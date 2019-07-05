جريمة

الإخوة أعداء.. لعنة الميراث وخلافات انتهت بالدم

شقيق يقتل شقيقه المهتز نفسيا في قنا بسبب الميراث بعدما انهال عليه بشومة وسدد له عدة طعنات وأمطره بالرصاص.. وآخر قتل شقيقه في كفر الشيخ لخلافات الجيرة
تحرير:محمد أبو زيد ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
سكين - أرشيفية
سكين - أرشيفية
منذ بدء الخليقة وسلسال الدم لم يتوقف، بعدما ارتكب قابيل في حق أخيه هابيل، أول جريمة قتل عرفتها البشرية، وأمس الخميس، وقعت جريمتا قتل منفصلتان ولكن متشابهتان في الضحايا، حيث الجاني والمجني أخوان ربطهما دم واحد وفرقتهما الخلافات، ففي كفر الشيخ انتهت خلافات الجيرة بين الأخوين بسقوط أحدهما جثة هامدة على يد شقيقه، بينما في إحدى قرى قنا أصابت لعنة الميراث شابا وقرر قتل شقيقه فور عودته من السفر، وسط حالة من الصراخ انتابت والدتهما وفي لحظة سقط الشقيق في بركة من الدم.
لعنة الميراث لم يكن يتخيل حسين عبد الرحيم، الشاب الذي وصل منتصف العشرينيات أن خلافا على الميراث مع شقيقه "عمر" سينتهي بقتله بطريقة بشعة، بعدما تناسى شقيقه أن الدم الذي يجري في عروقهم واحد، وانهال عليه ضربا بشومة، وسدد له طعنات عدة بسكين ثم أمطره بوابل من الرصاص ولم يتركه إلا جثة هامدة. "إلحقوني عيالي
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الشرطة تضبط قناة فضائية وشركة إنتاج فني مخالفتين

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مداهمات وحملات.. رحلة الشرطة لفرض سيطرتها بالمحافظات

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جهود الداخلية لتطبيق سيادة القانون ضد مغتصبي الأراضي

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ضبط 11 طن سولار امتنعت محطة وقود عن بيعها بالمنيا

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شاب يقتل شقيقه بسبب خلافات بين زوجتيهما بكفر الشيخ

"ماكنتش قاصد أقتله دى كانت خناقة بسبب خلافات بين زوجته وزوجتى بسبب دوار المواشي المشترك بيننا، وضرب مراتى وأنا بره البيت، ولما رجعت كنت رايح أعاتبه ماكنش قصدي أقتله وهو عصبنى والشيطان دخل بيننا"، بهذه الكلمات اعترف "رزق ا. م."، المتهم بقتل شقيقه "ذكى"، أمام الرائد محمد هاني، رئيس مباحث مركز شرطة الحامول.. وكانت البداية عندما تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، بوقوع مشاجرة بين شقيقين في قرية الدياسطي التابعة لمركز الحامول.
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رجب بعد قطع العضو التناسلي لصديقه: مراتي وبنتي السبب

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طعنة بالفخذ.. تفاصيل قتل عاطل زوجته العرفي بالقناطر

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