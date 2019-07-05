أجيري: أعلم كل شيء عن جنوب إفريقيا وهجوم مصر مميز
تحرير:أحمد بركات
٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م
محمد صلاح
يرى خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، أن مصر لديها أفضلية فنية أمام جنوب إفريقيا، خاصة أن المباراة التي ستجمع المنتخبين غدا، تقام على أرض مصر ووسط جماهيرها التي تملأ استاد القاهرة، بخلاف أن الفريق يضم لاعبا مؤثرا مثل محمد صلاح الذي يعد من أفضل لاعبي العالم.
وقال أجيري خلال المؤتمر الصحفي لمباراة جنوب إفريقيا: "حتى أنا كمدير فني لديَّ ميزة بأنني كنت مديرًا فنيا لمنتخب المكسيك عندما واجهت منتخب الأولاد في افتتاح مونديال 2010 في جنوب إفريقيا، وأعرف طريقة لعبهم جيدا من وقتها".
وبسؤاله عن رأيه في ما أثير حول أن منتخب مصر يعاني بعض الشيء في الشق الهجومي، رد أجيري قائلا: "لا أرى أن هناك مشكلات في خط هجوم مصر، هناك فريق واحد فقط هو من سجل أكثر من المنتخب الوطني في دور المجموعات. أحرزنا 5 أهداف في الدوري الأول وسجلنا في 10 مباريات من 11 لقاءً خاضها المنتخب معي، وأعتقد أنه ليس
وبسؤاله عن رأيه في ما أثير حول أن منتخب مصر يعاني بعض الشيء في الشق الهجومي، رد أجيري قائلا: "لا أرى أن هناك مشكلات في خط هجوم مصر، هناك فريق واحد فقط هو من سجل أكثر من المنتخب الوطني في دور المجموعات. أحرزنا 5 أهداف في الدوري الأول وسجلنا في 10 مباريات من 11 لقاءً خاضها المنتخب معي، وأعتقد أنه ليس من السهل أن أفوز في كل مباراة 4-0 أو 5-0".
وعن رأيه في ما يتردد حول أن جنوب إفريقيا أفضل من مصر بدنيا، أجاب أجيري قائلا: "جنوب إفريقيا تلعب وليس لديها ما تخسره، والأمر نفسه بالنسبة لمنتخب مصر، فكلا المنتخبين لديه هدف واحد هو الفوز باللقاء من أجل التأهل".
ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره منتخب جنوب إفريقيا في التاسعة مساء غد السبت باستاد القاهرة في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو.