تخريج دفعة ضمن تعاون الداخلية المصرية والإيطالية

تحرير:محمد عبد الجليل ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م

جانب من الحفل

نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، الأربعاء الماضي، حفل تخريج الدورة التدريبية الخامسة ببرنامج التعاون التدريبى الدولي المبرم بين وزارتى الداخلية المصرية والإيطالية، وعُقدت الدورة خلال الفترة من 9/6 – 4/7/2019 وتناولت موضوعات (مكافحة الهجرة غير النظامية وتزوير الوثائق الرسمية)، وتم الاحتفال بتخريج 46 متدربا يمثلون 16 دولة إفريقية من بينها مصر، وذلك بحضور مدير الإدارة المركزية للهجرة وشرطة الحدود بوزارة الداخلية الإيطالية وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة المصرية.

وأشاد مدير الإدارة المركزية للهجرة وشرطة الحدود بوزارة الداخلية الإيطالية بالخبرات المصرية المتميزة فى مجال مواجهة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، وحرص الدولة المصرية متمثلة فى وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الدعم. وأعرب المتدربون عن امتنانهم لحفاوة الاستقبال ودقة تنظيم الدورة التدريبية وفعالياتها