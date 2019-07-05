الداخلية تطلق المرحلة الثامنة من مبادرة «كلنا واحد»

تحرير:محمد عبد الجليل ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م

مبادرة كلنا واحد

توجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لأجهزة الدولة باتخاذ جميع الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، ترجمتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على أرض الواقع من خلال مواصلة المشاركة فى فعاليات المرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الأساسية وطرحها في 690 فرعا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية؛ لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، والعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتشهد المبادرة إقبالا جماهيريا مكثفا وسط إشادة من المواطنين بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على تقديم كل أوجه الدعم للمصريين، خاصة من محدودى الدخل، والجهود المتواصلة من قبَل وزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية