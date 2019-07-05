جريمة

ضبط 11 طن سولار امتنعت محطة وقود عن بيعها بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م
محطة بنزين - صورة أرشيفية
محطة بنزين - صورة أرشيفية
تحفظت مديرية التموين في محافظة المنيا، اليوم، الجمعة، بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين، على 11 طنا من السولار قامت إحدى محطات التموين بالامتناع عن بيعها، والتصرف في طن سولار وطن بنزين 92، كما جرى التحفظ على 4 آلاف كيلو زيت معدني مدعم بإحدى المحطات. وشدد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق، ومراقبة محطات الوقود، والحد من التلاعب في السلع الاستراتيجية، مع التأكد من التزام كل المحطات بعدم تجميع كميات من الوقود.
وأكد المحافظ انعقاد غرفة العمليات الرئيسية، على مدى الساعة لمتابعة انضباط حركة السير داخل مواقف سيارات الأجرة، بعد زيادة أسعار الوقود. كانت الحكومة قد قررت، بدءًا من التاسعة صباح اليوم، زيادة أسعار الوقود، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 8 جنيهات بدلا من 6.75 جنيه، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 6.75
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الشرطة تضبط قناة فضائية وشركة إنتاج فني مخالفتين

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مداهمات وحملات.. رحلة الشرطة لفرض سيطرتها بالمحافظات

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جهود متواصلة تقدمها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية؛ لتفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل، حيث وجهت أجهزة الوزارة حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات في ضوء استراتيجيتها الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، والقرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل.
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إحباط تهريب 100 ألف قرص مخدر في ميناء الدخيلة

وجهت الأجهزة الأمنية ضربة موجعة لمروجي المواد المخدرة، إذ تمكنت من إحباط تهريب 100 ألف قرص مخدر بميناء الدخيلة، بغرب محافظة الإسكندرية. تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من إدارة شرطة الميناء، بورود معلومات مؤكدة بناء على تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وصول حاوية للبلاد قادمة من إحدى الدول الأجنبية وموجودة بساحة الحاويات بميناء الدخيلة البحرى ومشمولها "أحذية مختلفة الأنواع" ومخبأ ضمن مشمول الرسالة كمية كبيرة من الأقراص المخدرة والمحظور دخولها البلاد.
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كيف سقط موظفا الإدارة الهندسية المزوران بمجلس طوخ؟

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مصرع مدير الهلال الأحمر بالمنيا في انقلاب سيارة

لقى مدير فرع الهلال الأحمر بمحافظة المنيا، مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة كان يستقلها، خلال سيرها على الطريق الصحراوي الشرقي، فيما أُصيب 3 آخرين كانوا يستقلون ذات السيارة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، ووضع المصابين تحت الملاحظة الطبية داخل المستشفى، كما انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، للمعاينة وإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الحادثة.
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تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة المقدم محمد دومة، اليوم الأربعاء، من ضبط مصنع لإنتاج الخل بدون ترخيص من مواد مجهولة المصدر، وتقليد العلامات التجارية الشهيرة، بدائرة مركز الحامول. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، بتمكن مباحث التموين من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة الخل واستخدام خامات وعبوات وملصقات لكبرى الشركات وترويجها بالأسواق لتحصيل أرباح مادية غير مشروعة.
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