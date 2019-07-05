تعريفة المواصلات الداخلية والخارجية بالسويس
تحرير:مصطفى خليل
٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م
محطة بنزين - صورة أرشيفية
اعتمد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة للخطوط الداخلية والخطوط الخارجية للمحافظات الأخرى بعد ارتفاع أسعار المحروقات، وذلك بعد الاجتماع الذي عقد بحضور اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة، وممثلي لجنة الإشراف على المواقف وإدارة المرور ومباحث المرور ومباحث التموين ومديرية التموين وإدارة الأزمات بالمحافظة ومركز المعلومات وإدارة الإعلام. وشدد المحافظ على إدارة المرور ومباحث المرور ولجنة الاشراف على المواقف بتفعيل القرار.
وأكد المحافظ، على متابعة تنفيذ وعمل حملات مكثفة على السيارات الالتزام بالتعريفة المقررة وتوقيع الغرامات على السيارات غير الملتزمة بالتعريفة الجديدة
وكلف صقر مباحث التموين بمتابعة محطات تموين الوقود على مستوى الأحياء الخمسة للتأكد من سير العمل بها، مؤكدا أن تم تحديد سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي 65
وأكد المحافظ، على متابعة تنفيذ وعمل حملات مكثفة على السيارات الالتزام بالتعريفة المقررة وتوقيع الغرامات على السيارات غير الملتزمة بالتعريفة الجديدة
وكلف صقر مباحث التموين بمتابعة محطات تموين الوقود على مستوى الأحياء الخمسة للتأكد من سير العمل بها، مؤكدا أن تم تحديد سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي 65 جنيها مقابل التوصيل للمنازل بـ6 جنيهات، وكذلك سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري 130 جنيها وتوصيلها 12 جنيها.
وأعلنت وزارة البترول، زيادة أسعار المنتجات البترولية، وذلك على النحو التالي: البوتاجاز المنزلي الأسطوانة بـ65 جنيها، والتجاري بـ130 جنيها، وبنزين 95 بـ9 جنيهات للتر، وبنزين 92 بـ8 جنيهات، وبنزين 80 والكيروسين والسولار بـ6.75 جنيه (التفاصيل).