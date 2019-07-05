بعد زيادة البنزين.. تعريفة المواصلات في الأقصر

٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م

أتوبيس نقل عام - صورة أرشيفية

اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة للمواصلات، والتي أقرتها اللجنة العليا للإشراف على المواقف بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الأقصر بقيادة العميد محمد صلاح، وذلك بعد رفع أسعار المواد البترولية على مستوى الجمهورية. وطالب محافظ الأقصر مسئولي إدارة المرور بالمحافظة، والمواقف، بالمرور على كافة المواقف لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة ووضع ملصقات بالتعريفة المقررة وإعلانها، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة وخطوط السير.

وتابع المحافظ مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، ومسئولي المرور الإجراءات التي تم اتخاذها على كافة الأصعدة لمتابعة تطبيق الاجرة الجديدة، إذ تم تشكيل غرفة عمليات برئاسة اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد المحافظة، وبعضوية محسن الشامي مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث،