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لأكلات شهية.. اعرفي أسرار الأرز المفلفل في 11 خطوة

الأرز مفيد ويحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات المفيدة التي تزيد من الطاقة، كما أنه غني بالألياف غير القابلة للذوبان، والتي تحمي من الأورام السرطانية
تحرير:آية أشرف ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
الأرز
الأرز
الأرز من الأصناف الأساسية التي يحرص الكثير منا على تناولها في وجبة الغداء، فالأرز والمكرونة أو العيش مع الخضار والفراخ أو اللحم، من الأصناف المهمة على طاولة الغداء، والأرز يدخل في الكثير من الوجبات الأساسية، ويمكنك تناوله بمفرده أو بالشعرية أو الفتة، والكثير من الحيل تساعدك في الحصول على الأرز المفلفل بدلًا من الكوارث التي تحدث لأغلب السيدات عند إعداد الطعام بسبب الأرز المعجن الذي تتخلص منه فورا في سلة المهملات. في السطور التالية نساعدك في التعرف على أسرار طهي الأرز المفلفل بسهولة.
- عند غسل الأرز لا يفضل تركه معرضا للهواء، لذلك يفضل غسله وتصفيته ووضعه مباشرة في الحلة، دون أن يتعرض للهواء أو تُترك به كمية من الماء. - كثيرات من السيدات يقعن في خطأ كبير، وهو إضافة الأرز إلى الماء قبل أن يصل إلى درجة الغليان؛ لذلك يجب أن يصل الماء إلى درجة الغليان قبل إضافة الأرز. - هدئي النار على
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حلويات

حافظي على الحلويات من حرارة الصيف بـ7 حيل بسيطة

مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، تخشى السيدات تلف الحلويات التي يقمن بشرائها من المحلات، أو إعدادها في المنزل بأنفسهن، خاصة إذا كانت ربة المنزل من السيدات العاملات اللاتي يقمن بإعداد الكثير من أصناف الحلويات يوم الإجازة ثم تخزينها داخل الفريزر لتقليل وقت الوقوف في المطبخ في أيام العمل؛ فعلى سبيل المثال، الكحك الذي تعده ربة المنزل للإفطار، يحتاج للتخزين بطريقة صحيحة لحمايته من حرارة الصيف. في السطور التالية نساعدك في التعرف على حيل بسيطة للاحتفاظ بالحلويات في الفريزر، وحمايتها من حرارة الصيف.
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كوني شيف في منزلك بـ 10 أسرار لتتبيل اللحوم والفراخ

الكثير من ربات البيوت يحلمن بتقديم أشهى الأكلات لعائلاتهن، لتوفير الذهاب إلى المطاعم التي أصبحت تحتاج لتكاليف كثيرة بعد أزمة ارتفاع الأسعار التي حدثت الفترة الآخيرة، يمكنك تعلم بعض أسرار الطهي التي تمكنك من عمل أصناف لذيذة، على سبيل المثال اللحمة المشوية في المطاعم يحبها أطفالك وزوجك كثيرًَا، يمكنك تعلم أسرار طهيها بسهولة بطرق عديدة لتكوني شيفا مميزا داخل منزلك، والفراخ أيضًا لها أكثر من طريقة كي يحب أطفالك تناولها، في السطور التالية نساعدك في التعرف على أسرار تتبيل اللحوم والفراخ لتكون كالمطاعم..
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جربي فطيرة الفراخ بالخضروات مع فتة الباذنجان اللذيذة

الفطائر والمعجنات من الأكلات الشهية التي نحب جميعا تناولها سواء الكبار أو الصغار، ولكن بعد ارتفاع الأسعار الفترة الأخيرة أصبح من الصعب الذهاب للمطاعم لتناول الفطائر المفضلة لدينا ودفع مبالغ كبيرة فيها، يمكنك حل الأمر بسهولة وتجهيز أشهي الفطائر لعائلتك في المنزل بأرخص التكاليف وبجودة مضمونة عن المطاعم، سيفرح أطفالك بهذه الأكلة لأن الأطفال معروفون بحب الفطائر والبيتزا بشكل كبير، في السطور التالية نساعدك في التعرف على طريقة عمل فطيرة الفراخ بالخضراوات مع فتة الباذنجان اللذيذة، وجربي فطيرة التفاح المشوي للتحلية.
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