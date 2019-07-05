رياضة

مدرب جنوب إفريقيا: هدفنا زيادة الضغوط على الفراعنة

٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ م
جنوب إفريقيا
جنوب إفريقيا
كشف ستيوارت باكستر، المدير الفني لجنوب إفريقيا، عن استعداداته لمواجهة الفراعنة مساء غد السبت ضمن مباريات دور الـ16 بكأس الأمم، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، إذ أكد في تصريحات صحفية خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن فريقه لعب 3 مباريات في وقت قصير وأن كأس الأمم سريعة، إلا أنه متفائل بمواجهة الدولة المضيفة للبطولة. وأضاف باكستر خلال تصريحاته، أن الضغط الأكبر يقع على المنتخب المصري بسبب وجود الجماهير بشكل كبير، قائلا: "ستكون مهمتنا أن نزيد من الضغوط على الفراعنة؛ لأن الجماهير سلاح ذو حدين وسنحاول استخدامهم لصالحنا".
وواصل المدير الفني لجنوب إفريقيا تصريحاته بأن المنتخب المصري ليس محمد صلاح وتريزيجيه فقط، بل يملك لاعب ارتكاز مميزا في خط الوسط، في إشارة منه إلى طارق حامد لاعب نادي الزمالك، وقلبي دفاع على مستوى عالٍ مثل أحمد حجازي ومحمود علاء، قائلا: "يجب علينا أن نسبب لهم مشكلات لضمان الخروج بنتيجة إيجابية". ويلتقي
اقرأ المزيد
الكونغو وزيمبابوي الشوط الثانى‎ (6)

هل حدث تلاعب في لقاء زيمبابوي والكونغو؟ «كاف» يرد

كشف معاذ حجي، سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن أن "كاف" أو اللجنة المنظمة للبطولة لم تتلق أي شكوى رسمية بشأن الأنباء التي أثيرت حول وجود حالة رشوة في مباراة زيمبابوي والكونغو الديمقراطية في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، التي انتهت بفوز الكونغو برباعية نظيفة. وقال حجي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة: "كاف لا يتسامح في مثل هذه الحالات ومن غير المنطقى أن نردد أي كلام ما دام لم يرتقِ إلى الجدية؛ لأن كاف لن يقبل تداول شائعات لا أساس لها من الصحة، على الأقل حتى الآن".
دورى-ابطال-اوروبا

يويفا يدرس تغيير نظام التأهل لدوري أبطال أوروبا

كشف رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين، عن وجود مخطط لتغيير طريقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ويهدف ذلك المخطط إلى حماية الفرق التي تذهب بعيدًا في البطولة الأعرق على صعيد القارة العجوز، ويرغب تشيفرين في أن تتأهل الفرق التي وصلت إلى نصف نهائي البطولة، إلى دور المجموعات في الموسم التالي مباشرة، بصرف النظر عن نتائجها في دورياتها المحلية، بل وربما يصل التغيير إلى الفرق التي وصلت إلى ربع نهائي المسابقة، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية.
نيمار

برشلونة يخشى سيناريو 2008 بضم جريزمان ونيمار

يستعد برشلونة لتقديم واحد من أقوى خطوط الهجوم في العالم الموسم المقبل، وذلك من خلال محاولة ضم كل من أنطوان جريزمان ونيمار، كي يزاملا كلا من ليونيل ميسي ولويس سواريز، وإذا حدث ذلك فسيملك المدرب الإسباني إيرنيستو فالفيردي قوة هجومية غاشمة، ولكن سبق أن مر برشلونة بتجربة مماثلة من قبل من خلال امتلاك 4 نجوم في خط الهجوم، ولم تنجح تلك الإستراتيجية في تحقيق النتائج المطلوبة، ففي موسم 2007- 2008، وُجد رفقة المدرب الهولندي فرانك ريكارد كل من تييري هنري وصامويل إيتو ورونالدينيو، إضافة إلى ليونيل ميسي.
اقرأ المزيد من الأخبار
مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (2)

أجيري يعلق على نظام المؤتمرات واستاد الكلية الحربية

أبدى المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، غضبه من تغيير نظام المؤتمرات الصحفية، بعد مباريات أمم إفريقيا، حيث أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعديلا على نظام المؤتمرات الصحفية حيث عاد للنظام القديم بحضور كل المديرين الفنيين معًا بدلا من حضور كل مدير فني على حدة. وتحدث المدير الفني للفراعنة مع جهازه المعاون عن عدم رضاه عن هذا التعديل؛ لأن المدربين يكونون متوترين بعض الشيء بعد المباريات وهو ما قد يتسبب في أزمات خلال المؤتمر في حالة خروج تصريحات عنيفة.
احمد-احمد (1)

رئيس كاف: سنعيد التفاوض مع لاجاردير بشأن قيمة البث

أكد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن الكاف سيعيد التفاوض مع شركة لاجاردير بشأن قيمة بث أمم إفريقيا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية، والذي يحضره هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وصامويل إيتو أسطورة الكاميرون، وقال أحمد أحمد: "سنعيد التفاوض مع شركة لاجاردير بشأن قيمة بث أمم إفريقيا بعد زيادة الفرق إلى 24 فريقًا بدلا من 16، والمسألة تحتاج وقت، ومصر نجحت في الاستعداد لاستضافة البطولة خلال 6 شهور فقط، بعض الدول تستعد للبطولات في 5 أو 6 سنوات وبمساعدة دول أخرى".
أحمد-أحمد-رئيس-الكاف

رئيس كاف يوجه رسالة إلى جميع الجهات بشأن الجماهير

كشف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن الكاف حصل على ضمانات بشأن الجماهير من السلطات المصرية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية، والذي يحضره الثنائي هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وصامويل إيتو أسطورة منتخب الكاميرون والهداف التاريخي لكأس الأمم، وقال أحمد أحمد: "حصلنا على ضمانات بشأن الجماهير من السلطات المصرية، لكن السؤال هل يمكن أن تكون هناك مدينة خالية من الأخطار؟.. هذه الرسالة التي أود إيصالها إلى جميع الجهات بشأن الجماهير لأننا جميعا إخوة.. وقارتنا بحاجة شديدة إلى الأمن".
السيسى-يزور-معسكر-منتخب-مصر-صباح-اليوم (5)

أحمد أحمد يشكر السيسي ويشيد بتنظيم كأس الأمم 2019

شكر أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية، والذي يحضره الثنائي هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وصامويل إيتو أسطورة منتخب الكاميرون والهداف التاريخي لكأس الأمم، وقال أحمد أحمد: "مصر دولة كبيرة وحضارة عريقة وأشكر السيسي على دعمه لنا ومصر قبلت التحدي بعدما استضافت البطولة وحدث مجهود غير عادي والتزام تام لتجهيز الملاعب والاستعداد للبطولة، ونحن أيضًا قبلنا التحدي بإقامة البطولة بمشاركة 24 فريقا وإقامتها في فصل الصيف".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org