جريمة

حريق يلتهم معرض منتجات شباب الخريجين في الدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م
السيطرة على حريق - صورة أرشيفية
السيطرة على حريق - صورة أرشيفية
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق هائل نشب في معرض بيع منتجات شباب الخريجين بمدينة منية النصر قبل امتداده إلى باقي المنشآت، دون وقوع خسائر في الأرواح البشرية. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى ضباط القسم، يفيد اندلاع حريق في معرض بيع منتجات بشارع المحطة في بندر منية النصر، وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي المنشآت.
على الفور، هرعت 5 سيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان الحريق تحسبًا لوجود مصابين، وتسبب الحريق في تلف محتويات المعرض بالكامل، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق، وجار حصر الخسائر. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها القانونية، وتفريغ
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الشرطة تضبط قناة فضائية وشركة إنتاج فني مخالفتين

توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه، خاصة مديري الإدارات النوعية، بمكافحة الجرائم بشتى صورها في إطار إستراتيجية الوزارة الهادفة في أحد محاورها إلى تحقيق الوجود الأمنى الفعال ومكافحة الجرائم بشتى صورها، لا سيما جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بشتى صورها وضبط مرتكبيها. وترجمت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية توجيهات الوزير بتطبيق إستراتيجية الوزارة على أرض الواقع من خلال ضبط العديد من القضايا خلال شهر يونيو الماضي.
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مداهمات وحملات.. رحلة الشرطة لفرض سيطرتها بالمحافظات

حملات تفتيشية مكبرة نفذتها أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، شملت استهداف بؤر إجرامية وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة من أرباب السوابق ومثيري الشغب والقبض على الهاربين من الأحكام القضائية وشيكة النفاذ ومطاردة مروجي المواد المخدرة، لا سيما المواد التخليقية (الفودو- الإستروكس - الشادو) لما تمثله من خطورة على الشباب.
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جهود الداخلية لتطبيق سيادة القانون ضد مغتصبي الأراضي

جهود متواصلة تقدمها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية؛ لتفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل، حيث وجهت أجهزة الوزارة حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات في ضوء استراتيجيتها الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، والقرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل.
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ضبط 11 طن سولار امتنعت محطة وقود عن بيعها بالمنيا

تحفظت مديرية التموين في محافظة المنيا، اليوم، الجمعة، بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين، على 11 طنا من السولار قامت إحدى محطات التموين بالامتناع عن بيعها، والتصرف في طن سولار وطن بنزين 92، كما جرى التحفظ على 4 آلاف كيلو زيت معدني مدعم بإحدى المحطات. وشدد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق، ومراقبة محطات الوقود، والحد من التلاعب في السلع الاستراتيجية، مع التأكد من التزام كل المحطات بعدم تجميع كميات من الوقود.
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جثة ومصابون وخسائر فادحة| حريق الـ180 دقيقة بأكتوبر

أدخنة تتصاعد، لهيب النيران يلوح في الأفق، حالة من الذعر انتابت العاملين في منشآت ومصانع المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، الأمر يُنذر بكارثة محققة، دقائق معدودة تحولت المنطقة إلى ثكنة عسكرية ما بين رجال إطفاء بزيهم المعروف وقوات شرطة بالزي الميري يترأسهم مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر اللواء رمزي بسيوني الذي بدت عليه ملامح الصرامة والحزم الشديدين لاسيما تأزم الموقف وخطورة امتداد النيران إلى باقي المنشآت المجاورة لموقع الحريق.
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انفجر التكييف.. السيطرة على حريق في شقة بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة بعزبة يعقوب صبري التابعة لقرية النبيرة دائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، بسبب انفجار جهاز تكييف دون وجود أي خسائر بشرية. بدأت الواقعة بتلقي اللواء مجدى القمرى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الأهالي للعميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود، يفيد بنشوب حريق داخل شقة بعزبة يعقوب صبري التابعة لقرية النبيرة دائرة المركز.
غرق

بسبب الحر.. مصرع 4 أشخاص غرقًا في بحر جمصة

لقى 4 أشخاص مصرعهم غرقًا، اليوم الثلاثاء، في منطقة 15 مايو التابعة لمدينة جمصة، ويكثف رجال الإنقاذ من جهودهم لانتشال الغرقى من المياه بمساعدة الأهالي، حيث نزلوا إلى بحر جمصة بغرض السباحة وتلطيف درجة حرارة أجسادهم للهروب من حرارة الجو، وعدم تمكنهم من السباحة ودخولهم في عمق المياه، جرفهم التيار فغرقوا. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى القسم عن غرق أشخاص في جمصة.
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ألو المطافي.. لحظات الرعب في حريق «باب الشعرية»

هدوء يسود الحي الشعبي، حركة المارة في ارتفاع مستمر وسط حالة من الانسيابية المرورية مع اقتراب غروب الشمس، يقطع تلك الحالة تصاعد أدخنة كثيفة من ورشة أحذية ملحقة بمعرض داخل برج سكني في منطقة باب الشعرية، تبدلت الأجواء، كر وفر، صراخ وعويل، استغاثات العاملين في المنشأتين التقطتها مسامع الحضور ليقرروا طلب النجدة بالاتصال هاتفيا برقم المطافئ طالبين سرعة الدفع بتعزيزات من سيارات الإطفاء للحيلولة دون وقوع كارثة تحصد أرواح أبرياء دون ذنب قد اقترفوه إلا بحثهم عن رزق حلال.
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