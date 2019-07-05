رسميا.. تونس تحظر النقاب في المؤسسات العامة

٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ م

النقاب

أصدر يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، قرارا بمنع النقاب في المؤسسات العامة "لدواع أمنية" على ما أفادت رئاسة الحكومة. وجاء في منشور حكومي وقعه الشاهد: "يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع امنية". وحسب المنشور الحكومى الذى أصدره رئيس الوزراء التونسى، أنه يمنع تمامًا دخول أى شخص غير مكشوف الوجه إلى مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، حسبما أفادت الجريدة التونسية "موزاييك اف إم"، منذ قليل.

كان وزير الداخلية منح في 2014 ترخيصا لرجال الأمن يمكنهم من "الرقابة المكثفة" للأشخاص الذين يرتدون النقاب، مبررا القرار بالتدابير الأمنية "لمقاومة الإرهاب" لأن "المشتبه بهم يلجؤون للنقاب (..) للتخفي".ومنع ارتداء النقاب بشدة في حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، لكن الظاهرة عادت وبقوة إثر