إليسا تغضب الجمهور بسبب تدوينة عن اللاجئين السوريين

تحرير:التحرير ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

إليسا

أثارت تدوينة للمطربة اللبنانية إليسا غضب الكثيرين من الجمهور، إذ دعت إلى مغادرة اللاجئين السوريين لبنان، وعودتهم إلى وطنهم. وكتبت إليسا، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنا مع عودة اللاجئين لبلدهم لأن بلدهم أحق بهم، ولبنان يعاني أزمة اقتصادية، ولا يقدر أن يتحمل. أنا بحب الشعب السوري وأمي سورية، وأريد أن يكونوا مرتاحين في أرضهم". وانهالت التعليقات الرافضة من الجمهور لـ"دعوة" إليسا، فكتبت إحداهم: "عمري ما شفت حد بيطرد ضيوف"، وقالت أخرى: "يجوا (السوريين) عندنا مصر نشيلهم فوق راسنا والله".

لكن بعض الآراء جاءت مؤيدة لـ"إليسا"، مشيرين إلى أن العديد من المناطق السورية أصبحت آمنة الآن، ويمكن لأهلها أن يعودوا إليها. واختلف تعاطي العديد من الفنانين اللبنانيين مع الدعوات الرائجة هناك بشأن إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، ما بين مؤيد ومعارض، فمن يقف في صف هذه الدعوات يرى أن السوريين استحوذوا