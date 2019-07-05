أجيري: أعلم كل شيء عن جنوب إفريقيا وهجوم مصر مميز

تحرير:أحمد بركات ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م

محمد صلاح

يرى خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، أن مصر لديها أفضلية فنية أمام جنوب إفريقيا، خاصة أن المباراة التي ستجمع المنتخبين غدا، تقام على أرض مصر ووسط جماهيرها التي تملأ استاد القاهرة، بخلاف أن الفريق يضم لاعبا مؤثرا مثل محمد صلاح الذي يعد من أفضل لاعبي العالم. وقال أجيري خلال المؤتمر الصحفي لمباراة جنوب إفريقيا: "حتى أنا كمدير فني لديَّ ميزة بأنني كنت مديرًا فنيا لمنتخب المكسيك عندما واجهت منتخب الأولاد في افتتاح مونديال 2010 في جنوب إفريقيا، وأعرف طريقة لعبهم جيدا من وقتها".

وبسؤاله عن رأيه في ما أثير حول أن منتخب مصر يعاني بعض الشيء في الشق الهجومي، رد أجيري قائلا: "لا أرى أن هناك مشكلات في خط هجوم مصر، هناك فريق واحد فقط هو من سجل أكثر من المنتخب الوطني في دور المجموعات. أحرزنا 5 أهداف في الدوري الأول وسجلنا في 10 مباريات من 11 لقاءً خاضها المنتخب معي، وأعتقد أنه ليس