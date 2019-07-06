لأكلات شهية.. اعرفي أسرار الأرز المفلفل في 11 خطوة

الأرز مفيد ويحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات المفيدة التي تزيد من الطاقة، كما أنه غني بالألياف غير القابلة للذوبان، والتي تحمي من الأورام السرطانية

تحرير:آية أشرف ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

الأرز

الأرز من الأصناف الأساسية التي يحرص الكثير منا على تناولها في وجبة الغداء، فالأرز والمكرونة أو العيش مع الخضار والفراخ أو اللحم، من الأصناف المهمة على طاولة الغداء، والأرز يدخل في الكثير من الوجبات الأساسية، ويمكنك تناوله بمفرده أو بالشعرية أو الفتة، والكثير من الحيل تساعدك في الحصول على الأرز المفلفل بدلًا من الكوارث التي تحدث لأغلب السيدات عند إعداد الطعام بسبب الأرز المعجن الذي تتخلص منه فورا في سلة المهملات. في السطور التالية نساعدك في التعرف على أسرار طهي الأرز المفلفل بسهولة.

- عند غسل الأرز لا يفضل تركه معرضا للهواء، لذلك يفضل غسله وتصفيته ووضعه مباشرة في الحلة، دون أن يتعرض للهواء أو تُترك به كمية من الماء. - كثيرات من السيدات يقعن في خطأ كبير، وهو إضافة الأرز إلى الماء قبل أن يصل إلى درجة الغليان؛ لذلك يجب أن يصل الماء إلى درجة الغليان قبل إضافة الأرز. - هدئي النار على