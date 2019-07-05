خبراء بترول عن الزيادات: ضرورية لضبط منظومة الدعم
يوسف: بنزين 95 شهد زيادة 16%.. وعبد العزيز: بدء تطبيق آلية التسعير التلقائى سبتمبر المقبل.. ثروت راغب: الزيادات الجديدة امتداد لاستراتيجية تطبيق عمليات الإصلاح الاقتصادى
تحرير:محمد صلاح
٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٥ م
محطة بنزين
تعد الزيادة التى تم إقرارها، اليوم، الرابعة والأخيرة فى أسعار المنتجات البترولية منذ تطبيق الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، في نوفمبر 2016، حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال يونيو من العام الماضي.
ويمثل دعم المنتجات البترولية الفرق بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية التى تتحملها وزارة البترول وسعر البيع محلياً المحدد جبرياً، وتتوقف قيمة الدعم على 3 عوامل رئيسية تتمثل فى سعر البترول عالمياً، وسعر صرف العملات الأجنبية، وحجم الاستهلاك المحلى.
قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول السابق، إن سعر بنزين 95 الجديد زاد بنسبة 16% على قيمته المحددة بـ10%، مما يثبت عدم التزام الحكومة تطبيق إقرار آلية التسعير التلقائى لبنزين 95 التى تتضمن إقرار زيادة 10% أو انخفاضها وفقا للأسعار العالمية للنفط.
وأوضح يوسف فى تصريحات لـ"التحرير"، أن الزيادات
قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول السابق، إن سعر بنزين 95 الجديد زاد بنسبة 16% على قيمته المحددة بـ10%، مما يثبت عدم التزام الحكومة تطبيق إقرار آلية التسعير التلقائى لبنزين 95 التى تتضمن إقرار زيادة 10% أو انخفاضها وفقا للأسعار العالمية للنفط.
وأوضح يوسف فى تصريحات لـ"التحرير"، أن الزيادات بسيطة وأسعار بنزين 95 و92 تناسب التكلفة الحقيقية له وفقا للأسعار العالمية حاليا، خاصة أنه تم تحديد سعر برميل النفط فى الموازنة الجديدة بـ68 دولارا، مؤكدا أن هبوط أسعار الدولار لها تأثير واضح وكبير فى أسعار المواد البترولية، الأمر الذى أدى لانخفاض التقديرات ومن ثم الأسعار وانخفاض أسعار البنزين عالميا خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأكد أن الحكومة راعت البعد الاجتماعى فى سعر أسطوانة البوتاجاز، خاصة أن تكلفتها عالميا تبلغ 150 جنيها، كما يعد البوتاجاز أغلى سعر منتج عالمى يباع فى السوق إذ اقترن بباقى المنتجات البترولية المختلفة، مؤكدًا أن ذلك ربما يمثل عقبة أمام الحكومة ووزارتى البترول والتموين فى ضبط بيع وتداول أسطوانات البوتاجاز، نظرا للإقبال المرتقب المتزايد على استخدام البوتاجاز والاعتماد عليه مقارنة بأسعار بيع غاز المنازل، الأمر الذى يترتب عليه تزاحم شديد وطلب على البوتاجاز، مما يتطلب وجود متابعة ومراقبة لعمليات تداوله لأنه أصبح سلعة استراتيجية.
ونوه بأن الهدف من ترشيد دعم المنتجات البترولية هو إيصال الدعم لمستحقيه من خلال عدد من القطاعات، منها الصحة، والتعليم، والمنظومة الاجتماعية، التى تتضمن برامج تكافل وكرامة، والمعاشات وزيادة الأجور، وبدأت الدولة المصرية خطة ترشيد الدعم، قبل خمس سنوات لإصلاح الخلل الاقتصادى وعلاج التشوهات المالية والفجوة الواسعة بين الإيرادات والمصروفات، شهدت الموازنة العامة للدول التى بدأت منذ ثلاثة أيام فى تطبيق الشريحة الأخيرة من ترشيد دعم الطاقة.
وكشف حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أن الحكومة بصدد تسعير الوقود تلقائيا بدءًا من سبتمبر المقبل، لتكون بذلك أسعار الوقود بسعر التكلفة.
وأضاف "عبد العزيز" فى تصريحات صحفية له، أن تحريك أسعار الوقود اليوم هي الأخيرة في برنامج إصلاح منظومة الوقود في مصر.
فى سياق متصل، قال الدكتور ثروت راغب، رئيس قسم هندسة البترول بالجامعة المصرية الصينية، إن الزيادات جديدة ضمن استراتيجية الدولة تطبيق عملية الإصلاح الاقتصادى وعملية ترشيد الدعم كما تم تطبيقه بعدة دول مثل الإمارات والبحرين.
وأضاف "راغب" فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن المواطن البسيط والفقير سيكون له نصيب أكبر من خلال قيام وزارة التضامن الاجتماعى بتوفير معاش لكل من لا يمتلك أى وظيفة أو دخلا أساسيا لمساعدته فى مواجهة متطلبات الحياة، متمثل فى مشروع "تكافل" و"كرامة"، وكذلك بالنسبة لتطوير منظومة التعليم من خلال إنشاء العديد من المدارس الكثيرة على مستوى المحافظات.
وأوضح أن ذلك سوف ينعكس تدريجيا على الشعب من خلال إقبال المواطنين على توصيل الغاز الطبيعى لمنازلهم باعتباره الأوفر لهم.
وأعلنت الحكومة خطة أسعار المواد البترولية صباح اليوم الجمعة، وذلك في إطار خطتها نحو التخلص من الدعم نهائيا والاستفادة منه في قطاعات أخرى في أشد الحاجة إليه، بجانب تخفيض عجز الموازنة لا سيما أن دعم الوقود يأخذ 35% من الموازنة العامة للدولة.
وبلغت قيمة دعم المنتجات البترولية خلال الـ9 أشهر الأولى من السنة المالية الحالية 2019-2018 60.1 مليار جنيه، مقارنة بالعام الماضى التى بلغت قيمة دعم المواد البترولية نحو 120 مليار جنيه.