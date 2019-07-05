التعريفة الجديدة للمواصلات في محافظة دمياط
٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م
محطة بنزين - صورة أرشيفية
اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس وذلك بعد تحريك أسعار المواد البترولية على مستوى الجمهورية. وتابعت محافظ دمياط مع رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية للقرى تنفيذ التعريفة الجديدة والتصدى لأية زيادات غير حقيقية أو محاولات لفرض مبالغ مالية اكبر من المخصصة، مشددة على إعلان تعريفة الركوب الجديدة في أماكن ظاهرة بمختلف مواقف السيارات، وإلزام السائقين بوضع ملصقات على كل سيارة، مدون فيه التسعيرة الجديدة وخط سر المركبة وعدد الركاب.
كما تم رفع حالة الاستعداد لمتابعة تنفيذ التعريفة في كافة المراكز والقرى.
وأعلنت وزارة البترول، في بيان لها، أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، وذلك على النحو التالي: البوتاجاز المنزلي الأسطوانة بـ65 جنيها، والتجاري بـ130 جنيها، وبنزين 95
كما تم رفع حالة الاستعداد لمتابعة تنفيذ التعريفة في كافة المراكز والقرى.
وأعلنت وزارة البترول، في بيان لها، أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، وذلك على النحو التالي: البوتاجاز المنزلي الأسطوانة بـ65 جنيها، والتجاري بـ130 جنيها، وبنزين 95 بـ9 جنيهات للتر، وبنزين 92 بـ8 جنيهات، وبنزين 80 والكيروسين والسولار بـ6.75 جنيه، كما شملت الزيادات أيضا ارتفاع أسعار الشريحة الأولى من الغاز الطبيعي للمنازل التي تبدأ من صفر حتى 30 مترا مكعبا إلى 235 قرشا، والشريحة الثانية (من 30 حتى 60 مترا مكعبا) إلى 310 قروش، والشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترا مكعبا) إلى 360 قرشا. (التفاصيل)