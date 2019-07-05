محمد أبو طالب: WE تقدم خدمة إنترنت بسرعات غير مسبوقة

تحرير:أحمد البرماوي ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٢ م

محمد أبو طالب

أكد محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالشركة المصرية للاتصالات WE، أن باقات الإنترنت المنزلي الجديدة التي طرحتها الشركة بالسوق المصرية تحتوي على سرعات غير مسبوقة، لافتا إلى أن التطوير الذي شهدته البنية التحتية للاتصالات ساهم بشكل كبير في الوصول إلى تلك السرعات، مشيرا إلى الجهود التي قامت بها الشركة على مدار الشهور الماضية برفع كفاءة الشبكة وزيادة 5 آلاف كبينة، من خلال ضخ مليارات لرفع كفاءة الإنترنت وزيادة السرعات المقدمة للعملاء، بما يساهم في عملية التحول الرقمي التي تتبناها الدولة لتحقيق مفهوم الاقتصاد الرقمي.

وأضاف أبو طالب، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يلا أونلاين" المذاع عبر محطة "نغم إف إم"، أن التسعير الخاص بالباقات الجديدة أفضل بكثير وأرخص من السابق، إذ يتيح للعميل سرعات أعلى وكوتة تحميل أكبر من السابق، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التطوير بهدف مواكبة تطلعات العملاء. وطرحت الشركة المصرية