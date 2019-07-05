التعريفة الجديدة لمواصلات المنوفية بعد زيادة البنزين

٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م

محطة بنزين - صورة أرشيفية

أصدر اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم الجمعة، قرارا رقم 547 لسنة 2019، الخاص بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي والتوك توك، وذلك على أثر زيادة أسعار المواد البترولية التي أقرها مجلس الوزراء صباح اليوم. ووجه المحافظ مديرية التموين وإدارة مرور المنوفية والتفتيش والمتابعة بالديوان العام بتشديد الرقابة على مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وشن الحملات المرورية بدائرة المحافظة، لضمان التزام السائقين بالتعريفة المقررة وعدم تجاوزها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أصدر توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ التعريفة بكل دقة حفاظا على مصلحة وحقوق المواطنين، مع الدفع بسيارات مرفق النقل الداخلي حيال وقوع أزمة وسرعة تدارك الموقف. فيما وجه محافظ المنوفية مدير مشروع المواقف بالمحافظة بوضع لوحات إرشادية للإعلان عن التعريفة الجديدة لكل خطوط