر، من إدارة المستشفى عن تعدي مرافقين حالة مرضية على الأطباء ومشاجرة بينهم وبين أفراد الأمن.
حرقت زوجها

فتاة «جامعة قمامة» تحرق طالبا بمولوتوف في شبرا

أصيب طالب بحروق خطيرة متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الأربعاء، على أثر نشوب مشاجرة بينه وبين جامعي قمامة، على خلفية معاتبته إياهما لجمع القمامة أمام منزله في منطقة منشية الحرية بشبرا الخيمة، فقذفته فتاة بزجاجة مشتعلة ممتلئة بالبنزين. بدأت الواقعة بتلقي اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من مستشفى شبرا العام بوصول المدعو "علي. و" 17 عامًا، مصابا بحروق متفرقة بالجسم.
القبض-على-متهم

سائق توكتوك يطعن شريكه لخلاف على الإيراد في شبرا

شهدت منطقة مساكن إسكو التابعة لشبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين سائق "توكتوك" ومسجل خطر، إثر حدوث خلاف بينهما بسبب إيراد مركبة "توكتوك" ووقعت إصابات متفرقة للطرفين، حيث تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد تلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، إشارة من مستشفى معهد ناصر بوصول المدعو "إبراهيم.ع.س - 30 عامًا" مسجل خطر، وسبق اتهامه في 9 قضايا متنوعة مصابا بجرح نافذ بالصدر وتم حجزه للعلاج ولا يمكن استجوابه لخطورة حالته.
القبض-على-متهم

بـ4 طعنات.. مقتل شاب على يد أصدقائه بالدقهلية

لقى شاب من قرية درين التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، مصرعه بأربعة طعنات متفرقة في الصدر والبطن طعنات نافذة بسلاح أبيض، وذلك في مشاجرة عنيفة بينه وبين أربعة من أصدقائه في مقهى بالقرية انتهت به جثة هامدة غارقا في دمائه، إذ تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى نبروه إلى ضباط القسم، بعثور الأهالي على الجثة والتحفظ عليها في ثلاجة مستشفى نبروه، لحين انتهاء التحقيقات.
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