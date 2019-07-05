زيادة 15%.. تعرف على أسعار المواصلات بالقليوبية

تحرير:هيثم بطاح ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ م

محطة بنزين - صورة أرشيفية

اعتمد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، تعريفة الركوب السيارات السرفيس بمواقف المحافظة بزيادة بلغت 15% لتتناسب مع الأسعار الجديدة للمواد البترولية التي أقرها مجلس الوزراء. ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بتشديد الرقابة على محطات تموين السيارات والمواقف العمومية وتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب، لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين وعدم مخالفتها، واتخاذ كافة الإجراءات تجاه المخالفين، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن وإدارة المرور ومباحث المرور ومشروع المواقف.

وشدد المحافظ على أن يتم وضع استيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة بالإضافة إلى عمل بنرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى وعقوبات المخالفين، ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة. وناشد المواطنين بالإبلاغ عن أي محطة وقود تقوم بكتابة أسعار جديدة للبنزين والسولار فورا، لاتخاذ