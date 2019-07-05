اتحاد كتاب مصر يستقبل ورشا متخصصة في الفنون الدرامية

تحرير:كريم محجوب ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

اتحاد كتاب مصر

تستضيف النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، مجموعة من الورش المتخصصة فى الفنون الدرامية، التى ينظمها معهد الدراما الدولي خلال الفترة من 25 حتى 30 من يوليو الجارى، احتفالا بمرور 16 عاما على تأسيس المعهد بمقره في ألمانيا. وفي نفس السياق، قالت رئيسة المعهد، الدكتورة دلال مقارى، إن تلك الورش الدرامية تلعب دورا تأهيليا وتعليميا وتربويا وإبداعيا، يهدف إلى إعداد كوادر متخصصة فى الدراما عبر تحفيز المتدرب لتخطي معوقات وصوله إلى أهدافه المستقبلية فى العمل الدرامى.

وأضافت، في تصريحات صحفية، أن هناك أهدافا أخرى للورش مثل إعادة تأهيل المتدرب فى الإطار الفنى ضمن الخبرات الجديدة، عبر التدرب على تقنيات حديثة فى العمل الإبداعى. وأشارت مقاري إلى أن ورش العمل تستهدف 50 متدربا من فئة الشباب المهتمين بالفنون الدرامية من كتاب ورسامين وشعراء ومسرحيين. وتبدأ فعاليات الورش