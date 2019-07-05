أسعار تعريفة الركوب الجديدة داخل بورسعيد

تحرير:شيماء رشاد ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

محطة بنزين - صورة أرشيفية

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، عن أسعار تعريفة الركوب الجديدة داخل المحافظة بعد إعلان وزارة البترول زيادة أسعار المحروقات على مستوى الجمهورية، وارتفع سعر التوصيل للسيارة الأجرة داخل الحي الواحد من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات، ومن حي إلى آخر من 8 جنيهات إلى 9 جنيهات، ومن حي إلى حي ثالث ارتفعت من 10 جنيه إلى 11 جنيه، كما ارتفع السرفيس داخل المحافظة "الميكروباص" من جنيهين إلى جنيهين و25 قرشًا، بينما ظل سعر تذكرة مشروع النقل الداخلي ببورسعيد جنيه ونصف.

كما ارتفعت تعريفة الركوب إلى قرية الديبة من 6 جنيهات إلى 7 جنيهات، والشادر من 10 جنيهات إلى 12 جنيه، والقابوطي من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات. كما أعلنت محافظة بورسعيد، عن تعريفة الركوب الجديدة بين بورسعيد والمحافظات، وذلك بعد زيادة أسعار المحروقات. وارتفعت تعريفة الركوب بين بورسعيد والمرج من 49.5 جنيه إلى