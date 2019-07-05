الإخوة أعداء.. لعنة الميراث وخلافات انتهت بالدم

شقيق يقتل شقيقه المهتز نفسيا في قنا بسبب الميراث بعدما انهال عليه بشومة وسدد له عدة طعنات وأمطره بالرصاص.. وآخر قتل شقيقه في كفر الشيخ لخلافات الجيرة
منذ بدء الخليقة وسلسال الدم لم يتوقف، بعدما ارتكب قابيل في حق أخيه هابيل، أول جريمة قتل عرفتها البشرية، وأمس الخميس، وقعت جريمتا قتل منفصلتان ولكن متشابهتان في الضحايا، حيث الجاني والمجني أخوان ربطهما دم واحد وفرقتهما الخلافات، ففي كفر الشيخ انتهت خلافات الجيرة بين الأخوين بسقوط أحدهما جثة هامدة على يد شقيقه، بينما في إحدى قرى قنا أصابت لعنة الميراث شابا وقرر قتل شقيقه فور عودته من السفر، وسط حالة من الصراخ انتابت والدتهما وفي لحظة سقط الشقيق في بركة من الدم.
لعنة الميراث
لم يكن يتخيل حسين عبد الرحيم، الشاب الذي وصل منتصف العشرينيات أن خلافا على الميراث مع شقيقه "عمر" سينتهي بقتله بطريقة بشعة، بعدما تناسى شقيقه أن الدم الذي يجري في عروقهم واحد، وانهال عليه ضربا بشومة، وسدد له طعنات عدة بسكين ثم أمطره بوابل من الرصاص ولم يتركه إلا جثة هامدة.
"إلحقوني عيالي
لعنة الميراث
لم يكن يتخيل حسين عبد الرحيم، الشاب الذي وصل منتصف العشرينيات أن خلافا على الميراث مع شقيقه "عمر" سينتهي بقتله بطريقة بشعة، بعدما تناسى شقيقه أن الدم الذي يجري في عروقهم واحد، وانهال عليه ضربا بشومة، وسدد له طعنات عدة بسكين ثم أمطره بوابل من الرصاص ولم يتركه إلا جثة هامدة.
"إلحقوني عيالي هيموتوا بعض"، خرجت والدة الشقيقين تستنجد بالجيران وسط حالة من الصراخ المستمر خرج على أثرها جيرانها بقرية البحرى قمولا بمركز نقادة، جنوب قنا لاستطلاع الأمر، حيث فوجئوا بمعركة حامية نشبت بين "عمر" وشقيقه "حسين"، حذر فيها الأخير جيرانه من التدخل بينهما، وأطلق تهديداته بإطلاق النار في حال تدخل أحد، وفشل الجيران في إنقاذ شقيقه من قبضته.
لم يمر وقت طويل حتى نهض المتهم وقتل شقيقه بعدما هوى عليه ضربا بشومة وسدد له طعنات متفرقة، ولم يكتف بذلك وأمطره بعدة طلقات نارية حتى سقط قتيلا غارقا في بركة من الدماء، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، المقدم شريف صلاح الدين رئيس مباحث مركز شرطة نقادة، ومعاونه النقيب محمد زكريا تمكنا من ضبط المتهم.
المشكلة لم تكن وليدة اللحظة، حيث كان يعيش المتهم وشقيقه "المجني عليه" في منزل واحد. في العام الماضي خرج نجل المتهم "عمر" بصحبة عمه "حسين" إلى نهر النيل، إلا أن الطفل لقي مصرعه غريقا، ثمة شك كان يراود المتهم أن شقيقه وراء مصرع نجله، كونه مهتزا نفسيا رغم عدم وجود شبهة جنائية، فطرده من البيت، وسافر المجني عليه للعمل بالغردقة وعاد وتجددت المشاكل مرة أخرى، بعدما طالبه بالميراث فقتله المتهم قبل أن تلقي قوات الأمن القبض عليه بعدما أصابته لعنة الميراث.
خلافات ومشاكل ودم
خلافات جيرة دائمة ومشاكل دفعت "رزق" إلى إنهاء حياة شقيقه "زكي" بعدما نحى صلة الدم والأخوة جانبا، وتحولت الدماء التي تجري في عروقه إلى مياه باردة، وهشم رأس شقيقه الفلاح بمعاونة زوجته في جريمة هزت عزبة الدياسطي بمركز الحامول في محافظة كفر الشيخ.
صرخات مدوية واستغاثات أطلقتها "بهية" الأم التي وقفت على مشارف السبعين من عمرها، لم تردع الشقيق الأكبر الذي وسوس له الشيطان بقتل أخيه الأصغر، وانهال على رأس شقيقه "رزق" حتى سقط على الأرض غارقا في دمائه.
مأمور مركز شرطة الحامول، تلقى إشارة من مستشفى الحامول المركزي، بوصول "زكي.ا"، 35 سنة، فلاح، مصابا بجرح قطعي بالرأس واشتباه كسر بقاع الجمجمة، وتم تحويله لمستشفى الطوارئ بالمنصورة لاستكمال علاجه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى متأثرًا بإصابته.
"ابني ضرب أخوه وقتله هو ومراته منى يا باشا"، جملة أطلقتها السيدة العجوز والدة المتهم والمجني عليه سهلت من مأمورية ضباط مباحث المركز في الكشف عن ملابسات الواقعة وضبط الجناة، وتبين من خلال التحريات أن خلافات عائلية بسبب الجيرة وراء ارتكاب الجريمة.
جرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الطوارئ بالمنصورة، وضبط المتهم وزوجته، وبمواجهتما اعترفا بالواقعة لوجود خلافات عائلية بينهما، وتحرر محضر حمل رقم رقم 12160 جنح الحامول.