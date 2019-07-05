رياضة

أجيري: أعلم كل شيء عن جنوب إفريقيا وهجوم مصر مميز

تحرير:أحمد بركات ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م
محمد صلاح
محمد صلاح
يرى خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، أن مصر لديها أفضلية فنية أمام جنوب إفريقيا، خاصة أن المباراة التي ستجمع المنتخبين غدا، تقام على أرض مصر ووسط جماهيرها التي تملأ استاد القاهرة، بخلاف أن الفريق يضم لاعبا مؤثرا مثل محمد صلاح الذي يعد من أفضل لاعبي العالم. وقال أجيري خلال المؤتمر الصحفي لمباراة جنوب إفريقيا: "حتى أنا كمدير فني لديَّ ميزة بأنني كنت مديرًا فنيا لمنتخب المكسيك عندما واجهت منتخب الأولاد في افتتاح مونديال 2010 في جنوب إفريقيا، وأعرف طريقة لعبهم جيدا من وقتها".
وبسؤاله عن رأيه في ما أثير حول أن منتخب مصر يعاني بعض الشيء في الشق الهجومي، رد أجيري قائلا: "لا أرى أن هناك مشكلات في خط هجوم مصر، هناك فريق واحد فقط هو من سجل أكثر من المنتخب الوطني في دور المجموعات. أحرزنا 5 أهداف في الدوري الأول وسجلنا في 10 مباريات من 11 لقاءً خاضها المنتخب معي، وأعتقد أنه ليس
اقرأ المزيد
نيمار

برشلونة يخشى سيناريو 2008 بضم جريزمان ونيمار

يستعد برشلونة لتقديم واحد من أقوى خطوط الهجوم في العالم الموسم المقبل، وذلك من خلال محاولة ضم كل من أنطوان جريزمان ونيمار، كي يزاملا كلا من ليونيل ميسي ولويس سواريز، وإذا حدث ذلك فسيملك المدرب الإسباني إيرنيستو فالفيردي قوة هجومية غاشمة، ولكن سبق أن مر برشلونة بتجربة مماثلة من قبل من خلال امتلاك 4 نجوم في خط الهجوم، ولم تنجح تلك الإستراتيجية في تحقيق النتائج المطلوبة، ففي موسم 2007- 2008، وُجد رفقة المدرب الهولندي فرانك ريكارد كل من تييري هنري وصامويل إيتو ورونالدينيو، إضافة إلى ليونيل ميسي.
احمد-المحمدى-مع-منتخب-مصر

المحمدي يكشف عن دوره في قيادة المنتخب الوطني

كشف أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني ونجم أستون فيلا الإنجليزي، عن الضغوطات التي يتعرض لها لاعبو الفراعنة والجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى، قائلا: "الضغوطات أمر طبيعي في عالم كرة القدم، خاصة أن البطولة في مصر على أرضنا ووسط جماهيرنا، ونحن مطالبون دائمًا بتحقيق الفوز في كل مباراة". وأضاف المحمدي خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي: "لا بد من توجيه الشكر للجماهير على الحضور الكبير في دور المجموعات لأنهم كانوا عاملا رئيسيا في تحقيق الانتصارات".
لاعب التنس نيك كيريوس

كيريوس.. موهبة فذة حطمها سوء العقلية والجنون

نيك كيريوس هو إحدى أبرز المواهب التي ظهرت في عالم الكرة الصفراء في العقد الأخير، إذ يتمتع الأسترالي بكل مهارات اللعبة، من الإرسال القوي والضربات الأمامية والخلفية المتقنة، وإجادة اللعب على الشبكة، إلا أنه يعاني من أمر وحيد، وهو الافتقار إلى عقلية احترافية، تلك المشكلة التي أعاقت كثيرًا تطوره، وحرمته من الدخول بين المصنفين العشرة الأوائل عالميا، والمنافسة بقوة على ألقاب البطولات الأربع الكبرى، خاصة أنه يملك الجودة بالفعل لتحقيق ذلك، إلا أن عدم اهتمامه وتصرفاته المثيرة للجدل أضاعت الكثير من الإنجازات أمامه.
اقرأ المزيد من الأخبار
مصر-وزيمبابوي (5)

أجيري يعترف: منتخب مصر عانى بدنيًا أمام هذا المنافس

أكد خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني أنه لا توجد لدى لاعبيه أي مشكلة بدنية، موضحًا أن في مباراة أوغندا كان اللاعبون يبذلون مجهود غير عادي حتى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة التي تفوق فيها المنتخب المصري وفاز بهدفين مقابل لاشئ. وتابع اجيري في المؤتمر الصحفي لمباراة جنوب أفريقيا صباح اليوم الجمعة:"نعم في المباراة الأولى كانت هناك مشكلة بدنية، ولكن في المباراة الأخيرة عندي حالة رضا عن الحالة البدنية التي ظهر عليها كل اللاعبين، وأعتقد ان الأمور تسير إلى الأفضل في المرحلة المقبلة أيضًا".
مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (4)

أجيري عن مواجهة جنوب أفريقيا: لن تكون سهلة

كشف خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني أن مواجهة منتخب جنوب أفريقيا المقرر إقامتها في التاسعة مساء غداً السبت لن تكون سهلة، لأن جنوب أفريقيا تمتلك منتخب منظم ولديه خط دفاع قوي، وقدم عروضاً جيدة خلال مباريات دور المجموعات. وأوضح المدير الفني للمنتخب الوطني أن لاعبيه جاهزين لخوض مواجهة منتخب الأولاد ولا يوجد أي غيابات في صفوف الفريق باستثناء الثنائي محمود عبدالرحيم " جنش" الذي اجرى جراحة في وتر أكيليس بعد إصابته في التدريبات قبل لقاء منتخب أوغندا وأحمد حسن "كوكا" الذي تعرض للإصابة في لقاء المنتخب الأوغندي.
عمرو-وردة

المنتخب يكشف موقف وردة من المشاركة أمام جنوب إفريقيا

كشف إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، عن موقف عمرو وردة، لاعب المنتخب ونادي أتروميتوس اليوناني، من المشاركة مع الفراعنة أمام جنوب إفريقيا، في المباراة المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، وذلك في دور الـ16 بمسابقة بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري. وقال لهيطة، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس، إن وردة أصبح متاحًا للمشاركة، إلا أن قرار الدفع به متوقف في يد خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب القومي.
مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (4)

كيف بدأ أجيرى استعداداته لمواجهة جنوب إفريقيا؟

كشف هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، أن الجهاز الفني سيشاهد مباريات جنوب إفريقيا، لدراسة نقاط القوة والضعف، وذلك استعدادًا للمواجهة المرتقبة بين الفراعنة والأولاد، في المباراة المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، وذلك في دور الـ16 بمسابقة بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وفي حالة تأهل المنتخب لدور الـ 8 سوف يواجه الفائز من الكاميرون ونيجيريا.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org