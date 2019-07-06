ديزني تطلق ألعابا لمساعدة الأطفال على فقدان الوزن

يحاول خبراء الصحة والتغذية مكافحة خطورة جيل من الأطفال يعانون من الكسل والخمول، ولا يعلمون شيئًا عن أهمية الحفاظ على الصحة، غير مهتمين تمامًا بالأنشطة البدنية

تحرير:إسراء سليمان ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م

تطبيق لفقدان الوزن

تدهش شركات ديزني الأطفال والكبار أيضًا من وقت لآخر، بآخر إصدارات من الكارتون، فمن منا لا يحب كارتون فروزن "Frozen"، إضافة إلى كارتون حكاية لعبة "Toy Story 4"، والملك الأسد "The Lion King"، فمن المؤكد أن عينيك اتسعت الآن بلمعة فيها سحر الكارتون، ولأن الإنسان بطبيعته ينجذب إلى تعلم أو اتباع شيء من خلال ما يحب، من هنا أخذت شركة ديزني فكرة إطلاق تطبيقات ألعاب مثيرة بصور الكارتون تساعد الأطفال على عدم الإفراط في تناول الطعام، والتخلص من السمنة، نقلًا عن "dailymail".

الأطفال في سن صغيرة يتذمرون من أجل تناول مزيد من الحلوى المحملة بكميات كبيرة من السكر الصناعي، ويبذل الآباء جهدا كبيرا من أجل توفير سبل عديدة ليتناولوا طعاما صحيا، فإذا كنت تعاني من ذلك وتشعر أن طفلك يزداد في الوزن بشكل مزعج، قامت شركة ديزني بإيجاد حل رائع، فأطلق خبراء الصحة سلسلة متنوعة من الألعاب