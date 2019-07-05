حرارة ورطوبة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس السبت

٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ م

طقس حار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال وغرب البلاد وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر الى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 24 38شبين الكوم 23 37طنطا 24 36دمنهور 24 33الإسكندرية 25 31بلطيم 24 31مطروح 23 31السلوم 24 32سيوة 24 38بورسعيد 25 31دمياط 24 30الزقازيق 24 37الإسماعيلية