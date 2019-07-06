لأكلات شهية.. اعرفي أسرار الأرز المفلفل في 11 خطوة

الأرز مفيد ويحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات المفيدة التي تزيد من الطاقة، كما أنه غني بالألياف غير القابلة للذوبان، والتي تحمي من الأورام السرطانية
الأرز من الأصناف الأساسية التي يحرص الكثير منا على تناولها في وجبة الغداء، فالأرز والمكرونة أو العيش مع الخضار والفراخ أو اللحم، من الأصناف المهمة على طاولة الغداء، والأرز يدخل في الكثير من الوجبات الأساسية، ويمكنك تناوله بمفرده أو بالشعرية أو الفتة، والكثير من الحيل تساعدك في الحصول على الأرز المفلفل بدلًا من الكوارث التي تحدث لأغلب السيدات عند إعداد الطعام بسبب الأرز المعجن الذي تتخلص منه فورا في سلة المهملات. في السطور التالية نساعدك في التعرف على أسرار طهي الأرز المفلفل بسهولة.
- عند غسل الأرز لا يفضل تركه معرضا للهواء، لذلك يفضل غسله وتصفيته ووضعه مباشرة في الحلة، دون أن يتعرض للهواء أو تُترك به كمية من الماء.
- كثيرات من السيدات يقعن في خطأ كبير، وهو إضافة الأرز إلى الماء قبل أن يصل إلى درجة الغليان؛ لذلك يجب أن يصل الماء إلى درجة الغليان قبل إضافة الأرز.
- هدئي النار على
- عند غسل الأرز لا يفضل تركه معرضا للهواء، لذلك يفضل غسله وتصفيته ووضعه مباشرة في الحلة، دون أن يتعرض للهواء أو تُترك به كمية من الماء.
- كثيرات من السيدات يقعن في خطأ كبير، وهو إضافة الأرز إلى الماء قبل أن يصل إلى درجة الغليان؛ لذلك يجب أن يصل الماء إلى درجة الغليان قبل إضافة الأرز.
- هدئي النار على الأرز بعد إضافته للمياه أو الشُّربة حتى ينضج بهدوء ويتشرب الماء بهدوء.
- يمكنك إضافة ملعقة زيت عند طهي الأرز، وذلك لمنع تلاصق حبات الأرز، كل ما عليكِ هو وضع نقاط من الزيت بعدما يتشرب المياه فقط. يهمك أن تعرف.. استخدامات الأرز البايت في مطبخك
- يفضل أن تغطي المياه الأرز، ويمكنك تحديد ذلك بسهولة من خلال غرس ملعقة أكل في منتصف الوعاء بعد إضافة الأرز إلى الماء، فإذا سقطت الملعقة فإن هذا يعني أن الماء أكثر من اللازم، وإذا لم تسقط فإن كمية الماء تتناسب مع كمية الأرز.
- كل كوب أرز يحتاج إلى كوب وثلث الكوب ماء، أما الأرز البسمتي فيختلف الأمر تماما معه، فيحتاج إلى مياه زائدة لأنه يتشربها سريعا، ضعي كوبا ونصف الكوب على كل كوب أرز.
- عند شراء الأرز يفضل الابتعاد عن الحبة المكسرة لأنها ستؤدي إلى التصاق الأرز بعضه ببعض.
- يجب غسل الأرز أكثر من مرة حتى التأكد من التخلص من النشا التي تؤدي إلى تعجينه، وعند وضع الأرز في المياه أو الشربة، تكون النار عالية، وبعد ذلك احرصي على تهدئة النار جيدا.
- احرصي على إضافة الملح للمياه أو الشربة قبل إضافة الأرز، والتأكد من إذابته جيدا.
- للحصول على لون أصفر أو تغيير نكهة الأرز، أضيفي القليل من الكركم والزعفران إلى الأرز بعد إضافته للماء.
- احرصي على تسخين السمنة أو الزيت جيدًا قبل وضع الأرز أو الشعرية، ولا يفضل فتح الوعاء كثيرا لمتابعة تسوية الأرز، فهذا أمر خاطئ ويؤثر فى نضج الأرز بسهولة.
نصائح عند حرق الأرز:
- عندما تشمين رائحة الاحتراق في الأرز، يمكنك التغلب على الموقف سريعًا، فكل ما عليك هو نقل محتويات الأرز إلى وعاء آخر.
- اتركي الطبقة المحروقة من الأرز، أو ضعي بطاطس بعد تقشيرها داخل الأرز.
- ويمكن أن تغطي الأرز برغيف خبز، حتى يتشرب أي بقايا من رائحة الحرق.
طريقة عمل الأرز المفلفل
المكونات
كوب أرز
ربع كوب ماء
ملعقة كبيرة سمن
ملح
طريقة التحضير:
- ضعي السمن واحرصي على أن يكون ساخنا وسائحًا تماما، ثم أضيفي الماء والملح.
- اغسلي كوب الأرز جيدا، وبعد غليان الماء احرصي على تصفية الأرز وإضافته إلى المياه.
- هدئي النار وغطي الأرز واتركيه حتى التأكد من تسويته جيدا.
الأرز البسمتي
المكونات
3 أكواب أرز بسمتي
بصل مبشور
ثوم مفروم
زيت
كركم
فلفل أسود وملح
شطة أو فلفل حر
مرقة
طريقة التحضير:
- انقعي الأرز في المياه لمدة ساعة، وفي وعاء آخر شوحي البصل والتوابل جيدا.
- أضيفي الشربة للبصل والتوابل، واتركي المكونات حتى الغليان.
- أضيفي الأرز المغسول جيدا، وقلبي المكونات واتركيه حتى الغليان.
- بعد غليان الأرز هدئي النار واتركيه حتى تمام التسوية.