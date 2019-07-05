2 جنيه للسرفيس و9 للتاكسي.. تعريفة المنيا الجديدة

تحرير:محمد الزهراوي ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٨ م

موقف ميكروباصات - صورة أرشيفية

اعتمد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، الزيادة الجديدة لتعريفة الأجرة للنقل الداخلي وبين المحافظات وكذلك بين المراكز والقرى التابعة لها، وتعريفة التاكسي داخل مدينة المنيا، وتعريفة سيارات السرفيس داخل المدينة. وأقر المحافظ زيادة التعريفة الداخلية للمواصلات السرفيس 25 قرشا على جميع خطوط السير داخل مدينة المنيا، لترتفع من 1.75 إلى جنيهين، وزيادة تعريفة السرفيس من مدينة المنيا إلى المنيا الجديدة من 2.25 جنيه إلى 2.75 للخط رقم 1، و3.25 للخط رقم 2، والتاكسي الأجرة من 8 جنيهات إلى 9 جنيهات داخل مدينة المنيا، ومن 12 جنيه إلى 14 جنيه للمنيا الجديدة.

وشدد حسين على تكثيف حملات الرقابة على جميع مواقف السيارات ومتابعة التزام السائقين بالزيادة، التي أقرتها المحافظة سواء أجرة القرى والمحافظات وتعريفة السرفيس والنقل الداخلي، سواء السرفيس أو التاكسي والنقل بين المراكز والقرى على الطرق الداخلية. كما وجه القيادات التنفيذية بتكثيف الرقابة على مواقف السيارات