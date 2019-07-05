يويفا يدرس تغيير نظام التأهل لدوري أبطال أوروبا

٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ م

دوري أبطال أوروبا

كشف رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين، عن وجود مخطط لتغيير طريقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ويهدف ذلك المخطط إلى حماية الفرق التي تذهب بعيدًا في البطولة الأعرق على صعيد القارة العجوز، ويرغب تشيفرين في أن تتأهل الفرق التي وصلت إلى نصف نهائي البطولة، إلى دور المجموعات في الموسم التالي مباشرة، بصرف النظر عن نتائجها في دورياتها المحلية، بل وربما يصل التغيير إلى الفرق التي وصلت إلى ربع نهائي المسابقة، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية.

ويمثل ذلك التغيير، إن حدث، خبرًا سارا لأندية الدوري الإنجليزي في ظل المنافسة الشديدة بين الستة الكبار لإنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. وعلى سبيل المثال؛ تمكن مانشستر يونايتد من الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي، ولن يشارك في نسخة الموسم

ويمثل ذلك التغيير، إن حدث، خبرًا سارا لأندية الدوري الإنجليزي في ظل المنافسة الشديدة بين الستة الكبار لإنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.



وعلى سبيل المثال؛ تمكن مانشستر يونايتد من الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي، ولن يشارك في نسخة الموسم المقبل بعدما أنهى الموسم في المركز السادس في الدوري الإنجليزي، وفي حال حدث ذلك التغيير، فإن اليونايتد سيضمن مقعدًا في البطولة الأوروبية الموسم المقبل.



وسيساهم ذلك التغيير في منح الفرق الفرصة لأن تضع المنافسة على دوري أبطال أوروبا كأولوية طوال الموسم، دون الخوف من الغياب عن النسخة التالية بسبب نتائجها في الدوريات المحلية.



ويرى تشيفرين أن من الضروري حماية بعض الأندية ولكن ليس الكثير منها، حتى لا تصبح المسابقة مغلقة على بعض الأندية.