برشلونة يخشى سيناريو 2008 بضم جريزمان ونيمار

٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م

نيمار

يستعد برشلونة لتقديم واحد من أقوى خطوط الهجوم في العالم الموسم المقبل، وذلك من خلال محاولة ضم كل من أنطوان جريزمان ونيمار، كي يزاملا كلا من ليونيل ميسي ولويس سواريز، وإذا حدث ذلك فسيملك المدرب الإسباني إيرنيستو فالفيردي قوة هجومية غاشمة، ولكن سبق أن مر برشلونة بتجربة مماثلة من قبل من خلال امتلاك 4 نجوم في خط الهجوم، ولم تنجح تلك الإستراتيجية في تحقيق النتائج المطلوبة، ففي موسم 2007- 2008، وُجد رفقة المدرب الهولندي فرانك ريكارد كل من تييري هنري وصامويل إيتو ورونالدينيو، إضافة إلى ليونيل ميسي.

وعلى الرغم من الأسماء الكبيرة، فإن الرباعي لم يسبق أن وجد معًا على أرض الملعب من قبل، ففي 58 مباراة خاضها برشلونة في ذلك الموسم، لم يحصل ريكارد على فرصة إشراكهم معًا سوى في مباراة واحدة فقط، ولم يقرر فعل ذلك. وعانى إيتو من الإصابة في بداية الموسم عقب المشاركة في كأس جوان جامبير، تلك الإصابة التي أبعدته

وعلى الرغم من الأسماء الكبيرة، فإن الرباعي لم يسبق أن وجد معًا على أرض الملعب من قبل، ففي 58 مباراة خاضها برشلونة في ذلك الموسم، لم يحصل ريكارد على فرصة إشراكهم معًا سوى في مباراة واحدة فقط، ولم يقرر فعل ذلك.



وعانى إيتو من الإصابة في بداية الموسم عقب المشاركة في كأس جوان جامبير، تلك الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لمدة شهور، وقبل أن يتوجه إيتو للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية في ذلك العام، عانى ميسي من الإصابة، قبل أن يتعرض رونالدينيو للإصابة في شهر مارس.



وكان الاعتماد الأكبر في ذلك الموسم على الثلاثي ميسي وهنري ورونالدينيو، وعن مشاركة الرباعي معًا، قال يوهان كرويف: "هناك 4 لاعبين لثلاثة مراكز، سيكون من الصعب الحفاظ على التوازن بمشاركتهم معًا، ومن يرغب في مشاهدة العروض الباهرة للرباعي المذهل، عليه التوجه إلى السينما".