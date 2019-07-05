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إليسا تغضب الجمهور بسبب تدوينة عن اللاجئين السوريين

تحرير:التحرير ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
إليسا
إليسا
أثارت تدوينة للمطربة اللبنانية إليسا غضب الكثيرين من الجمهور، إذ دعت إلى مغادرة اللاجئين السوريين لبنان، وعودتهم إلى وطنهم. وكتبت إليسا، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنا مع عودة اللاجئين لبلدهم لأن بلدهم أحق بهم، ولبنان يعاني أزمة اقتصادية، ولا يقدر أن يتحمل. أنا بحب الشعب السوري وأمي سورية، وأريد أن يكونوا مرتاحين في أرضهم". وانهالت التعليقات الرافضة من الجمهور لـ"دعوة" إليسا، فكتبت إحداهم: "عمري ما شفت حد بيطرد ضيوف"، وقالت أخرى: "يجوا (السوريين) عندنا مصر نشيلهم فوق راسنا والله".
لكن بعض الآراء جاءت مؤيدة لـ"إليسا"، مشيرين إلى أن العديد من المناطق السورية أصبحت آمنة الآن، ويمكن لأهلها أن يعودوا إليها. واختلف تعاطي العديد من الفنانين اللبنانيين مع الدعوات الرائجة هناك بشأن إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، ما بين مؤيد ومعارض، فمن يقف في صف هذه الدعوات يرى أن السوريين استحوذوا
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المطربة أمينة تدعو لريهام سعيد من الحرم المكي(فيديو)

وجدت المطربة أمينة في المملكة العربية السعودية حاليًا، حيث أحيت هناك حفلًا ناجحًا، وقد استغلت وجودها هناك لأداء العمرة. ومن الحرم المكي، صورت المطربة مقطع فيديو لها، حيث شاركته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الجمعة، ومن خلاله وجهت رسالة إلى الإعلامية ريهام سعيد، التي تعاني من مرض خطير، حيث دعت لها بتمام الشفاء. وقالت أمينة: "بصورلكم من الصفا والمروة، خلصت عمرتي الحمد لله، وكان في نيتي إني أدعو لأختي ريهام سعيد".
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شيرين رضا تستعيد ذكريات الماضي بهذه الصورة

استعادت الفنانة شيرين رضا ذكريات الماضي بصورة شاركتها مع جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث ظهرت في الصورة وهي في سن صغيرة، بشعر أصفر طويل، لكن ملامحها لم تتغير كثيرًا عن الآن. وعلقت شيرين رضا على الصورة باللغة الإنجليزية، حيث كتبت: "فتاة مراهقة"، وقد تفاعل متابعوها معها بشكل كبير، فقالت إحداهم: "طول عمرك جميلة"، وعلقت أخرى: "إيه القمر ده، ربنا يحميكِ". كما تذكر البعض أيضًا فترة نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي، والتي شهدت انطلاقة الفنانة في الساحة الفنية.
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كريم عبدالعزيز ينشر صورة ابنته| والجمهور:كبرت يا نجم

شارك الفنان كريم عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة له مع ابنته "ملك"، وهما يقضيان فترة الإجازة في أحد المتنزهات، وقد انهالت التعليقات من محبيه على الصورة، ومنهم من تذكر أدواره التي اشتهر بها خلال السنوات الماضية، وداعبه أحدهم: "كبرت يا نجم.. ملك كشفت سنك". وينتظر الفنان عرض فيلمه السينمائي الجديد "الفيل الأزرق 2"، والمقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل، حيث سبق أن روج له من خلال نشر البرومو الرسمي للعمل إضافة إلى مشاركته للبوستر الخاص به.
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مطار لبنان لنانسى عجرم: لم تنتظري سوى 12 دقيقة

أصدر مسئولو أمن مطار لبنان، قبل قليل، بيانا يرد فيه، على الاتهامات التي وجهتها نانسي عجرم، بالإهمال واضطرارها للانتظار أكثر من ساعة وهي تحمل ابنتها الرضيعة على يدها، حيث قال البيان: «تم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام تداول انتقادات للزحمة الشديدة التي يشهدها المطار. يهم قيادة جهاز أمن المطار أن توضح أن الزحمة في المطار التي تم الحديث عنها كانت في وقت الذروة وناتجة من هبوط تسع طائرات بأقل من ساعة، بمعدل 1769 راكبا، وهذا ما يستوجب التنويه بعمل الأجهزة الأمنية في المطار، خصوصا جهاز الأمن العام الذي يتعامل مع هذا العدد بكل مهنية».
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أصالة ترد على تصريحات إليسا عن اللاجئين السوريين

نشرت الفنانة أصالة، قبل قليل، عبر حسابها بموقع «إنستجرام» صورة "لا للعنصرية"، وعلقت عليها: «كم هو مؤلم التعبير القاسي العنصري الذي يخرج من فم شخص مشهور، كان من المفروض أن يكون هو أول من ينادي بالوحدة العربية، وبالتعاضد الإنساني، خصوصا عندما يتعرض شعب من شعوبنا العربية لمحنة ليس له فيها يد، كم هي مخجلة الكلمات العنصرية من (لاجئ) (نازح) (مهجر) (مشرد)، حين تخرج من أفواه من توقعنا ألا يتلفظ بهذه الكلمات الدخيلة على لغتنا الإنسانية، بلادنا تشتكي، أكثر مما تتألم لمصابها، من حروب، من خراب، من دمار، نعم تشتكي هذه الأرض من العنصرية».
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نانسى عجرم تهاجم مطار بلادها لهذا السبب (فيديو)

شنت الفنانة نانسي عجرم، هجومًا عنيفًا ضد مطار بيروت، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بسبب اضطرارها للانتظار لساعات داخل المطار وهي تحمل ابنتها الرضيعة، وسط الزحام الشديد الذى يشهده المطار بلبنان، حيث نشرت فيديو لها على حسابها بـ«تويتر» بصحبة ابنتها (ليا) وعلقت عليه: «أنا اليوم مش فنانة أنا مواطنة لبنانية بنتي عمرها 5 شهور على كتفي عم تبكي لمدة ساعة من الوقت ع طلوع الفجر بمطار بلدي، ومثلي نساء كتار كانوا حواليي، هل هالشي مسموح؟ هل مقبول يكون في هلقد إهمال بحقنا كمواطنين بمطار بلدنا؟ مسموح نكون بعدنا هلقد بعاد عن أبسط حقوق الإنسان؟».
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نيكولا معوض: أحب كونى «جان» للفتيات (حوار)

يعيش الفنان اللبنانى نيكولا معوض انتعاشة فنية ونجاحا كبيرا، فقد شارك فى عدد من الأعمال الدرامية التى ساعدت على انتشاره فى الفترة الأخيرة، منها مسلسل "تشويش" الذى يعتبر أول دراما موسمية بالعالم العربى، وهو مكوّن من 8 حلقات، كما عُرض له مسلسل "الباشا" وهو عمل لبنانى ينتمى إلى الدراما الطويلة 60 حلقة، وقادته كل تلك الأعمال، لأن يشارك فى فيلم روائى طويل يتتبع لأول مرة رحلة العائلة المقدسة فى مصر، وهو فيلم "المسيح والآخرون"، حيث يجسد خلاله دور "المسيح"، ومن المقرر أن يبدأ التصوير نهاية 2019.
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