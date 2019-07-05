15 % زيادة.. تعريفة المواصلات من القاهرة للمحافظات

٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م

محطة بنزين - صورة أرشيفية

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة للمواصلات من العاصمة لجميع المحافظات، بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية. وقال بيان لمحافظة القاهرة، إن الإدارة العامة لمواقف الأقاليم بالقاهرة، انتهت من تحديد التعريفة الجديدة لكافة الخطوط التي تربط القاهرة بمحافظات الوجه البحري والوجه القبلي. وشدد المحافظ على مدير الإدارة العامة لمواقف الأقاليم بالقاهرة، بوضع التعريفة الجديدة بخط كبير وواضح داخل مواقف الأقاليم، موجها بالسحب الفوري لرخصة أي سائق لن يلتزم بهذه التعريفة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وبلغت الزيادة الجديدة في التعريفة نحو 15% للأجرة قبل رفع الأسعار. وكان المحافظ، قد عقد اجتماعا عاجلا بجميع أعضاء وقيادات الجهاز التنفيذي للمحافظة، لدراسة وإقرار الأسعار الجديدة لأجرة نقل الركاب واعتمادها رسميا ومقترحات تحريكها بما لا يتجاوز زيادة قدرها نحو 15% على الأكثر، وإعلانها مباشرة بمختلف وسائل