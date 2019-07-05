تفاصيل انفجار سيارة مفخخة جنوب تركيا

تحرير:وكالات ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م

الشرطة التركية

قالت وكالة "الأناضول" التركية الحكومية إن انفجارًا داخل سيارة بالقرب من الحدود التركية مع سوريا قد خلف عددًا من القتلى والجرحى. ونقلت وكالة "رويترز" عن الوكالة أنه حتى الآن لم يتضح سبب الانفجار، الذي وقع اليوم الجمعة، في قضاء الريحانية بولاية هاتاي جنوبي تركيا، في الوقت الذي انطلق فيه عدد من سيارات الإسعاف وسيارات الشرطة إلى مكان الحادث. وفي السياق نفسه، صرح مصدر أمني تركي لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الحادث أسفر عن "مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السيارة المفخخة كانت مركونة بجانب حديقة عامة، في شارع "محمد أرصوي" في بلدة الريحانية، وانفجرت بشكل مفاجئ. كانت مدينة الريحانية، القريبة من الحدود مع سوريا، في أبريل من عام 2013، قد شهدت تفجيرين اثنين أسفرا عن مقتل 53 شخصا وجرح العشرات. ومن جانبها حملت السلطات التركية، نظام