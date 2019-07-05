بعد زيادة البنزين.. تعريفة المواصلات في أسيوط

٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م

موقف - صورة أرشيفية

أقر اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية داخل المحافظة وبين مراكزها، مؤكدا إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة، فضلا عن تكليف مديري المرور ومباحث المرور باتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين تبدأ بغرامة مالية وسحب رخصة السائق لمدة لا تقل عن 15 يوما في المرة الأولى، وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة إلى سحب الرخصة لمدة 30 يوما، وإذا تكررت يتم السحب لمدة 3 شهور واحتجاز السيارة إداريا بمعرفة إدارة المرور.

وعن زيادة أسعار البنزين نصت القرارات الصادرة على تعديل الأجرة المقررة لسيارات التاكسي لتصبح 8 جنيهات والسيرفيس 2 جنيه داخل المدينة، و4 جنيهات لمدينة أسيوط الجديدة، بالإضافة إلى زيادة الأجرة بين مدينة أسيوط ومراكزها لتصبح 10.5 جنيهات لمدينة ديروط، 8.5 جنيه لمدينة القوصية، 4.75 جنيه لمدينة منفلوط، 4.25