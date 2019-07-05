قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بتركيا

٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م

شرطة تركيا

ذكرت قناة "سكاي نيوز - عربية" في نبأ عاجل منذ قليل، نقلا عن وسائل إعلام تركية، إن قتلى وجرحى سقطوا في انفجار سيارة ببلدة ريحانلي بولاية هطاي جنوبي تركيا. ونقلت "روسيا اليوم"، عن وكالة أنباء "رويترز"، إن شخصين قُتلا وجُرح عدد آخر في انفجار السيارة المفخخة ببلدة ريحانلي.

وأكدت وكالة الأناضول، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نبأ سقوط قتلى وجرحى في انفجار السيارة المفخخة. #عاجل | سقوط قتلى وجرحى في انفجار سيارة ببلدة ريحانلي في ولاية هطاي جنوبي #تركيا— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 5 يوليو 2019 وسائل إعلام تركية: سقوط