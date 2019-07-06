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ديزني تطلق ألعابا لمساعدة الأطفال على فقدان الوزن

يحاول خبراء الصحة والتغذية مكافحة خطورة جيل من الأطفال يعانون من الكسل والخمول، ولا يعلمون شيئًا عن أهمية الحفاظ على الصحة، غير مهتمين تمامًا بالأنشطة البدنية
تحرير:إسراء سليمان ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م
تطبيق لفقدان الوزن
تطبيق لفقدان الوزن
تدهش شركات ديزني الأطفال والكبار أيضًا من وقت لآخر، بآخر إصدارات من الكارتون، فمن منا لا يحب كارتون فروزن "Frozen"، إضافة إلى كارتون حكاية لعبة "Toy Story 4"، والملك الأسد "The Lion King"، فمن المؤكد أن عينيك اتسعت الآن بلمعة فيها سحر الكارتون، ولأن الإنسان بطبيعته ينجذب إلى تعلم أو اتباع شيء من خلال ما يحب، من هنا أخذت شركة ديزني فكرة إطلاق تطبيقات ألعاب مثيرة بصور الكارتون تساعد الأطفال على عدم الإفراط في تناول الطعام، والتخلص من السمنة، نقلًا عن "dailymail".
الأطفال في سن صغيرة يتذمرون من أجل تناول مزيد من الحلوى المحملة بكميات كبيرة من السكر الصناعي، ويبذل الآباء جهدا كبيرا من أجل توفير سبل عديدة ليتناولوا طعاما صحيا، فإذا كنت تعاني من ذلك وتشعر أن طفلك يزداد في الوزن بشكل مزعج، قامت شركة ديزني بإيجاد حل رائع، فأطلق خبراء الصحة سلسلة متنوعة من الألعاب
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مثل هذا اليوم.. اختيار الدولار عملة للولايات المتحدة

في مثل هذا اليوم 6 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1785: تم اختيار الدولار كعملة للولايات المتحدة الأمريكية بالإجماع. وفي عام 1905: ألفرد ديكين يصبح رئيسا لوزراء أستراليا للمرة الثانية. وفي عام 1939: إغلاق جميع المؤسسات التي يملكها يهود بألمانيا. وفي عام 1940: اغتيال السياسي السوري الدكتور عبد الرحمن الشهبندر. وفي عام 1964: استقلال مالاوي عن المملكة المتحدة.
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هذه الأخطاء تقومين بها عند تنظيف الحمام

عملية تنظيف المنزل ليست أمرا سهلا، حيث تحتاجين إلى وقت كاف، ووجود العديد من المستحضرات التي تساعد على إزالة الأوساخ المتراكمة في كل زاوية. تنظيف الحمام من الأمور التي يجب أخذها على محمل الجد، وذلك لأنه مأوى للبكتيريا والجراثيم والغبار والأوساخ المتراكم يوما بعد يوم، ولكن في الغالب فإنك تقومين ببعض الأخطاء التي لا تساعد في تنظيف الحمام، كما أنكِ قد تكونين السبب في نقل بعض البكتيريا والجراثيم إلى أدواتك الخاصة، ولهذا تعرفي على تلك الأخطاء لعدم تكرارها، وفقا لما ذكره موقع RD.
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سرطان الثدي لا يعني الموت| محاربات انتصرن في النهاية

منذ الصغر والقوة بالنسبة لنا تكمن فى البطل الخارق، وبات مان وإسبايدر مان، الأشخاص الخيالية التى عاشت معنا، كنا نتمنى دائمًا أن نكون مثلهم محاربين ومحبين للخير، نسعى دائمًا للسلام، ولكن عند النزول لأرض الواقع ستجد أبطالا حقيقيين حاربوا من أجل الحياة، حاربوا تمسكًا بالأمل، أرادوا أن يرتدوا ثوبًا جديدًا غير مرقع بالمرض وهن "محاربات سرطان الثدى"، هن من غيرن الواقع الأليم، أسلحتهن تتمثل فى الإرادة والصبر، فكان شعارهن "الضحكة تقتل السرطان"، قررن أن يفصحن عن قصصهن فى التحدى والعلاج والانتصار.
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