ديزني تطلق ألعابا لمساعدة الأطفال على فقدان الوزن

يحاول خبراء الصحة والتغذية مكافحة خطورة جيل من الأطفال يعانون من الكسل والخمول، ولا يعلمون شيئًا عن أهمية الحفاظ على الصحة، غير مهتمين تمامًا بالأنشطة البدنية
تدهش شركات ديزني الأطفال والكبار أيضًا من وقت لآخر، بآخر إصدارات من الكارتون، فمن منا لا يحب كارتون فروزن "Frozen"، إضافة إلى كارتون حكاية لعبة "Toy Story 4"، والملك الأسد "The Lion King"، فمن المؤكد أن عينيك اتسعت الآن بلمعة فيها سحر الكارتون، ولأن الإنسان بطبيعته ينجذب إلى تعلم أو اتباع شيء من خلال ما يحب، من هنا أخذت شركة ديزني فكرة إطلاق تطبيقات ألعاب مثيرة بصور الكارتون تساعد الأطفال على عدم الإفراط في تناول الطعام، والتخلص من السمنة، نقلًا عن "dailymail".
الأطفال في سن صغيرة يتذمرون من أجل تناول مزيد من الحلوى المحملة بكميات كبيرة من السكر الصناعي، ويبذل الآباء جهدا كبيرا من أجل توفير سبل عديدة ليتناولوا طعاما صحيا، فإذا كنت تعاني من ذلك وتشعر أن طفلك يزداد في الوزن بشكل مزعج، قامت شركة ديزني بإيجاد حل رائع، فأطلق خبراء الصحة سلسلة متنوعة من الألعاب
الأطفال في سن صغيرة يتذمرون من أجل تناول مزيد من الحلوى المحملة بكميات كبيرة من السكر الصناعي، ويبذل الآباء جهدا كبيرا من أجل توفير سبل عديدة ليتناولوا طعاما صحيا، فإذا كنت تعاني من ذلك وتشعر أن طفلك يزداد في الوزن بشكل مزعج، قامت شركة ديزني بإيجاد حل رائع، فأطلق خبراء الصحة سلسلة متنوعة من الألعاب التي تتضمن ممارسة التمرينات الرياضية تحت عنوان ديزني، حيث تهدف إلى مكافحة الأمراض التي تتبع السمنة.
فكرة التطبيق كانت رائعة للغاية، حيث استوحى فريق العمل الأفكار من شركة ديزني معتمدًا في ذلك على كارتون حكاية قصة والملك الأسد وفروزن و"الخارقون" باعتبارهم الأكثر شهرة في جميع دول العالم، فالألعاب المثبتة في هذا التطبيق مدتها 10 دقائق فقط من أجل الحفاظ أيضًا على الصحة العقلية للطفل، كما أوضحت الخدمات الصحية والوطنية أن يمارس الأطفال هذه الألعاب في أيام العطلة أيضًا لكي يكونوا في حالة نشاط دائمًا، كما أنها تأمل أن تقدم هذه الألعاب 60 دقيقة من التمرينات التي يحتاجها الأطفال كل يوم.
كما قالت الخدمات الصحية والوطنية إن الشباب الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و18 عامًا يحتاجون لنحو ساعة من التمرينات كل يوم، تتراوح بين الاعتدال والقوة، ويمكن أن تشتمل على ركوب الدراجة والركض وكرة القدم والتنس، وبالنسبة للأطفال في المرحلة الابتدائية وجدت أنهم يعانون بشكل كبير من السمنة، فمن المرجح أن تتضاعف إصابتهم بالسمنة في سن الحادية عشرة، وتم طرح هذه الألعاب كجزء من حملات أخرى تدعم الصحة والتوقف عن الإفراط في تناول الطعام.
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هذه الألعاب تعتبر مستوحاة من الأفلام الكارتونية لتكون جزءا من حياة الأطفال وهي إحدى الحيل الذكية التي يجب أن تضعها في اعتبارك عند التعامل مع الأطفال، فهم يحبون كل شيء في عالمهم، لذا كانت تدعى إحدى الألعاب Elsa's Freeze Tag وتعتبر مستوحاة من فروزن، وتبدأ اللعبة بطفلة صغيرة تلعب مع أميرة ديزني بينما تهرب بقية المجموعة.
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في حالة "وضع علامات"، يتعين على اللاعبين الوقوف في مكان واحد مع فتح أرجلهم على مصراعيها والانتظار حتى يزحف أحدهم لتحريرهم، أما في لعبة Buzz's Space Run، استنادًا إلى حارس الفضاء من سلسلة Toy Story، يتطلب من اللاعبين الوقوف في صف مع أذرعهم الممتدة عرضًا، وبعد ذلك يجب عليهم القيام بثلاث لفات، وألعاب أخرى تتعلق بالاختباء والبحث مثل "الخارقون".
يحاول خبراء الصحة والتغذية مكافحة خطورة جيل من الأطفال يعانون من الكسل والخمول، ولا يعلمون شيئًا عن أهمية الحفاظ على الصحة، غير مهتمين تمامًا بالأنشطة البدنية، فتربية الأطفال على القيام بالأنشطة الرياضية سيجعلهم جاهزين للحياة، وأكثر تطورًا فيما يتعلق بالمهارات الحياتية الأساسية.
وللتطبيق بشكل علمي، قال أحد الآباء: "أنا مندهش حقا من رؤية قليل من الأطفال في حالة نشاط، فعندما كنت طفلا، كنت أرغب دائمًا في التنزه بالخارج، سواء كان ذلك متمثلا في ممارسة كرة القدم أو ركوب الدراجات مع العائلة، فكوني في حالة نشاط مستمرة جعلني أقوم بتكوين العديد من الصداقات"، لذا كان لا بد من وجود طريقة لتشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة والالتصاق بالحياة الاجتماعية.
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