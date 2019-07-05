هل تساند الجماهير «وردة» بعد حل الأزمة؟ المحمدي يرد

تحرير:أحمد بركات ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م

أحمد المحمدي

كشف أحمد المحمدي، كابتن المنتخب الوطني ونجم أستون فيلا الإنجليزي، عن التركيز الشديد الذي يسيطر على لاعبي الفراعنة والجهاز الفني بقيادة المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري، من أجل تخطي عقبة جنوب إفريقيا في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى، إذ أكد المحمدي قائد الفراعنة، أن تركيزه هو وجميع اللاعبين في الوقت الحالي ينصب على مباراة جنوب إفريقيا، وأنه غير مشغول بما يتردد عن أزمة عمرو وردة الأخيرة، التي دفعته للخروج للدفاع عن زميله بصفته قائد المنتخب.

وقال أحمد المحمدي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة جنوب إفريقيا: "أعتقد أن الجماهير تساند المنتخب بشكل عام وما ينطبق علينا ينطبق أيضًا على عمرو وردة وربما يجد مساندة حال مشاركته في لقاء جنوب إفريقيا من الجماهير مثلما اعتدنا، خاصة أن فترة إيقافه انتهت ولا بد من فتح صفحة جديدة بدايةً من هذه المباراة". وراهن