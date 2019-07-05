فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

اتحاد كتاب مصر يستقبل ورشا متخصصة في الفنون الدرامية

تحرير:كريم محجوب ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
اتحاد كتاب مصر
اتحاد كتاب مصر
تستضيف النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، مجموعة من الورش المتخصصة فى الفنون الدرامية، التى ينظمها معهد الدراما الدولي خلال الفترة من 25 حتى 30 من يوليو الجارى، احتفالا بمرور 16 عاما على تأسيس المعهد بمقره في ألمانيا. وفي نفس السياق، قالت رئيسة المعهد، الدكتورة دلال مقارى، إن تلك الورش الدرامية تلعب دورا تأهيليا وتعليميا وتربويا وإبداعيا، يهدف إلى إعداد كوادر متخصصة فى الدراما عبر تحفيز المتدرب لتخطي معوقات وصوله إلى أهدافه المستقبلية فى العمل الدرامى.
وأضافت، في تصريحات صحفية، أن هناك أهدافا أخرى للورش مثل إعادة تأهيل المتدرب فى الإطار الفنى ضمن الخبرات الجديدة، عبر التدرب على تقنيات حديثة فى العمل الإبداعى. وأشارت مقاري إلى أن ورش العمل تستهدف 50 متدربا من فئة الشباب المهتمين بالفنون الدرامية من كتاب ورسامين وشعراء ومسرحيين. وتبدأ فعاليات الورش
اقرأ المزيد
بشير-السباعى

«القومي للترجمة» يكرم بشير السباعي بحضور جابر عصفور

‎يستضيف المركز القومى للترجمة، مساء غد الثلاثاء، فعاليات ندوة تكريم اسم المترجم الراحل بشير السباعي، في قاعة طه حسين بمقر المركز، بحضور وزير الثقافة الأسبق الدكتور جابر عصفور، والمستشار الثقافى الفرنسى محمد عبدالله، ومدير المركز القومي للترجمة الدكتور أنور مغيث، والدكتور محمد النعمان، وسارة السباعي، ويدير الندوة الدكتور محمد عفيفي. حصل الراحل على العديد من الجوائز، ومنها جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب 1996، جائزة رفاعة الطهطاوي في الترجمة عام 2010 وجائزة كافافى عام 2011.
محمد هنيدى

قبل بدء حملة الدعاية| تذاكر مسرحية هنيدي تنفد من جدة

قال المخرج مجدي الهواري، الشريك المؤسس لشركة "كايرو شو" المنتجة لمسرحية "3 أيام في الساحل"، حول العرض المسرحي للعمل في السعودية، إن التذاكر الخاصة بكل العروض المقرر تقديمها على المسرح العربي في مدينة جدة بدءا من بعد غد الأربعاء، 3 يوليو، أوشكت على النفاد بالكامل. وهو ما وصفه الهواري بحجم الإقبال الذي فاق كل التوقعات، رغم أنه لم تبدأ الحملات الدعائية بالمدينة بعد، وأعرب الهواري عن سعادته البالغة وأن هذا ليس بغريب على الجمهور السعودي الذواق والعاشق للفن الجيد بصفة عامة، والموهوب محمد هنيدي فارس الكوميديا بصفة خاصة.
الدكتورة-إيناس-عبد-الدايم

الثقافة تنعي عزت أبو عوف: الإبداع فقد إحدى حلقاته

نعت وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وجميع العاملين في هيئات وقطاعات الوزارة، الفنان القدير عزت أبو عوف، الذى وافته المنية فجر اليوم الاثنين، عن عمر يناهز الـ71 عامًا، بعد صراع مع المرض. وقالت الوزارة في بيانها إن سلسلة المبدعين المصريين فقدت إحدى حلقاتها، وتميز الراحل بالمواهب المتعددة، وأبدع في أعماله الموسيقية والدرامية التي عبرت عن أحلام وطموحات أجيال. وحرصت الوزيرة إيناس عبدالدايم على المشاركة في تشييع جثمان الراحل من مسجد السيدة نفيسة إلى مثواه الأخير.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org