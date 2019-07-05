خبراء بترول عن الزيادات: ضرورية لضبط منظومة الدعم

يوسف: بنزين 95 شهد زيادة 16%.. وعبد العزيز: بدء تطبيق آلية التسعير التلقائى سبتمبر المقبل.. ثروت راغب: الزيادات الجديدة امتداد لاستراتيجية تطبيق عمليات الإصلاح الاقتصادى

تحرير:محمد صلاح ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٥ م

محطة بنزين

تعد الزيادة التى تم إقرارها، اليوم، الرابعة والأخيرة فى أسعار المنتجات البترولية منذ تطبيق الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، في نوفمبر 2016، حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال يونيو من العام الماضي. ويمثل دعم المنتجات البترولية الفرق بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية التى تتحملها وزارة البترول وسعر البيع محلياً المحدد جبرياً، وتتوقف قيمة الدعم على 3 عوامل رئيسية تتمثل فى سعر البترول عالمياً، وسعر صرف العملات الأجنبية، وحجم الاستهلاك المحلى.

قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول السابق، إن سعر بنزين 95 الجديد زاد بنسبة 16% على قيمته المحددة بـ10%، مما يثبت عدم التزام الحكومة تطبيق إقرار آلية التسعير التلقائى لبنزين 95 التى تتضمن إقرار زيادة 10% أو انخفاضها وفقا للأسعار العالمية للنفط. وأوضح يوسف فى تصريحات لـ"التحرير"، أن الزيادات