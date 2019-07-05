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تفاصيل انفجار سيارة مفخخة جنوب تركيا

تحرير:وكالات ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م
الشرطة التركية
الشرطة التركية
قالت وكالة "الأناضول" التركية الحكومية إن انفجارًا داخل سيارة بالقرب من الحدود التركية مع سوريا قد خلف عددًا من القتلى والجرحى. ونقلت وكالة "رويترز" عن الوكالة أنه حتى الآن لم يتضح سبب الانفجار، الذي وقع اليوم الجمعة، في قضاء الريحانية بولاية هاتاي جنوبي تركيا، في الوقت الذي انطلق فيه عدد من سيارات الإسعاف وسيارات الشرطة إلى مكان الحادث. وفي السياق نفسه، صرح مصدر أمني تركي لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الحادث أسفر عن "مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين".
وذكرت وسائل إعلام محلية أن السيارة المفخخة كانت مركونة بجانب حديقة عامة، في شارع "محمد أرصوي" في بلدة الريحانية، وانفجرت بشكل مفاجئ. كانت مدينة الريحانية، القريبة من الحدود مع سوريا، في أبريل من عام 2013، قد شهدت تفجيرين اثنين أسفرا عن مقتل 53 شخصا وجرح العشرات. ومن جانبها حملت السلطات التركية، نظام
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الشرطة-التركية

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بتركيا

ذكرت قناة "سكاي نيوز - عربية" في نبأ عاجل منذ قليل، نقلا عن وسائل إعلام تركية، إن قتلى وجرحى سقطوا في انفجار سيارة ببلدة ريحانلي بولاية هطاي جنوبي تركيا. ونقلت "روسيا اليوم"، عن وكالة أنباء "رويترز"، إن شخصين قُتلا وجُرح عدد آخر في انفجار السيارة المفخخة ببلدة ريحانلي.
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الدفاع الجوي صداع في رأس الناتو بسبب صواريخ روسيا

لا تزال العلاقات الروسية الأوروبية تحدد بشكل رئيسي الخطط المستقبلية لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي يضع التعامل عسكريا مع القدرات الخارقة لموسكو على رأس أولويات خطط التطوير التي يضعها للمستقبل القريب. ويرى الناتو أن مواجهة التحديات العسكرية، وبالأخص تلك التي تتعلق بالقدرات الروسية، يجب أن تكون أساس الاستعدادات العسكرية والتقنية للبلدان الأعضاء، وبالأخص داخل الاتحاد الأوروبي، على خلفية الأزمات السياسية المختلفة بين موسكو وبروكسل في عدد من الملفات.
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إيران تطالب لندن بالإفراج عن ناقلة نفط بجبل طارق

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، بيانا، تطالب فيه بريطانيا بالإفراج الفوري عن ناقلة نفط احتجزتها في جبل طارق، متهمة إياها بالتصرف بناء على طلب الولايات المتحدة. وقالت الوزارة، في بيانها: "مسؤول كبير في الوزارة، وصف الخطوة البريطانية بغير المقبولة، في اجتماع مع السفير البريطاني، الذي تم استدعاؤه لإبلاغه بالاحتجاج الرسمي، ودعا إلى الإفراج الفوري عن ناقلة النفط، بالنظر إلى أنها تم احتجازها بناء على طلب الولايات المتحدة، استنادا إلى المعلومات المتاحة حاليا"، وذلك حسب وكالة "فرانس برس".
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انفجار خط أنابيب نفط في نيجيريا ووقوع ضحايا (فيديو)

وقع انفجار استهدف خط أنابيب نفط في لاغوس أكبر مدن نيجيريا، اليوم الخميس، وسط أنباء عن مصرع شخصين وإصابة العشرات، بحسب "روسيا اليوم". وأكدت وكالة "شينخوا" نقلا عن مصدر خاص أن لصوصا يسرقون النفط خربوا خط أنابيب وحاولوا سرقة الوقود مؤخرا هم من تسببوا في هذا الانفجار. وقال عنصر من قوات الإنقاذ لم يكشف عن اسمه إن فريق خدمات إطفاء الحرائق الحكومية أخمد الحريق، ويجري حاليا تحديد عدد الضحايا، فيما أكد أحد سكان المنطقة مصرع أشخاص.وذكرت محطات إذاعية في لاغوس أنه عثر على جثتين مجهولتي الهوية، فيما احترقت سيارات ومتاجر.
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الشرطة-التركية

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بتركيا

ذكرت قناة "سكاي نيوز - عربية" في نبأ عاجل منذ قليل، نقلا عن وسائل إعلام تركية، إن قتلى وجرحى سقطوا في انفجار سيارة ببلدة ريحانلي بولاية هطاي جنوبي تركيا. ونقلت "روسيا اليوم"، عن وكالة أنباء "رويترز"، إن شخصين قُتلا وجُرح عدد آخر في انفجار السيارة المفخخة ببلدة ريحانلي.
ميشيل-باشيليت (2)

الأمم المتحدة تطالب بمحاكمة عادلة لمقاتلي داعش أو إطلاق سراحهم

يشغل ملف المقاتلين السابقين في تنظيم داعش الإرهابي، حيزا بارزا على موائد المسؤولين حول العالم وتحديدا فيما يخص أصحاب الجنسيات الأوروبية منهم، والذين ترفض بلدانهم استعادتهم، وناقشت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، الأزمة وسبل حلها، عارضة رؤيتها التي اعتمد فيها على طرح خيارين بخصوص مقاتلين السابقين، عرضتهما خلال افتتاح جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف تستمر لمدة 3 أسابيع، إذ دعت إلى "توفير محاكمة عادلة للمقاتلين السابقين في داعش، أو يتم إطلاق سراحهم".
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بعد فوزه للمرة الثانية.. إمام أوغلو يهدد عرش أردوغان

في مارس الماضي، أصدرت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، قرارا بإعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول، بعد أن أعلن مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو فوزه على مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم بفارق 13 ألف صوت. وأجريت إعادة الانتخابات أمس الأحد في إسطنبول، وشهدت هزيمة ساحقة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه، حيث تمكن إمام أوغلو من رفع الفارق مع يلدريم إلى 750 ألف صوت. وفي محاولة لتشتيت الانتباه بعيدا عن هذه الهزيمة المحرجة، سارع أردوغان إلى إعادة التأكيد على فكرة كونه السياسي الأكثر هيمنة في البلاد، من خلال التركيز على وضعه الدولي خلال رحلته إلى آسيا.
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صحف سعودية: إرهاب الحوثي يتواصل على المملكة

أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الهجوم مجددا على مطار أبها الدولي بالمملكة، وتناولت الأحداث التي شهدتها إثيوبيا، واستعرضت الصحف الرد الإيراني على العقوبات الأمريكية الجديدة، كما تناولت نتائج الانتخابات البلدية في إسطنبول. تحت عنوان "هجوم حوثيٌّ على مطار أبها يقتل سوريًا ويصيب 7 مدنيين"، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مقتل سوري وإصابة 7 مدنيين بهجوم للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها جنوب السعودية مساء أمس.
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