رياضة

يويفا يدرس تغيير نظام التأهل لدوري أبطال أوروبا

٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ م
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا
كشف رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين، عن وجود مخطط لتغيير طريقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ويهدف ذلك المخطط إلى حماية الفرق التي تذهب بعيدًا في البطولة الأعرق على صعيد القارة العجوز، ويرغب تشيفرين في أن تتأهل الفرق التي وصلت إلى نصف نهائي البطولة، إلى دور المجموعات في الموسم التالي مباشرة، بصرف النظر عن نتائجها في دورياتها المحلية، بل وربما يصل التغيير إلى الفرق التي وصلت إلى ربع نهائي المسابقة، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية.
ويمثل ذلك التغيير، إن حدث، خبرًا سارا لأندية الدوري الإنجليزي في ظل المنافسة الشديدة بين الستة الكبار لإنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. وعلى سبيل المثال؛ تمكن مانشستر يونايتد من الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي، ولن يشارك في نسخة الموسم
اقرأ المزيد
المغر- وجنوب-افريقيا (6)

مدرب جنوب إفريقيا: هدفنا زيادة الضغوط على الفراعنة

كشف ستيوارت باكستر، المدير الفني لجنوب إفريقيا، عن استعداداته لمواجهة الفراعنة مساء غد السبت ضمن مباريات دور الـ16 بكأس الأمم، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، إذ أكد في تصريحات صحفية خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن فريقه لعب 3 مباريات في وقت قصير وأن كأس الأمم سريعة، إلا أنه متفائل بمواجهة الدولة المضيفة للبطولة. وأضاف باكستر خلال تصريحاته، أن الضغط الأكبر يقع على المنتخب المصري بسبب وجود الجماهير بشكل كبير، قائلا: "ستكون مهمتنا أن نزيد من الضغوط على الفراعنة؛ لأن الجماهير سلاح ذو حدين وسنحاول استخدامهم لصالحنا".
الكونغو وزيمبابوي الشوط الثانى‎ (6)

هل حدث تلاعب في لقاء زيمبابوي والكونغو؟ «كاف» يرد

كشف معاذ حجي، سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن أن "كاف" أو اللجنة المنظمة للبطولة لم تتلق أي شكوى رسمية بشأن الأنباء التي أثيرت حول وجود حالة رشوة في مباراة زيمبابوي والكونغو الديمقراطية في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، التي انتهت بفوز الكونغو برباعية نظيفة. وقال حجي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة: "كاف لا يتسامح في مثل هذه الحالات ومن غير المنطقى أن نردد أي كلام ما دام لم يرتقِ إلى الجدية؛ لأن كاف لن يقبل تداول شائعات لا أساس لها من الصحة، على الأقل حتى الآن".
نيمار

برشلونة يخشى سيناريو 2008 بضم جريزمان ونيمار

يستعد برشلونة لتقديم واحد من أقوى خطوط الهجوم في العالم الموسم المقبل، وذلك من خلال محاولة ضم كل من أنطوان جريزمان ونيمار، كي يزاملا كلا من ليونيل ميسي ولويس سواريز، وإذا حدث ذلك فسيملك المدرب الإسباني إيرنيستو فالفيردي قوة هجومية غاشمة، ولكن سبق أن مر برشلونة بتجربة مماثلة من قبل من خلال امتلاك 4 نجوم في خط الهجوم، ولم تنجح تلك الإستراتيجية في تحقيق النتائج المطلوبة، ففي موسم 2007- 2008، وُجد رفقة المدرب الهولندي فرانك ريكارد كل من تييري هنري وصامويل إيتو ورونالدينيو، إضافة إلى ليونيل ميسي.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-صلاح (3)

عامان من التألق.. ليفربول يحتفل بمحمد صلاح

احتفلت صفحة ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمرور عامين على انضمام نجم المنتخب الوطني محمد صلاح لصفوف الريدز آتيًا من روما الإيطالي، حيث كتبت الصفحة: "عامان من التألق بقميص الريدز، 22 يونيو 2017 محمد صلاح يوقع لليفربول"، وأرفقت الصفحة تلك التغريدة بأربع صور لصلاح بقميص ليفربول، الأولى بعد تسجيله الهدف الأول له مع الريدز في الدوري في شباك واتفورد في الموسم قبل الماضي، والثانية بعد أن سجل في شباك ساوثهامبتون الهدف الثاني بعد انطلاقة مميزة من وسط الملعب، والثالثة في أثناء حمله كأس دوري أبطال أوروبا، أما الرابعة ففي أثناء إجراء حوار معه.
حارس-مرمى-ارسنال-بيتر-تشيك (9)

بيتر تشيك يعلن رسميا عودته إلى تشيلسي

عين تشيلسي حارسه السابق المعتزل بيتر تشيك مستشارا فنيا للفريق، حيث سيكون دور الحارس البالغ من العمر 37 عامًا والذي أعلن اعتزاله اللعب رفقة أرسنال نهاية الموسم المنقضي، هو تقديم الاستشارات الفنية في كل شيء يتعلق بكرة القدم، إلى جانب لعب دور حلقة الوصل بين أكاديمية الشباب والفريق الأول، وبالتالي سيعمل تشيك عن قرب مع المدير الرياضي للفريق مارينا جرانوفسكايا إلى جانب الجهاز الفني للفريق، كما سيوجد مع تشيلسي في المباريات التي سيخوضها على ملعب ستامفورد بريدج، والأخرى التي سيخوضها خارج ميدانه.
مانشستر-يونايتد (2)

من سيواجه اليونايتد بعد مباريات الدوري الأوروبي؟

بدأت معالم موسم 2019-2020 تتضح كثيرًا بالنسبة لمانشستر يونايتد بعد الإعلان عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، الخميس الماضي، ووسط الأحاديث الخاصة بجدول المباريات، دائمًا ما يشغل بال الجميع معرفة من سيواجه الشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي بعد مباريات الدوري الأوروبي مباشرة، علمًا بأن مانشستر يونايتد سيشارك الموسم القادم في بطولة الدوري الأوروبي من مرحلة المجموعات، والتي ستبدأ في التاسع عشر من سبتمبر القادم، ومن المنتظر أن تُجرى قرعة البطولة في موناكو في الثلاثين من أغسطس.
فريق-كريستال-بالاس

كريستال بالاس يرفض عرضا جديدا من يونايتد لضم بيساكا

أكدت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن نادي كريستال بالاس، رفض عرضًا رسميًّا هو الثاني من جانب نظيره مانشستر يونايتد، للحصول على خدمات لاعبه الإنجليزي آرون وان بيساكا، مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقالت شبكة «سكاي سبورتس» الإنجليزية، إن إدارة الشياطين الحمر قدمت عرضًا جديدًا وصلت قيمته الإجمالية إلى 50 مليون جنيه إسترليني، بواقع 35 مليون قيمة التعاقد+ 15 مليونًا أخرى كحوافز، لضم ظهير أيمن كريستال بالاس، لكن الأخير لم يبدِ ترحيبًا بهذا العرض.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org