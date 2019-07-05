جريمة

الداخلية تطلق المرحلة الثامنة من مبادرة «كلنا واحد»

تحرير:محمد عبد الجليل ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م
مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد
توجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لأجهزة الدولة باتخاذ جميع الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، ترجمتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على أرض الواقع من خلال مواصلة المشاركة فى فعاليات المرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الأساسية وطرحها في 690 فرعا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية؛ لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، والعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وتشهد المبادرة إقبالا جماهيريا مكثفا وسط إشادة من المواطنين بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على تقديم كل أوجه الدعم للمصريين، خاصة من محدودى الدخل، والجهود المتواصلة من قبَل وزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية
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مباحث-مصنفات

الشرطة تضبط قناة فضائية وشركة إنتاج فني مخالفتين

توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه، خاصة مديري الإدارات النوعية، بمكافحة الجرائم بشتى صورها في إطار إستراتيجية الوزارة الهادفة في أحد محاورها إلى تحقيق الوجود الأمنى الفعال ومكافحة الجرائم بشتى صورها، لا سيما جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بشتى صورها وضبط مرتكبيها. وترجمت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية توجيهات الوزير بتطبيق إستراتيجية الوزارة على أرض الواقع من خلال ضبط العديد من القضايا خلال شهر يونيو الماضي.
كمين-شرطه-في-سيناء

مداهمات وحملات.. رحلة الشرطة لفرض سيطرتها بالمحافظات

حملات تفتيشية مكبرة نفذتها أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، شملت استهداف بؤر إجرامية وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة من أرباب السوابق ومثيري الشغب والقبض على الهاربين من الأحكام القضائية وشيكة النفاذ ومطاردة مروجي المواد المخدرة، لا سيما المواد التخليقية (الفودو- الإستروكس - الشادو) لما تمثله من خطورة على الشباب.
إزالة-قاعه-أفراح-تحت-الإنشاء (7)

جهود الداخلية لتطبيق سيادة القانون ضد مغتصبي الأراضي

جهود متواصلة تقدمها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية؛ لتفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل، حيث وجهت أجهزة الوزارة حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات في ضوء استراتيجيتها الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، والقرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل.
محطات-بنزين (2)

ضبط 11 طن سولار امتنعت محطة وقود عن بيعها بالمنيا

تحفظت مديرية التموين في محافظة المنيا، اليوم، الجمعة، بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين، على 11 طنا من السولار قامت إحدى محطات التموين بالامتناع عن بيعها، والتصرف في طن سولار وطن بنزين 92، كما جرى التحفظ على 4 آلاف كيلو زيت معدني مدعم بإحدى المحطات. وشدد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق، ومراقبة محطات الوقود، والحد من التلاعب في السلع الاستراتيجية، مع التأكد من التزام كل المحطات بعدم تجميع كميات من الوقود.
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مبادرة-كلنا-واحد-في-الجيزة (1)

الداخلية تطلق حملة جديدة لـ«كلنا واحد» لضبط الأسواق

أطلقت وزارة الداخلية حملة «كلنا واحد» واعتمدت مجموعة من الإجراءات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق.. حيث قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بعقد عدة لقاءات مع ممثلى السلاسل والشركات التجارية الكبرى المنتجة والموردة للمواد الغذائية لإطلاق المرحلة الثامنة لمبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الأساسية وطرحها بعدد (690) فرعا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وقد تقرر إطلاق المرحلة الجديدة من المبادرة اعتبارا من اليوم الأربعاء ولمدة شهر تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.
وزير-الداخلية-محمود توفيق -يستقبل-السيد مفوض-الهجرة والشئون-الداخلية والمواطنة-بالإتحاد الأوروبى (1)

وزير الداخلية يلتقى مفوض الهجرة بالاتحاد الأوروبي

استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، ديميتريس أفراموبولوس، مفوض الهجرة والشئون الداخلية والمواطنة بالاتحاد الأوروبى، فى زيارة رسمية لمصر على رأس وفد من معاونيه، واستعرض الجانب المصري خلال اللقاء استراتيجية الوزارة الاستباقية فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة، ونجاحها فى القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال الفترة الأخيرة نتيجة الضربات الأمنية المركزة التى استهدفت القائمين على هذا النشاط بالمحافظات الحدودية، مع تأكيد تطلع الوزارة لتطوير أوجه التعاون مع أجهزة الاتحاد الأوروبى.
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حبس زياد العليمي وآخرين 15 يوما في قضية «خطة الأمل»

قررت نيابة أمن الدولة العليا، باشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول، حبس المحامي زياد العليمي، وعضو مجلس الشعب الأسبق، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وعمر الشنيطي، و6 آخرين، 15 يوما احتياطيّا على ذمة التحقيقيات الجارية فى القضية الجديدة؛ المتهمين فيها بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية، ومساعدتها على تحقيق أهدافها، وذلك فى إطار ما يسمى بـ«خطة الأمل» وفقا لبيان وزارة الداخلية. ?وشملت قائمة المتهمين المحبوسين على ذمة القضية التي حملت الرقم 930 لسنة 2019، كلا من مصطفى عبد المعز عبد الستار، وأسامة عبد العال العقباوي.
الشرطة - استعدادات أمنية (3)

أسبوع الحسم.. يد تؤمن ضيوف «الكان» ويد تحفظ البلاد

"يد تؤمن ضيوف الكان وأخرى تحمي البلاد" تلخص هذه العبارة جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية طوال الأيام الماضية التي سبقت انطلاق العرس الإفريقي على أرض المحروسة -حيث أقيم حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية مساء أمس الجمعة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي- اجتماعات عدة شهدتها أروقة وزارة القبضة الحديدية لمراجعة اللمسات الأخيرة لخطة تأمين "كان 2019" التي تستضيفها البلاد في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل وذلك بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.
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