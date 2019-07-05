الدقهلية تعلن أسعار السرفيس وأسطوانات الغاز

تحرير:رانيا الديداموني ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م

محطة بنزين - صورة أرشيفية

أصدر الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، القرار رقم 329 لسنة 2019، الذي اعتمد فيه الزيادة الجديدة لتعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة، بعد زيادة أسعار المواد البترولية على مستوى الجمهورية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم، مشددا على إعلان تعريفة الركوب الجديدة في أماكن ظاهرة بمختلف مواقف السيارات، وإلزام السائقين بوضع ملصقات على كل سيارة، مدون فيها التسعيرة الجديدة وخط سير المركبة وعدد الركاب، وأمر باتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم حيال المخالفين.

وأصبح سعر استلام أسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كيلو، من أرض المستودع 65 جنيها، وخارج المستودع حتى مسافة 2 كيلو 67 جنيها، ولأقصى مسافة 70 جنيها، أما أسطوانة البوتاجاز التجاري 25 كيلو، فسعر تسلمها من أرض المستودع 130 جنيها، وخارج المستودع حتى مسافة 2 كيلو 135 جنيها، وخارج المستودع لأقصى مسافة 140 جنيها. وحددت