رياضة

هل حدث تلاعب في لقاء زيمبابوي والكونغو؟ «كاف» يرد

تحرير:أحمد بركات ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م
الكونغو الديمقراطية
الكونغو الديمقراطية
كشف معاذ حجي، سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن أن "كاف" أو اللجنة المنظمة للبطولة لم تتلق أي شكوى رسمية بشأن الأنباء التي أثيرت حول وجود حالة رشوة في مباراة زيمبابوي والكونغو الديمقراطية في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، التي انتهت بفوز الكونغو برباعية نظيفة. وقال حجي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة: "كاف لا يتسامح في مثل هذه الحالات ومن غير المنطقى أن نردد أي كلام ما دام لم يرتقِ إلى الجدية؛ لأن كاف لن يقبل تداول شائعات لا أساس لها من الصحة، على الأقل حتى الآن".
وتابع حجي: "لم تصل إلينا أي شكوى رسمية بخصوص ما أثير حول وجود تلاعب في نتيجة مباراة زيمبابوي والكونغو الديمقراطية، وكل ما أستطيع قوله لإغلاق هذا الملف، كاف لن يتهاون حال ثبوت ذلك، لكن في الوقت نفسه لن يشكو أي طرف من الأطراف حتى يتم التحقيق في ما أثير". وأفادت تقارير صحفية أن مويس كاتومبي، رئيس نادي
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مدرب جنوب إفريقيا: هدفنا زيادة الضغوط على الفراعنة

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مجموعة مصر.. الكونغو يهزم زيمبابوي برباعية نظيفة

فوز كبير حققه منتخب الكونغو الديمقراطية على نظيره زيمبابوي بأربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد 30 يونيو الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات، أحرز أهداف المنتخب الكونغولي، جوناثان بولنجي في الدقيقة 4 وأضاف سيدريك ياكومبي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 34 و 65 من ضربة جزاء، وأحرز أوسو مالونجا الهدف الرابع في الدقيقة 78، ليحصد الكونغو الديمقراطية أول ثلاث نقاط في المباراة الختامية بالدور الأول من بطولة كأس الأمم الإفريقية.
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مصر أمام أوغندا.. تفوق تاريخي وهزيمة ثقيلة

يختتم المنتخب الوطني اليوم الأحد مشواره في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بمواجهة منتخب أوغندا في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب القاهرة، وتحتل مصر صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز على زيمبابوي 1-0 وعلى الكونغو الديمقراطية 2-0 وضمنت التأهل لدور الـ16، أما أوغندا فتحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية 2-0 والتعادل مع زيمبابوي 1-1، وتملك مصر أفضلية كاسحة في المواجهات المباشرة على أوغندا من خلال تحقيقها الانتصار في 15 مباراة والتعادل في 3 لقاءات وخسارة مباراتين فقط.
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محمود «تريزيجيه» افضل لاعب في مباراة مصر والكونغو

حصل محمود حسن "تريزيجيه" لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، لقب رجل مباراة الفراعنة والكونغو فى المواجهة التى جمعتهما المنتخبين على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كاس الأمم الافريقية. تريزيجيه نجم قاسم باشا التركي صال وجال في دفاعات المنتخب الكونغولي وكان افضل لاعبي مصر خلال اللقاء، وكلل جهوده في المبارة بصناعة الهدف الثانئ الذي احرزه محمد صلاح نجم منتخبنا المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي ليعلن عن أول أهدافه في البطولة الإفريقية.
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5 معلومات يجب أن تعرفها عن الكونغو الديمقراطية

يلتقي بعد قليل منتخبنا الوطني مع نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ويسعى المنتخبان لتحقيق الفوز من أجل تحقيق هدفهما بالتأهل لدور الـ16 من البطولة، وخسر منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراته الأولى أمام أوغندا بهدفين دون رد، بينما فاز منتخب مصر على زيمبابوي بهدف مقابل لا شيء. الكونغو الديمقراطية واحد من المنتخبات العريقة في كرة القدم الإفريقية، وسبق له الفوز بكأس الأمم الإفريقية مرتين.
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