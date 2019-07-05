بعد زيادة أسعار البنزين.. تعريفة الأجرة الجديدة بالمحافظات

تحرير:مايكل سمير ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م

موقف - أرشيفية

أعلنت وزارة البترول، أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، وذلك على النحو التالي: البوتاجاز المنزلي الأسطوانة بـ65 جنيها، والتجاري بـ130 جنيها، وبنزين 95 بـ9 جنيهات للتر، وبنزين 92 بـ8 جنيهات، وبنزين 80 والكيروسين والسولار بـ6.75 جنيه، كما شملت الزيادات أيضا ارتفاع أسعار الشريحة الأولى من الغاز الطبيعي للمنازل التي تبدأ من صفر حتى 30 مترا مكعبا إلى 235 قرشا، والشريحة الثانية (من 30 حتى 60 مترا مكعبا) إلى 310 قروش، والشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترا مكعبا) إلى 360 قرشا.

وبدء المحافظات في اعتماد التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية بين الأحياء والقرى "تاكسي - سرفيس"، وكذلك تعريفة سيارات الأجرة بين الأقاليم. بعد زيادة البنزين.. «كريم» ترفع أسعار خدماتها 15% 15 % زيادة.. تعريفة المواصلات من القاهرة للمحافظات ننشر التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية في القاهرة تعريفة