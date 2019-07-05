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في ذكرى الاستقلال.. دعوات بالجزائر لمسيرات ضخمة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشارا لدعوات إلى جعل المظاهرة الـ20 من الحراك الشعبي «جمعة التحرير»، وتعالت الدعوات إلى الخروج في «أكبر مسيرة في التاريخ»
تحرير:أحمد سليمان ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م
الجزائر
الجزائر
في مثل هذا اليوم منذ 57 عاما، نالت الجزائر استقلالها من الاستعمار الفرنسي الذي دام لأكثر من ثلاثة عشر عقدا، واليوم ما زال الجزائريون يسعون لنيل حريتهم كاملةً، فبعد أن تمكنوا من إسقاط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل الماضي، اعتراضًا على ترشحه في انتخابات الرئاسة للفوز بالعهدة الخامسة، تستمر المظاهرات في الجمعة العشرين لإسقاط أعمدة النظام الأخرى، ودعا العديد من الناشطين إلى أن تكون مظاهرات اليوم التي تتزامن مع ذكرى التحرير من الاستعمار، هي "الأكبر في التاريخ".
وأشارت شبكة "فرانس 24" الفرنسية، إلى أن عددا من الشخصيات السياسية والحقوقية حثوا المواطنين على الخروج بكثافة والحفاظ على سلمية "الثورة". وانتشر على شبكة الإنترنت مقطع فيديو بعنوان "5 جويلية.. عيد الحرية"، شارك في إعداده أكاديميون ودبلوماسي سابق، وناشطون يدعون المتظاهرين إلى المشاركة بكثافة في المظاهرات. ويقول
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السبسي يدعو لانتخابات تشريعية ورئاسية في تونس

وقع الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، اليوم الجمعة، الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019. وقد حددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق، السادس من أكتوبر القادم موعدا للانتخابات التشريعية، والسابع عشر من نوفمبر، موعدا للانتخابات الرئاسية. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي استأنف عمله الاثنين الماضي، بعد تعرضه "لوعكة صحية حادة"، نُقل على إثرها إلى المستشفى العسكري بتونس لتلقي العلاج.
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أول تعليق من رئيس وزراء إثيوبيا على الاتفاق السوداني

نشر رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد علي، بيانا، عبر حسابه على موقع "تويتر"، لتهنئة شعب السودان والمجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بشأن التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن الاتفاق السوداني بين المجلس العسكري والمعارضة، من أجل التأسيس للمرحلة الانتقالية في البلاد، سيحقق السلام. كما يرى أحمد أن إنشاء مجلس سيادي بقيادة المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير ستكون رئاسته بالتناوب بين الطرفين، يظهر "المهارات الدبلوماسية" للمبعوثين الخاصين، السفير الإثيوبي في القاهرة، محمود درير، ومبعوث الاتحاد الأفريقي، محمد حسن اللبات.
اجتماع المجلس العسكري السوداني بالمعارضة

تفاصيل اتفاق «العسكري» و«الحرية والتغيير» في السودان

أسابيع عدة من المفاوضات، انتهت بإعلان المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على قضايا ظلت مطروحة على طاولة المباحثات لوقت طويل، ينتظر أن تشهد الحياة السياسية في السودان على إثرها عهدا جديدا. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أعلن مبعوث الاتحاد الإفريقي، محمد الحسن ليباد، الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، وذلك بعد يومين من المفاوضات المباشرة. وأوضح ليباد أن الطرفين اتفقا على إقامة تحقيق وطني مستقل وشفاف بشأن الأحداث الأخيرة.
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التحالف يسقط طائرة مسيرة استهدفت مطار الملك عبد الله

تمكنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من اعتراض طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي وإسقاطها. وأعلن التحالف، الخميس، أن قواته تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها المليشيات الحوثية الإيرانية من صنعاء باتجاه مطار الملك عبد الله بجازان في المملكة العربية السعودية. وقال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف، إن القوات تمكنت، مساء الخميس من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار «مسيَّرة» أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان.
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اسرائيل-تشتعل

هل تتحول احتجاجات يهود إثيوبيا بإسرائيل لحرب أهلية؟

يبدو أن المشهد في إسرائيل خرج عن السيطرة مع تواصل تظاهرات واحتجاجات اليهود من أصول إثيوبية، المستمرة من 4 أيام، على أثر مقتل أحدهم منذ عدة أيام على يد أحد ضباط شرطة الاحتلال؛ ما تسبب في اشتعال شوارع إسرائيل، حيث قام المحتجون بحرق السيارات وتكسيرها وضرب الشرطة الإسرائيلية وإغلاق الطرق الرئيسية فى جميع أنحاء تل أبيب. وزير الأمن الداخلي في دولة الاحتلال، جلعاد أردان، فشل في السيطرة على الوضع المتفاقم، ووصل الأمر، بحسب ما نُشر، إلى تهديد يهود إثيوبيا بإغلاق مطار بن جوريون، ومحاصرة منزل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
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بن صالح: الجزائر تحتاج إلى رئيس جديد تجنبا للفراغ

قال الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، إن التغيير والتحول الديمقراطي أهم أولويات السلطات في الجزائر، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأضاف بن صالح، في كلمة له مساء اليوم الأربعاء، أن الشعب أظهر وعيًا عبر التظاهرات الحضارية، وأن عملية التطهير لأجهزة الدولة تتزامن مع مكافحة صارمة للفساد. وتابع أن الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية يُعد الخيار الوحيد لإنهاء الأزمة في الجزائر، موضحًا أنها تشكل السبيل الوحيد لتجنب إدخال البلاد في الفراغ. وأكد أن إجراء الانتخابات واختيار رئيس جديد هو الحل الديمقراطي الوحيد لتلبية مطالب الشعب بالتغيير.
مظاهرات-الجزائر

رحيل ثاني «الباءات» وسط غموض حول مستقبل الجزائر

رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ما زال الحراك الشعبي مستمرا، يطالب برحيل رموز النظام السابق، فرحيل بوتفليقة لم يرضِ الشارع الجزائري وراح الشعب يطالب برحيل كل رموز النظام السابق ومحاربة كل أشكال الفساد. الحراك الشعبي نجح في الإطاحة برمزين من رموز بوتفليقة بعد استقالة معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الثانية في البرلمان، أمس، من منصبه تحت ضغط الحراك ونواب الأغلبية، والذي كان أحد مطالب الحراك الشعبي المتواصل منذ أشهر.
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استمرار مظاهرات الجزائر وسط اتهامات للمعارضة

منذ أن سقط الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، في الثاني من شهر أبريل الماضي، بعد عشرين عاما في الحكم، ما زال الحراك الشعبي مستمرا لإسقاط أعمدة النظام البائد. المظاهرات التي بدأت في الثاني والعشرين من شهر فبراير 2019، اعتراضا على ترشيح بوتفليقة نفسه في انتخابات الرئاسة للفوز بالعهدة الخامسة، لم تنتهِ بعد، ففي الجمعة التاسعة عشرة، التي تقام فعاليتها اليوم، يستمر الجزائريون في المطالبة بإسقاط بقية وجوه النظام البائد، وفي مقدمتهم الرئيس المؤقت للبلاد عبد القادر صالح.
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