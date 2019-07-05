هل حدث تلاعب في لقاء زيمبابوي والكونغو؟ «كاف» يرد

تحرير:أحمد بركات ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م

الكونغو الديمقراطية

كشف معاذ حجي، سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن أن "كاف" أو اللجنة المنظمة للبطولة لم تتلق أي شكوى رسمية بشأن الأنباء التي أثيرت حول وجود حالة رشوة في مباراة زيمبابوي والكونغو الديمقراطية في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، التي انتهت بفوز الكونغو برباعية نظيفة. وقال حجي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة: "كاف لا يتسامح في مثل هذه الحالات ومن غير المنطقى أن نردد أي كلام ما دام لم يرتقِ إلى الجدية؛ لأن كاف لن يقبل تداول شائعات لا أساس لها من الصحة، على الأقل حتى الآن".

وتابع حجي: "لم تصل إلينا أي شكوى رسمية بخصوص ما أثير حول وجود تلاعب في نتيجة مباراة زيمبابوي والكونغو الديمقراطية، وكل ما أستطيع قوله لإغلاق هذا الملف، كاف لن يتهاون حال ثبوت ذلك، لكن في الوقت نفسه لن يشكو أي طرف من الأطراف حتى يتم التحقيق في ما أثير". وأفادت تقارير صحفية أن مويس كاتومبي، رئيس نادي