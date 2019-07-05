سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

رسميا.. تونس تحظر النقاب في المؤسسات العامة

٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ م
النقاب
النقاب
أصدر يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، قرارا بمنع النقاب في المؤسسات العامة "لدواع أمنية" على ما أفادت رئاسة الحكومة. وجاء في منشور حكومي وقعه الشاهد: "يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع امنية". وحسب المنشور الحكومى الذى أصدره رئيس الوزراء التونسى، أنه يمنع تمامًا دخول أى شخص غير مكشوف الوجه إلى مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، حسبما أفادت الجريدة التونسية "موزاييك اف إم"، منذ قليل.
كان وزير الداخلية منح في 2014 ترخيصا لرجال الأمن يمكنهم من "الرقابة المكثفة" للأشخاص الذين يرتدون النقاب، مبررا القرار بالتدابير الأمنية "لمقاومة الإرهاب" لأن "المشتبه بهم يلجؤون للنقاب (..) للتخفي".ومنع ارتداء النقاب بشدة في حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، لكن الظاهرة عادت وبقوة إثر
اقرأ المزيد
باجى-قايد-السبسى (3)

السبسي يدعو لانتخابات تشريعية ورئاسية في تونس

وقع الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، اليوم الجمعة، الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019. وقد حددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق، السادس من أكتوبر القادم موعدا للانتخابات التشريعية، والسابع عشر من نوفمبر، موعدا للانتخابات الرئاسية. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي استأنف عمله الاثنين الماضي، بعد تعرضه "لوعكة صحية حادة"، نُقل على إثرها إلى المستشفى العسكري بتونس لتلقي العلاج.
مظاهرات-الجزائر (2)

في ذكرى الاستقلال.. دعوات بالجزائر لمسيرات ضخمة

في مثل هذا اليوم منذ 57 عاما، نالت الجزائر استقلالها من الاستعمار الفرنسي الذي دام لأكثر من ثلاثة عشر عقدا، واليوم ما زال الجزائريون يسعون لنيل حريتهم كاملةً، فبعد أن تمكنوا من إسقاط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل الماضي، اعتراضًا على ترشحه في انتخابات الرئاسة للفوز بالعهدة الخامسة، تستمر المظاهرات في الجمعة العشرين لإسقاط أعمدة النظام الأخرى، ودعا العديد من الناشطين إلى أن تكون مظاهرات اليوم التي تتزامن مع ذكرى التحرير من الاستعمار، هي "الأكبر في التاريخ".
ابى-احمد-رئيس-وزراء-اثيوبيا

أول تعليق من رئيس وزراء إثيوبيا على الاتفاق السوداني

نشر رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد علي، بيانا، عبر حسابه على موقع "تويتر"، لتهنئة شعب السودان والمجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بشأن التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن الاتفاق السوداني بين المجلس العسكري والمعارضة، من أجل التأسيس للمرحلة الانتقالية في البلاد، سيحقق السلام. كما يرى أحمد أن إنشاء مجلس سيادي بقيادة المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير ستكون رئاسته بالتناوب بين الطرفين، يظهر "المهارات الدبلوماسية" للمبعوثين الخاصين، السفير الإثيوبي في القاهرة، محمود درير، ومبعوث الاتحاد الأفريقي، محمد حسن اللبات.
اجتماع المجلس العسكري السوداني بالمعارضة

تفاصيل اتفاق «العسكري» و«الحرية والتغيير» في السودان

أسابيع عدة من المفاوضات، انتهت بإعلان المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على قضايا ظلت مطروحة على طاولة المباحثات لوقت طويل، ينتظر أن تشهد الحياة السياسية في السودان على إثرها عهدا جديدا. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أعلن مبعوث الاتحاد الإفريقي، محمد الحسن ليباد، الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، وذلك بعد يومين من المفاوضات المباشرة. وأوضح ليباد أن الطرفين اتفقا على إقامة تحقيق وطني مستقل وشفاف بشأن الأحداث الأخيرة.
اقرأ المزيد من الأخبار
هجوم-انتحارى-فى-تونس (2)

تونس.. الكشف عن العقل المدبر لهجومي العاصمة

كشفت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، أن الإرهابي الذي فجر نفسه، ليلة أمس الثلاثاء، في العاصمة، هو العقل المدبر للهجومين الانتحاريين اللذين استهدفا قوات الأمن مؤخرا، وأسفرا عن مقتل شرطي، إذ أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، سفيان الزعق، أن الإرهابي أيمن السميري له علاقة بالهجومين الانتحاريين يوم الخميس، وأثبتت التحقيقات أنه العقل المدبر لهاتين العمليتين وهو عنصر ناشط وقيادي خطير، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز. وأعلنت الداخلية التونسية أمس، القضاء على إرهابي بعد أن فجّر نفسه بحزام ناسف خلال مطاردته في حي الانطلاقة بالعاصمة.
الانتخابات-التونسية.

أبرزهم الشاهد ومحام مثلي.. 5 وجوه تستعد لخلافة السبسي

تكهنات حول صحة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وحديث حول شغور منصب الرئيس، ودعوات لتفويض صلاحياته إلى من ينوب عنه، تأتي قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية. الانتخابات المقرر لها العاشر من نوفمبر المقبل، هي الحادية عشرة في تاريخ البلاد، والثانية بعد الثورة التونسية في 2011. وأعلن العديد من السياسيين نيتهم الترشح في الانتخابات المقبلة، التي يراها البعض مفصلية في تاريخ البلاد، وأثار عدد من المرشحين الجدل بسبب خلفياتهم وآرائهم السياسية، فمن هم أبرز المرشحين؟
السبسي

رويترز: السبسي غادر المستشفى ويباشر مهامه خلال أيام

نقلت وكالة أنباء "رويترز"، مساء اليوم الإثنين، عن حافظ السبسي، نجل الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، إن والده غادر المستشفى، مؤكدا أن حالته الصحية طبيعية، وسيباشر مهامه خلال أيام. وكان نجل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، قد أكد، أول من أمس السبت، أن والده الذي تعرّض الخميس لوعكة صحية حادة "لم يعد بخطر" ويمكن أن يغادر المستشفى الإثنين أو الثلاثاء. وقال حافظ قايد السبسي، رئيس اللجنة المركزية في حزب "نداء تونس" الذي أسسه والده، إن "الرئيس بات أفضل حالا، ولم يعد بخطر ونأمل أن يغادر المستشفى الإثنين أو الثلاثاء".
السبسي

بعد الوعكة الصحية.. هل تعرض السبسي لمحاولة اغتيال؟

الخميس الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية، أن "رئيس البلاد، الباجي قائد السبسي تعرض لوعكة صحية حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس"، ومازال بالمستشفى حتى الآن. وكانت صحة السبسي البالغ من العمر 93 عاما، قد تدهورت الأسبوع الماضي، ودخل بعدها إلى المستشفى العسكري، لإجراء تحاليل وفحوص طبية، قبل خروجه منه نهاية الأسبوع الماضي، وفق ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية. وأضافت الوكالة، أن الوضع الصحي للرئيس التونسي، الذي تدهور، بالتزامن مع وقوع عدد من التفجيرات الإرهابية في العاصمة، أثار تكهنات حول وجود محاولة انقلابية تعرض لها السبسي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org