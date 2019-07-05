تعريفة المواصلات الداخلية والخارجية بالسويس

تحرير:مصطفى خليل ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م

محطة بنزين - صورة أرشيفية

اعتمد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة للخطوط الداخلية والخطوط الخارجية للمحافظات الأخرى بعد ارتفاع أسعار المحروقات، وذلك بعد الاجتماع الذي عقد بحضور اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة، وممثلي لجنة الإشراف على المواقف وإدارة المرور ومباحث المرور ومباحث التموين ومديرية التموين وإدارة الأزمات بالمحافظة ومركز المعلومات وإدارة الإعلام. وشدد المحافظ على إدارة المرور ومباحث المرور ولجنة الاشراف على المواقف بتفعيل القرار.

وأكد المحافظ، على متابعة تنفيذ وعمل حملات مكثفة على السيارات الالتزام بالتعريفة المقررة وتوقيع الغرامات على السيارات غير الملتزمة بالتعريفة الجديدة وكلف صقر مباحث التموين بمتابعة محطات تموين الوقود على مستوى الأحياء الخمسة للتأكد من سير العمل بها، مؤكدا أن تم تحديد سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي 65