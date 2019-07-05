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خبراء بترول عن الزيادات: ضرورية لضبط منظومة الدعم

يوسف: بنزين 95 شهد زيادة 16%.. وعبد العزيز: بدء تطبيق آلية التسعير التلقائى سبتمبر المقبل.. ثروت راغب: الزيادات الجديدة امتداد لاستراتيجية تطبيق عمليات الإصلاح الاقتصادى
تحرير:محمد صلاح ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٥ م
محطة بنزين
محطة بنزين
تعد الزيادة التى تم إقرارها، اليوم، الرابعة والأخيرة فى أسعار المنتجات البترولية منذ تطبيق الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، في نوفمبر 2016، حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال يونيو من العام الماضي. ويمثل دعم المنتجات البترولية الفرق بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية التى تتحملها وزارة البترول وسعر البيع محلياً المحدد جبرياً، وتتوقف قيمة الدعم على 3 عوامل رئيسية تتمثل فى سعر البترول عالمياً، وسعر صرف العملات الأجنبية، وحجم الاستهلاك المحلى.
قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول السابق، إن سعر بنزين 95 الجديد زاد بنسبة 16% على قيمته المحددة بـ10%، مما يثبت عدم التزام الحكومة تطبيق إقرار آلية التسعير التلقائى لبنزين 95 التى تتضمن إقرار زيادة 10% أو انخفاضها وفقا للأسعار العالمية للنفط. وأوضح يوسف فى تصريحات لـ"التحرير"، أن الزيادات
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بنزين

البترول: تطبيق تسعير الوقود تلقائيا سبتمبر المقبل

قال حمدى عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الحكومة بصدد إصدار لائحة تطبيق تسعير الوقود تلقائيا بدءا من سبتمبر المقبل، لتكون بذلك أسعار الوقود بسعر التكلفة فقط، أى قابلة للزيادة أو النقصان. وأضاف عبد العزيز فى تصريحات لـ"التحرير"، أن تحريك أسعار الوقود اليوم استهدف الشريحة الخامسة والأخيرة في برنامج إصلاح الوقود في مصر، ونوه بأن دعم المنتجات البترولية يمثل الفرق بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية التى تتحملها وزارة البترول، وسعر البيع محليا المحدد جبريا.
وزير-البترول (3)

وزير البترول يبحث مع المسؤولين آثار زيادة الوقود

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا موسعا فى غرفة عمليات الوزارة، ضم رئيس هيئة البترول ونوابه ورؤساء شركات توزيع المنتجات البترولية. وخلال الاجتماع تابع المهندس طارق الملا موقف توزيع الوقود على مستوى الجمهورية وتوافر إمداداته فى مختلف المحافظات المصرية، والاطمئنان على انتظام تدفق إمدادات البنزين والسولار، من مستودعات الشحن الرئيسية إلى المحطات والمنافذ التسويقية بمختلف أنحاء الجمهورية، إلى جانب متابعة موقف توزيع البوتاجاز من مصانع التعبئة إلى مراكز توزيع البوتاجاز.
المهندس محمد ابو طالب نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات‎

محمد أبو طالب: WE تقدم خدمة إنترنت بسرعات غير مسبوقة

أكد محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالشركة المصرية للاتصالات WE، أن باقات الإنترنت المنزلي الجديدة التي طرحتها الشركة بالسوق المصرية تحتوي على سرعات غير مسبوقة، لافتا إلى أن التطوير الذي شهدته البنية التحتية للاتصالات ساهم بشكل كبير في الوصول إلى تلك السرعات، مشيرا إلى الجهود التي قامت بها الشركة على مدار الشهور الماضية برفع كفاءة الشبكة وزيادة 5 آلاف كبينة، من خلال ضخ مليارات لرفع كفاءة الإنترنت وزيادة السرعات المقدمة للعملاء، بما يساهم في عملية التحول الرقمي التي تتبناها الدولة لتحقيق مفهوم الاقتصاد الرقمي.
بنزين

منها اللحوم.. هذه السلع تتأثر بزيادة أسعار الوقود

مع إقرار زيادة أسعار الوقود والكهرباء، تتحرك أسعار العديد من السلع والخدمات تأثرًا بالزيادات الجديدة، وبدأت الحكومة في تطبيق الزيادة في أسعار الكهرباء بدايةً من شهر يوليو الجاري بنسبة 15%، ومن المتوقع رفع دعم الطاقة نهائيا على أن يكون صفرا في العام المالي 2020- 2021 بعد أن كان من المفترض إنهاء الدعم خلال العام الجاري 2019، بحسب تصريحات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء. وتعد الزيادة في أسعار البنزين والسولار هي الأخيرة ضمن برنامج ترشيد دعم المواد البترولية، الذى بدأته الحكومة منذ عام 2014.
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بنزين

البترول: تطبيق تسعير الوقود تلقائيا سبتمبر المقبل

قال حمدى عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الحكومة بصدد إصدار لائحة تطبيق تسعير الوقود تلقائيا بدءا من سبتمبر المقبل، لتكون بذلك أسعار الوقود بسعر التكلفة فقط، أى قابلة للزيادة أو النقصان. وأضاف عبد العزيز فى تصريحات لـ"التحرير"، أن تحريك أسعار الوقود اليوم استهدف الشريحة الخامسة والأخيرة في برنامج إصلاح الوقود في مصر، ونوه بأن دعم المنتجات البترولية يمثل الفرق بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية التى تتحملها وزارة البترول، وسعر البيع محليا المحدد جبريا.
محطة -بنزين (1)

وصل للمرحلة الأخيرة.. محطات ترشيد الدعم في 5 سنوات

بدأت الحكومة في تنفيذ برنامج ترشيد دعم المواد البترولية منذ عام 2014، وبموجب هذا البرنامج تم رفع أسعار الوقود بواقع 4 مرات على مدى 5 سنوات، ويعد العام الجاري 2019 المحطة الأخيرة لترشيد دعم الطاقة، خاصة أنه من المتوقع رفع أسعار الوقود للمرة الأخيرة خلال الفترة المقبلة. ويعد ترشيد وإعادة هيكلة منظومة الدعم، أحد أهم الإجراءات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، خاصة أنه يضمن وصوله إلى الفئات المستحقة، إلى جانب استخدام هذا الدعم في تمويل برامج تحسين مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى تقليص عبء الاقتراض بما يسهم فى سد عجز الموازنة.
بنزين

«التحرير» تكشف حقيقة زيادة أسعار المواد البترولية

أكد مصدر رفيع المستوى بهيئة البترول، أنه تقرر تأجيل أي زيادات في أسعار المنتجات البترولية بما فيها بنزين 95، خلال الفترة الحالية. وقال المصدر في تصريحات لـ"التحرير"، إنه من الصعب الإعلان عن أى زيادات جديدة خلال الفترة الحالية، لأسباب عديدة، منها إقامة كأس الأمم الإفريقية في مصر، بالإضافة إلى ترشيح مصر والإمارات لاستضافة كأس العالم بعد الأنباء غير المؤكدة عن اتجاه الاتحاد الدولي لسحبها من دولة قطر؛ ما يُعزز من فُرص مصر والإمارات. وأضاف المصدر أن أي زيادات مرتقبة لن تكون قبل شهر يناير في العام المقبل.
الرئيس-عبد-الفتاح السيسى-بقمة العشرين

بعد قمة العشرين.. ما مصير أسعار النفط وأثرها في مصر؟

شهد انطلاق فعاليات قمة مجموعة العشرين باليابان حالة من الترقب الشديد، خاصة بعد إجراء عدد من قادة دول العالم مباحثات مهمة تصدرتها لقاءات محمد بن سلمان، ولى عهد السعودية، مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كما تتوجه الأنظار أيضًا لمتابعة نتائج "لقاء السحاب" بين الرئيس الأمريكى ونظيره الصينى، والذى يتزامن مع استمرار حالة التذبذب والاضطراب فى أسواق النفط العالمية وأسعار الخام التى تشهد تذبذبا فى الأسعار بين الارتفاع والانخفاض، الأمر الذى دفع الكثير لترقب نتائج اللقاءات التى عقدت على هامش أعمال القمة.
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