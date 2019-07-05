مدرب جنوب إفريقيا: هدفنا زيادة الضغوط على الفراعنة

٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ م

جنوب إفريقيا

كشف ستيوارت باكستر، المدير الفني لجنوب إفريقيا، عن استعداداته لمواجهة الفراعنة مساء غد السبت ضمن مباريات دور الـ16 بكأس الأمم، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، إذ أكد في تصريحات صحفية خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن فريقه لعب 3 مباريات في وقت قصير وأن كأس الأمم سريعة، إلا أنه متفائل بمواجهة الدولة المضيفة للبطولة. وأضاف باكستر خلال تصريحاته، أن الضغط الأكبر يقع على المنتخب المصري بسبب وجود الجماهير بشكل كبير، قائلا: "ستكون مهمتنا أن نزيد من الضغوط على الفراعنة؛ لأن الجماهير سلاح ذو حدين وسنحاول استخدامهم لصالحنا".

وواصل المدير الفني لجنوب إفريقيا تصريحاته بأن المنتخب المصري ليس محمد صلاح وتريزيجيه فقط، بل يملك لاعب ارتكاز مميزا في خط الوسط، في إشارة منه إلى طارق حامد لاعب نادي الزمالك، وقلبي دفاع على مستوى عالٍ مثل أحمد حجازي ومحمود علاء، قائلا: "يجب علينا أن نسبب لهم مشكلات لضمان الخروج بنتيجة إيجابية". ويلتقي



وواصل المدير الفني لجنوب إفريقيا تصريحاته بأن المنتخب المصري ليس محمد صلاح وتريزيجيه فقط، بل يملك لاعب ارتكاز مميزا في خط الوسط، في إشارة منه إلى طارق حامد لاعب نادي الزمالك، وقلبي دفاع على مستوى عالٍ مثل أحمد حجازي ومحمود علاء، قائلا: "يجب علينا أن نسبب لهم مشكلات لضمان الخروج بنتيجة إيجابية".



ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره منتخب جنوب إفريقيا في التاسعة مساء غد السبت باستاد القاهرة في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو، وتأهل المنتخب المصري بعد تصدره المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بعد الفوز على زيمبابوي بهدف دون مقابل، والتغلب على الكونغو 2-0 وبنفس النتيجة على أوغندا.