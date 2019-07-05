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الدقهلية تعلن أسعار السرفيس وأسطوانات الغاز

تحرير:رانيا الديداموني ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م
محطة بنزين - صورة أرشيفية
محطة بنزين - صورة أرشيفية
أصدر الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، القرار رقم 329 لسنة 2019، الذي اعتمد فيه الزيادة الجديدة لتعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة، بعد زيادة أسعار المواد البترولية على مستوى الجمهورية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم، مشددا على إعلان تعريفة الركوب الجديدة في أماكن ظاهرة بمختلف مواقف السيارات، وإلزام السائقين بوضع ملصقات على كل سيارة، مدون فيها التسعيرة الجديدة وخط سير المركبة وعدد الركاب، وأمر باتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم حيال المخالفين.
وأصبح سعر استلام أسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كيلو، من أرض المستودع 65 جنيها، وخارج المستودع حتى مسافة 2 كيلو 67 جنيها، ولأقصى مسافة 70 جنيها، أما أسطوانة البوتاجاز التجاري 25 كيلو، فسعر تسلمها من أرض المستودع 130 جنيها، وخارج المستودع حتى مسافة 2 كيلو 135 جنيها، وخارج المستودع لأقصى مسافة 140 جنيها. وحددت
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بنزين

التعريفة الجديدة للمواصلات في محافظة دمياط

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس وذلك بعد تحريك أسعار المواد البترولية على مستوى الجمهورية. وتابعت محافظ دمياط مع رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية للقرى تنفيذ التعريفة الجديدة والتصدى لأية زيادات غير حقيقية أو محاولات لفرض مبالغ مالية اكبر من المخصصة، مشددة على إعلان تعريفة الركوب الجديدة في أماكن ظاهرة بمختلف مواقف السيارات، وإلزام السائقين بوضع ملصقات على كل سيارة، مدون فيه التسعيرة الجديدة وخط سر المركبة وعدد الركاب.
محطة -بنزين (1)

أسعار تعريفة الركوب الجديدة داخل بورسعيد

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، عن أسعار تعريفة الركوب الجديدة داخل المحافظة بعد إعلان وزارة البترول زيادة أسعار المحروقات على مستوى الجمهورية، وارتفع سعر التوصيل للسيارة الأجرة داخل الحي الواحد من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات، ومن حي إلى آخر من 8 جنيهات إلى 9 جنيهات، ومن حي إلى حي ثالث ارتفعت من 10 جنيه إلى 11 جنيه، كما ارتفع السرفيس داخل المحافظة "الميكروباص" من جنيهين إلى جنيهين و25 قرشًا، بينما ظل سعر تذكرة مشروع النقل الداخلي ببورسعيد جنيه ونصف.
بنزين

تعريفة المواصلات الداخلية والخارجية بالسويس

اعتمد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة للخطوط الداخلية والخطوط الخارجية للمحافظات الأخرى بعد ارتفاع أسعار المحروقات، وذلك بعد الاجتماع الذي عقد بحضور اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة، وممثلي لجنة الإشراف على المواقف وإدارة المرور ومباحث المرور ومباحث التموين ومديرية التموين وإدارة الأزمات بالمحافظة ومركز المعلومات وإدارة الإعلام. وشدد المحافظ على إدارة المرور ومباحث المرور ولجنة الاشراف على المواقف بتفعيل القرار.
اتوبيسات-وسائل-مواصلات

بعد زيادة البنزين.. تعريفة المواصلات في الأقصر

اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة للمواصلات، والتي أقرتها اللجنة العليا للإشراف على المواقف بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الأقصر بقيادة العميد محمد صلاح، وذلك بعد رفع أسعار المواد البترولية على مستوى الجمهورية. وطالب محافظ الأقصر مسئولي إدارة المرور بالمحافظة، والمواقف، بالمرور على كافة المواقف لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة ووضع ملصقات بالتعريفة المقررة وإعلانها، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة وخطوط السير.
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بنزين

التعريفة الجديدة للمواصلات في محافظة دمياط

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس وذلك بعد تحريك أسعار المواد البترولية على مستوى الجمهورية. وتابعت محافظ دمياط مع رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية للقرى تنفيذ التعريفة الجديدة والتصدى لأية زيادات غير حقيقية أو محاولات لفرض مبالغ مالية اكبر من المخصصة، مشددة على إعلان تعريفة الركوب الجديدة في أماكن ظاهرة بمختلف مواقف السيارات، وإلزام السائقين بوضع ملصقات على كل سيارة، مدون فيه التسعيرة الجديدة وخط سر المركبة وعدد الركاب.
محطة -بنزين (1)

أسعار تعريفة الركوب الجديدة داخل بورسعيد

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، عن أسعار تعريفة الركوب الجديدة داخل المحافظة بعد إعلان وزارة البترول زيادة أسعار المحروقات على مستوى الجمهورية، وارتفع سعر التوصيل للسيارة الأجرة داخل الحي الواحد من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات، ومن حي إلى آخر من 8 جنيهات إلى 9 جنيهات، ومن حي إلى حي ثالث ارتفعت من 10 جنيه إلى 11 جنيه، كما ارتفع السرفيس داخل المحافظة "الميكروباص" من جنيهين إلى جنيهين و25 قرشًا، بينما ظل سعر تذكرة مشروع النقل الداخلي ببورسعيد جنيه ونصف.
بنزين

تعريفة المواصلات الداخلية والخارجية بالسويس

اعتمد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة للخطوط الداخلية والخطوط الخارجية للمحافظات الأخرى بعد ارتفاع أسعار المحروقات، وذلك بعد الاجتماع الذي عقد بحضور اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة، وممثلي لجنة الإشراف على المواقف وإدارة المرور ومباحث المرور ومباحث التموين ومديرية التموين وإدارة الأزمات بالمحافظة ومركز المعلومات وإدارة الإعلام. وشدد المحافظ على إدارة المرور ومباحث المرور ولجنة الاشراف على المواقف بتفعيل القرار.
اتوبيسات-وسائل-مواصلات

بعد زيادة البنزين.. تعريفة المواصلات في الأقصر

اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة للمواصلات، والتي أقرتها اللجنة العليا للإشراف على المواقف بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الأقصر بقيادة العميد محمد صلاح، وذلك بعد رفع أسعار المواد البترولية على مستوى الجمهورية. وطالب محافظ الأقصر مسئولي إدارة المرور بالمحافظة، والمواقف، بالمرور على كافة المواقف لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة ووضع ملصقات بالتعريفة المقررة وإعلانها، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة وخطوط السير.
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