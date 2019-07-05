رياضة

المحمدي يكشف عن دوره في قيادة المنتخب الوطني

تحرير:أحمد بركات ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م
المحمدي
المحمدي
كشف أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني ونجم أستون فيلا الإنجليزي، عن الضغوطات التي يتعرض لها لاعبو الفراعنة والجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى، قائلا: "الضغوطات أمر طبيعي في عالم كرة القدم، خاصة أن البطولة في مصر على أرضنا ووسط جماهيرنا، ونحن مطالبون دائمًا بتحقيق الفوز في كل مباراة". وأضاف المحمدي خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي: "لا بد من توجيه الشكر للجماهير على الحضور الكبير في دور المجموعات لأنهم كانوا عاملا رئيسيا في تحقيق الانتصارات".
وواصل المحمدي تصريحاته: "الجماهير المصرية واعية تمامًا ولا تحتاج إلى أي رسائل من خلالنا، لقد علمنا أن التذاكر نفدت لمباراة جنوب إفريقيا، ونناشد الجميع الوقوف خلفنا حتى النهاية، لأن وجود الجماهير يساعد بشكل كبير على تحقيق المزيد من الانتصارات". وتطرق المحمدي للدور الذي يلعبه بصفته قائد المنتخب الوطني،
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برشلونة يخشى سيناريو 2008 بضم جريزمان ونيمار

يستعد برشلونة لتقديم واحد من أقوى خطوط الهجوم في العالم الموسم المقبل، وذلك من خلال محاولة ضم كل من أنطوان جريزمان ونيمار، كي يزاملا كلا من ليونيل ميسي ولويس سواريز، وإذا حدث ذلك فسيملك المدرب الإسباني إيرنيستو فالفيردي قوة هجومية غاشمة، ولكن سبق أن مر برشلونة بتجربة مماثلة من قبل من خلال امتلاك 4 نجوم في خط الهجوم، ولم تنجح تلك الإستراتيجية في تحقيق النتائج المطلوبة، ففي موسم 2007- 2008، وُجد رفقة المدرب الهولندي فرانك ريكارد كل من تييري هنري وصامويل إيتو ورونالدينيو، إضافة إلى ليونيل ميسي.
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أجيري: أعلم كل شيء عن جنوب إفريقيا وهجوم مصر مميز

يرى خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، أن مصر لديها أفضلية فنية أمام جنوب إفريقيا، خاصة أن المباراة التي ستجمع المنتخبين غدا، تقام على أرض مصر ووسط جماهيرها التي تملأ استاد القاهرة، بخلاف أن الفريق يضم لاعبا مؤثرا مثل محمد صلاح الذي يعد من أفضل لاعبي العالم. وقال أجيري خلال المؤتمر الصحفي لمباراة جنوب إفريقيا: "حتى أنا كمدير فني لديَّ ميزة بأنني كنت مديرًا فنيا لمنتخب المكسيك عندما واجهت منتخب الأولاد في افتتاح مونديال 2010 في جنوب إفريقيا، وأعرف طريقة لعبهم جيدا من وقتها".
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كيريوس.. موهبة فذة حطمها سوء العقلية والجنون

نيك كيريوس هو إحدى أبرز المواهب التي ظهرت في عالم الكرة الصفراء في العقد الأخير، إذ يتمتع الأسترالي بكل مهارات اللعبة، من الإرسال القوي والضربات الأمامية والخلفية المتقنة، وإجادة اللعب على الشبكة، إلا أنه يعاني من أمر وحيد، وهو الافتقار إلى عقلية احترافية، تلك المشكلة التي أعاقت كثيرًا تطوره، وحرمته من الدخول بين المصنفين العشرة الأوائل عالميا، والمنافسة بقوة على ألقاب البطولات الأربع الكبرى، خاصة أنه يملك الجودة بالفعل لتحقيق ذلك، إلا أن عدم اهتمامه وتصرفاته المثيرة للجدل أضاعت الكثير من الإنجازات أمامه.
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تذكرتي تطرح تذاكر دور الـ16 والأدوار النهائية للكان

أعلنت شركة «تذكرتي» المتخصصة في طرح تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، اليوم الأربعاء عن طرح تذاكر مباريات دور الـ 16 ودور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية في الفترة من 21 من شهر يونيو الماضي حتى 19 يوليو الجاري، بالإضافة إلى تذاكر الأدوار النهائية، نصف النهائي والنهائي، حيث شهدت التذاكر استجابة وإقبالا كبيرا من الجماهير المصرية على حجز تذاكر المباريات، علمًا بأن مباريات دور المجموعات قد شهدت امتلاء مدرجات استاد القاهرة لمباريات المنتخب الوطني.
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وعد جديد من مدرب مصر للجماهير قبل موقعة جنوب إفريقيا

كشف هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، أن الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري يسعى لتحسين أداء اللاعبين في المباريات المقبلة من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، حيث قال مدرب المنتخب في تصريحات تليفزيونية، إن خافيير أجيري المدير الفني غير راضٍ عن أداء اللاعبين في الثلاث مباريات الماضية بدور المجموعات من البطولة الإفريقية، لكن الأهم أننا نجحنا في التأهل إلى دور الـ16 بعد تصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، وأحرزنا 5 أهداف، ولم يدخل مرمانا أي هدف".
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جنات تحتفل بتأهل مصر والمغرب لدور الـ16 في كأس الأمم

حرصت الفنانة المغربية جنات على تهنئة منتخب بلادها بالتأهل لدور الستة عشر فى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر من الفترة 21 من شهر يونيو الماضي حتى يوم 19 من شهر يوليو الجاري، حيث قامت بنشر صورة لها وهى ترتدى قميص منتخب أسود الأطلسي عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور الفوتوغرافية والفيديوهات "إنستجرام". وكتبت جنات على الصورة التى جمعتها مع زوجها الذي ارتدى قميص المنتخب الوطني المصري "مبروووووووك تأهل منتخبنا المغربي، والمنتخب المصري".
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طبيب المنتخب يكشف موقف "كوكا" من مباراة دور الـ16

كشف محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني عن حالة أحمد حسن "كوكا" مهاجم الفراعنة بعدما تعرض للإصابة في مباراة أمس أمام المنتخب الأوغندي في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر منذ 21 يونيو الماضي والتي تنتهي في 19 من شهر يوليو الجاري، حيث أكد أبو العلا في تصريحات تليفزيونية "تايم سبورت" أن اللاعب خضع لأشعة أثبتت إصابته بكدمة فى الكاحل تحتاج إلى الراحة 7 أيام، ولم يتم الاشتباه في إصابته بوتر أكيليس نهائيا.
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