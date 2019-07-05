التعريفة الجديدة للمواصلات في محافظة دمياط

٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م

محطة بنزين - صورة أرشيفية

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس وذلك بعد تحريك أسعار المواد البترولية على مستوى الجمهورية. وتابعت محافظ دمياط مع رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية للقرى تنفيذ التعريفة الجديدة والتصدى لأية زيادات غير حقيقية أو محاولات لفرض مبالغ مالية اكبر من المخصصة، مشددة على إعلان تعريفة الركوب الجديدة في أماكن ظاهرة بمختلف مواقف السيارات، وإلزام السائقين بوضع ملصقات على كل سيارة، مدون فيه التسعيرة الجديدة وخط سر المركبة وعدد الركاب.

كما تم رفع حالة الاستعداد لمتابعة تنفيذ التعريفة في كافة المراكز والقرى. وأعلنت وزارة البترول، في بيان لها، أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، وذلك على النحو التالي: البوتاجاز المنزلي الأسطوانة بـ65 جنيها، والتجاري بـ130 جنيها، وبنزين 95