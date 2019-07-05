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حرارة ورطوبة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس السبت

٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ م
طقس حار - صورة أرشيفية
طقس حار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال وغرب البلاد وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر الى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 24 38شبين الكوم 23 37طنطا 24 36دمنهور 24 33الإسكندرية 25 31بلطيم 24 31مطروح 23 31السلوم 24 32سيوة 24 38بورسعيد 25 31دمياط 24 30الزقازيق 24 37الإسماعيلية
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بنديرة التاكسي بـ7.5 جنيه.. أسعار المواصلات بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، قراره رقم 8307 لسنة 2019، بشأن إقرار أسعار التعريفة الجديدة لركوب سيارات «التاكسي» و«السيرفيس» داخل مدن ومراكز المحافظة، وذلك بعد إعلان الحكومة عن زيادة أسعار البنزين اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم، موضحا أن فتح بنديرة سيارات التاكسي «العداد» ستكون 7.5 جنيه، بكافة مدن المحافظة، تشمل كيلو متر واحد فقط، على أن تزداد القيمة بواقع جنيه و75 قرشا لكل كيلو متر إضافي، فيما تصل ساعة الانتظار الأولى إلى 8 جنيهات، تزداد بواقع 7 جنيهات لكل ساعة إضافية.
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ننشر التعريفة الجديدة للمواصلات في البحيرة

أصدر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، القرار رقم 899 لسنة 2019، اليوم الجمعة، وتضمن في مواده زيادة تعريفة ركوب السيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة بعضها البعض وبينها وبين المحافظات الأخرى، وتعريفة ركوب السيارات الأجرة السيرفيس وسيارات التاكسي العداد. وكلف إدارة المرور ومشروع المواقف، تنسيقا مع مشروع النقل الداخلي والسياحة للاستعانة والدفع بعدد من مركبات المشروع حال حدوث أي تداعيات من السائقين العاملين على الخطوط المختلفة، وذلك مع بداية الإعلان عن الأسعار الجديدة للمواد البترولية التي أقرتها وزارة البترول.
بنزين

15 % زيادة.. تعريفة المواصلات من القاهرة للمحافظات

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة للمواصلات من العاصمة لجميع المحافظات، بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية. وقال بيان لمحافظة القاهرة، إن الإدارة العامة لمواقف الأقاليم بالقاهرة، انتهت من تحديد التعريفة الجديدة لكافة الخطوط التي تربط القاهرة بمحافظات الوجه البحري والوجه القبلي. وشدد المحافظ على مدير الإدارة العامة لمواقف الأقاليم بالقاهرة، بوضع التعريفة الجديدة بخط كبير وواضح داخل مواقف الأقاليم، موجها بالسحب الفوري لرخصة أي سائق لن يلتزم بهذه التعريفة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
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2 جنيه للسرفيس و9 للتاكسي.. تعريفة المنيا الجديدة

اعتمد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، الزيادة الجديدة لتعريفة الأجرة للنقل الداخلي وبين المحافظات وكذلك بين المراكز والقرى التابعة لها، وتعريفة التاكسي داخل مدينة المنيا، وتعريفة سيارات السرفيس داخل المدينة. وأقر المحافظ زيادة التعريفة الداخلية للمواصلات السرفيس 25 قرشا على جميع خطوط السير داخل مدينة المنيا، لترتفع من 1.75 إلى جنيهين، وزيادة تعريفة السرفيس من مدينة المنيا إلى المنيا الجديدة من 2.25 جنيه إلى 2.75 للخط رقم 1، و3.25 للخط رقم 2، والتاكسي الأجرة من 8 جنيهات إلى 9 جنيهات داخل مدينة المنيا، ومن 12 جنيه إلى 14 جنيه للمنيا الجديدة.
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حر ورطوبة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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الأرصاد: اليوم طقس شديد الحرارة.. و20 مدينة +40 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
طقس-حار-شمس-صيف-حرارة-الجو

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة.. و20 مدينة +40 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
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الأرصاد: غدا ارتفاع في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.
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