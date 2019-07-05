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التعريفة الجديدة للمواصلات في محافظة مطروح

تحرير:محمد العمدة ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م
محطة بنزين - صورة أرشيفية
محطة بنزين - صورة أرشيفية
وجه اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، اليوم الجمعة، مديرية التموين بالتأكيد على عمل محطات البنزين بشكل طبيعي مع توافر جميع المنتجات البترولية بكافة منافذ التسويق، وفق الأسعار المقررة حاليا والاعلان عنها بمحطات الوقود والالتزام بها، بعد ارتفاع أسعار المحروقات على مستوى الجمهورية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم، كما وجه مدير إدارة مرور مطروح بمتابعة جميع مواقف السيارات وشن حملات مستمرة؛ لإحكام السيطرة بجميع مواقف السيارات الداخلية والخارجية وإلزام جميع السائقين بالأسعار المقررة.
وأكد المحافظ، عدم رفع أسعار الأجرة إلا في حدود المقرر بالنسبة للخطوط الداخلية والخارجية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف مع تكثيف الحملات لمنع أي ممارسات غير قانونية. وشهدت أسعار المواصلات الداخلية بمدينة مرسي مطروح ارتفاعات بين 50 قرش إلى 100 قرش في أسعار الانتقال للميكروباص حسب مكان الانتقال،
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بنديرة التاكسي بـ7.5 جنيه.. أسعار المواصلات بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، قراره رقم 8307 لسنة 2019، بشأن إقرار أسعار التعريفة الجديدة لركوب سيارات «التاكسي» و«السيرفيس» داخل مدن ومراكز المحافظة، وذلك بعد إعلان الحكومة عن زيادة أسعار البنزين اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم، موضحا أن فتح بنديرة سيارات التاكسي «العداد» ستكون 7.5 جنيه، بكافة مدن المحافظة، تشمل كيلو متر واحد فقط، على أن تزداد القيمة بواقع جنيه و75 قرشا لكل كيلو متر إضافي، فيما تصل ساعة الانتظار الأولى إلى 8 جنيهات، تزداد بواقع 7 جنيهات لكل ساعة إضافية.
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ننشر التعريفة الجديدة للمواصلات في البحيرة

أصدر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، القرار رقم 899 لسنة 2019، اليوم الجمعة، وتضمن في مواده زيادة تعريفة ركوب السيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة بعضها البعض وبينها وبين المحافظات الأخرى، وتعريفة ركوب السيارات الأجرة السيرفيس وسيارات التاكسي العداد. وكلف إدارة المرور ومشروع المواقف، تنسيقا مع مشروع النقل الداخلي والسياحة للاستعانة والدفع بعدد من مركبات المشروع حال حدوث أي تداعيات من السائقين العاملين على الخطوط المختلفة، وذلك مع بداية الإعلان عن الأسعار الجديدة للمواد البترولية التي أقرتها وزارة البترول.
بنزين

15 % زيادة.. تعريفة المواصلات من القاهرة للمحافظات

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة للمواصلات من العاصمة لجميع المحافظات، بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية. وقال بيان لمحافظة القاهرة، إن الإدارة العامة لمواقف الأقاليم بالقاهرة، انتهت من تحديد التعريفة الجديدة لكافة الخطوط التي تربط القاهرة بمحافظات الوجه البحري والوجه القبلي. وشدد المحافظ على مدير الإدارة العامة لمواقف الأقاليم بالقاهرة، بوضع التعريفة الجديدة بخط كبير وواضح داخل مواقف الأقاليم، موجها بالسحب الفوري لرخصة أي سائق لن يلتزم بهذه التعريفة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
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حرارة ورطوبة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال وغرب البلاد وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر الى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
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2 جنيه للسرفيس و9 للتاكسي.. تعريفة المنيا الجديدة

اعتمد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، الزيادة الجديدة لتعريفة الأجرة للنقل الداخلي وبين المحافظات وكذلك بين المراكز والقرى التابعة لها، وتعريفة التاكسي داخل مدينة المنيا، وتعريفة سيارات السرفيس داخل المدينة. وأقر المحافظ زيادة التعريفة الداخلية للمواصلات السرفيس 25 قرشا على جميع خطوط السير داخل مدينة المنيا، لترتفع من 1.75 إلى جنيهين، وزيادة تعريفة السرفيس من مدينة المنيا إلى المنيا الجديدة من 2.25 جنيه إلى 2.75 للخط رقم 1، و3.25 للخط رقم 2، والتاكسي الأجرة من 8 جنيهات إلى 9 جنيهات داخل مدينة المنيا، ومن 12 جنيه إلى 14 جنيه للمنيا الجديدة.
بنزين

زيادة 15%.. تعرف على أسعار المواصلات بالقليوبية

اعتمد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، تعريفة الركوب السيارات السرفيس بمواقف المحافظة بزيادة بلغت 15% لتتناسب مع الأسعار الجديدة للمواد البترولية التي أقرها مجلس الوزراء. ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بتشديد الرقابة على محطات تموين السيارات والمواقف العمومية وتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب، لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين وعدم مخالفتها، واتخاذ كافة الإجراءات تجاه المخالفين، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن وإدارة المرور ومباحث المرور ومشروع المواقف.
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التعريفة الجديدة لمواصلات المنوفية بعد زيادة البنزين

أصدر اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم الجمعة، قرارا رقم 547 لسنة 2019، الخاص بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي والتوك توك، وذلك على أثر زيادة أسعار المواد البترولية التي أقرها مجلس الوزراء صباح اليوم. ووجه المحافظ مديرية التموين وإدارة مرور المنوفية والتفتيش والمتابعة بالديوان العام بتشديد الرقابة على مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وشن الحملات المرورية بدائرة المحافظة، لضمان التزام السائقين بالتعريفة المقررة وعدم تجاوزها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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بعد زيادة البنزين.. تعريفة المواصلات في أسيوط

أقر اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية داخل المحافظة وبين مراكزها، مؤكدا إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة، فضلا عن تكليف مديري المرور ومباحث المرور باتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين تبدأ بغرامة مالية وسحب رخصة السائق لمدة لا تقل عن 15 يوما في المرة الأولى، وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة إلى سحب الرخصة لمدة 30 يوما، وإذا تكررت يتم السحب لمدة 3 شهور واحتجاز السيارة إداريا بمعرفة إدارة المرور.
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