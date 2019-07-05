بعد زيادة البنزين.. تعريفة المواصلات في أسيوط
٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م
موقف - صورة أرشيفية
أقر اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية داخل المحافظة وبين مراكزها، مؤكدا إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة، فضلا عن تكليف مديري المرور ومباحث المرور باتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين تبدأ بغرامة مالية وسحب رخصة السائق لمدة لا تقل عن 15 يوما في المرة الأولى، وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة إلى سحب الرخصة لمدة 30 يوما، وإذا تكررت يتم السحب لمدة 3 شهور واحتجاز السيارة إداريا بمعرفة إدارة المرور.
وعن زيادة أسعار البنزين نصت القرارات الصادرة على تعديل الأجرة المقررة لسيارات التاكسي لتصبح 8 جنيهات والسيرفيس 2 جنيه داخل المدينة، و4 جنيهات لمدينة أسيوط الجديدة، بالإضافة إلى زيادة الأجرة بين مدينة أسيوط ومراكزها لتصبح 10.5 جنيهات لمدينة ديروط، 8.5 جنيه لمدينة القوصية، 4.75 جنيه لمدينة منفلوط، 4.25
وعن زيادة أسعار البنزين نصت القرارات الصادرة على تعديل الأجرة المقررة لسيارات التاكسي لتصبح 8 جنيهات والسيرفيس 2 جنيه داخل المدينة، و4 جنيهات لمدينة أسيوط الجديدة، بالإضافة إلى زيادة الأجرة بين مدينة أسيوط ومراكزها لتصبح 10.5 جنيهات لمدينة ديروط، 8.5 جنيه لمدينة القوصية، 4.75 جنيه لمدينة منفلوط، 4.25 جنيه لمدينة أبوتيج، 6 جنيهات لمدينة صدفا، 7.5 جنيه لمدينة الغنايم، 4.75 جنيهات لمدينة ساحل سليم، 6.5 جنيه لمدينة البداري، 3.5 جنيه لمدينة أبنوب، 2.5 جنيه لمركز الفتح.
أما تعريفة الأجرة المقررة بين محافظة أسيوط والمحافظات الأخرى، فأصبحت 105 جنيهات لمحافظة القاهرة، 92 جنيها للغردقة، 52 جنيها لمحافظة قنا، 46 جنيها لنجع حمادي، 41 جنيها للوادي الجديد، 23 جنيها لسوهاج، 24 جنيها للمنيا، ملوي 17.5 جنيه.