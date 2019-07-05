حريق يلتهم معرض منتجات شباب الخريجين في الدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م

السيطرة على حريق - صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق هائل نشب في معرض بيع منتجات شباب الخريجين بمدينة منية النصر قبل امتداده إلى باقي المنشآت، دون وقوع خسائر في الأرواح البشرية. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى ضباط القسم، يفيد اندلاع حريق في معرض بيع منتجات بشارع المحطة في بندر منية النصر، وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي المنشآت.

على الفور، هرعت 5 سيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان الحريق تحسبًا لوجود مصابين، وتسبب الحريق في تلف محتويات المعرض بالكامل، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق، وجار حصر الخسائر. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها القانونية، وتفريغ