التعريفة الجديدة للمواصلات في محافظة مطروح

تحرير:محمد العمدة ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م

محطة بنزين - صورة أرشيفية

وجه اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، اليوم الجمعة، مديرية التموين بالتأكيد على عمل محطات البنزين بشكل طبيعي مع توافر جميع المنتجات البترولية بكافة منافذ التسويق، وفق الأسعار المقررة حاليا والاعلان عنها بمحطات الوقود والالتزام بها، بعد ارتفاع أسعار المحروقات على مستوى الجمهورية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم، كما وجه مدير إدارة مرور مطروح بمتابعة جميع مواقف السيارات وشن حملات مستمرة؛ لإحكام السيطرة بجميع مواقف السيارات الداخلية والخارجية وإلزام جميع السائقين بالأسعار المقررة.

وأكد المحافظ، عدم رفع أسعار الأجرة إلا في حدود المقرر بالنسبة للخطوط الداخلية والخارجية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف مع تكثيف الحملات لمنع أي ممارسات غير قانونية. وشهدت أسعار المواصلات الداخلية بمدينة مرسي مطروح ارتفاعات بين 50 قرش إلى 100 قرش في أسعار الانتقال للميكروباص حسب مكان الانتقال،