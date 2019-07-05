تخريج دفعة ضمن تعاون الداخلية المصرية والإيطالية
تحرير:محمد عبد الجليل
٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م
جانب من الحفل
نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، الأربعاء الماضي، حفل تخريج الدورة التدريبية الخامسة ببرنامج التعاون التدريبى الدولي المبرم بين وزارتى الداخلية المصرية والإيطالية، وعُقدت الدورة خلال الفترة من 9/6 – 4/7/2019 وتناولت موضوعات (مكافحة الهجرة غير النظامية وتزوير الوثائق الرسمية)، وتم الاحتفال بتخريج 46 متدربا يمثلون 16 دولة إفريقية من بينها مصر، وذلك بحضور مدير الإدارة المركزية للهجرة وشرطة الحدود بوزارة الداخلية الإيطالية وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة المصرية.
وأشاد مدير الإدارة المركزية للهجرة وشرطة الحدود بوزارة الداخلية الإيطالية بالخبرات المصرية المتميزة فى مجال مواجهة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، وحرص الدولة المصرية متمثلة فى وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الدعم.
وأعرب المتدربون عن امتنانهم لحفاوة الاستقبال ودقة تنظيم الدورة التدريبية وفعالياتها
وأشاد مدير الإدارة المركزية للهجرة وشرطة الحدود بوزارة الداخلية الإيطالية بالخبرات المصرية المتميزة فى مجال مواجهة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، وحرص الدولة المصرية متمثلة فى وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الدعم.
وأعرب المتدربون عن امتنانهم لحفاوة الاستقبال ودقة تنظيم الدورة التدريبية وفعالياتها وإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على الخبرات الأمنية المتراكمة لدى الجانب المصرى والإيطالى في مجال قضايا الهجرة غير الشرعية، كما أشادوا بالإمكانات التدريبية التى تزخر بها أكاديمية الشرطة المصرية وبأوجه الدعم الذى تلقوه.
يأتى ذلك تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين وزارتى الداخلية المصرية والإيطالية فى غضون عام 2017، بتدريب 360 متدربا من الكوادر الأمنية الإفريقية من 22 دولة إفريقية.