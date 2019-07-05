ضبط 11 طن سولار امتنعت محطة وقود عن بيعها بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م

محطة بنزين - صورة أرشيفية

تحفظت مديرية التموين في محافظة المنيا، اليوم، الجمعة، بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين، على 11 طنا من السولار قامت إحدى محطات التموين بالامتناع عن بيعها، والتصرف في طن سولار وطن بنزين 92، كما جرى التحفظ على 4 آلاف كيلو زيت معدني مدعم بإحدى المحطات. وشدد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق، ومراقبة محطات الوقود، والحد من التلاعب في السلع الاستراتيجية، مع التأكد من التزام كل المحطات بعدم تجميع كميات من الوقود.

وأكد المحافظ انعقاد غرفة العمليات الرئيسية، على مدى الساعة لمتابعة انضباط حركة السير داخل مواقف سيارات الأجرة، بعد زيادة أسعار الوقود. كانت الحكومة قد قررت، بدءًا من التاسعة صباح اليوم، زيادة أسعار الوقود، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 8 جنيهات بدلا من 6.75 جنيه، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 6.75