دراسة: السجائر الإلكترونية تدمر الخلايا العصبية

الشباب الصغار والحوامل يجب عليهم أن يتجنبوا التدخين بشكل عام والسجائر الإلكترونية بشكل خاص، لإنها لن تضر بعقولهم فقط، ولكنها تؤثر أيضًا على عقول الأطفال في رحم أمهاتهم.
في الوقت الحالي كل ما هو خطأ ومضر أصبح تريند وعصري ويرغب الجميع في ممارسته، فبعد الحديث لسنوات طويلة عن أضرار السجائر الإلكترونية وآثارها السيئة على الرئة، حاولت بعض الشركات والمجمتعات التحايل على فكرة التدخين، وجاءت بالسجائر الإلكترونية مُدعية إنها أقل ضررًا لكن هذا غير صحيح على الإطلاق، فأثبتت دراسة جديدة إن استخدام السجائر الإلكترونية يؤثر بشكل سلبي على المخ بالنسبة لمستخدميها بما في ذلك ملايين من المراهقين الذين يقومون بتدخين مثل هذه السجائر، نقلًا عن "dailymail".
كثير من الهيئات الصحية تنادي بأهمية تجنب شرب السجائر لإنها أكثر الأسباب المؤدية إلى سرطان الرئة بجانب تدهور الصحة تدريجيًا، على الجانب الآخر قامت شركات أخرى بدعم السجائر الإلكترونية بإعتبارها جزء من مظهرك الاجتماعي، لذا اقترحت بعض الدراسات إن التعرض المستمر للنيكوتين من المحتمل أن يعطل خلايا المخ، ويتسبب
كثير من الهيئات الصحية تنادي بأهمية تجنب شرب السجائر لإنها أكثر الأسباب المؤدية إلى سرطان الرئة بجانب تدهور الصحة تدريجيًا، على الجانب الآخر قامت شركات أخرى بدعم السجائر الإلكترونية بإعتبارها جزء من مظهرك الاجتماعي، لذا اقترحت بعض الدراسات إن التعرض المستمر للنيكوتين من المحتمل أن يعطل خلايا المخ، ويتسبب في توقفها على المدى البعيد، وذلك وفقًا لبحث جديد من جامعة كاليفورنيا، وهذه الآثار السيئة تماثل أي منتج آخر يحتوي على النيكوتين، ولكن هناك شيئًا مثير للقلق بشكل خاص، في ضوء إن تدخين السجائر الإلكترونية يشبه الوباء في انتشاره بين الشباب، فإن الأضرارالمتعلقة بالمخ قد تعيق تطورهم الفكري في الحياة.
كما حذر مؤلفي الدراسة من إن الشباب الصغار والحوامل يجب عليهم أن يتجنبوا التدخين بشكل عام والسجائر الإلكترونية بشكل خاص، لإنها لن تضر بعقولهم فقط، ولكنها فقط تؤثر على عقول الأطفال، ربما إن السجائر الإلكترونية تسبب السرطان بشكل أقل، وذلك وفقًا لبعض الأبحاث، ولكن من خلال الكثير من الأبحاث العلمية فإنها ليست آمنة بشكل كبير، فتدخين السجائر الإلكتروينة لديه نفس الآثار التي يفعلها التدخين على نظام القلب والأوعية الدموية.
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تستخدم بعض من الأجهز الشائعة "الفيب" سوائل إلكترونية ذات تركيز عالي من النيكوتين مقارنة بالسجائر، مما يجعلها أكثر إدمانًا، كما فسر الفريق القائم على الدراسة إنه ليس فقط المخ الذي يتأثر، ولكن النيكوتين يبدأ في تدمير الخلايا في مرحلة مبكرة جدًا، وذلك وفقًا لما أقرته الدراسة الجديدة التي نشرت في جريدة "Cell Press"، إضافة إلى إن مكونات المواد السائلة التي ذكرناها مسبقًا، تدخل في مراكز الطاقة للخلايا الجذعية التي تسبق الخلايا العصبية.
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وللتاكد من ذلك قام الباحثون باستخدام الخلايا الجذعية الموجودة في الفئران وعرضوها على السوائل الإلكترونية في المعمل، ومن خلال التجربة قاموا بالتركيز على الميتوكوندريا(هي مركز الخلايا في جسم الإنسان)، وتقوم بوظائف أخرى أيضًا، فهي تساعد في إصلاح الخلايا الجذعية التالفة، يجانب إعطائهم آليات كبيرة بالنسبة للحماية، لضمان الحفاظ على الخلايا الجذعية في معدلات صحية عالية، وعند استنشاق النيكوتين فهو يعمل على خلق الإجهاد التأكسدي الذي يؤثر بشكل كبير على الميتوكوندريا.
أوضحت الطبيبة أتينا زاهيدي، مؤلفة الدراسة الرئيسية إنه "إذا استمر إجهاد النيكوتين، فإن الخلايا الجذعية العصبية تتضرر ويمكن أن تموت في نهاية المطاف" قبل أن تتاح لها فرصة أن تصبح خلايا دماغية كاملة التطور، كما إن التعرض المستمر للنيكوتين أثناء فترة الحمل أو المراهقة من المحتمل أن يؤثر على المخ بعدة طرق، التي من المحتمل أن تؤثر على الذاكرة والتعلم والإدراك، علاوة على ذلك، الإدمان والإعتماد على النيكوتين في مرحلة الشباب يعتبر من المخاوف التي يجب أن تضعها الأسر في اعتبارها.
اختتم مؤلفي الدراسة موضحين إن النيكوتين يسبب تلفًا كبيرًا للخلايا الجذعية العصبية، يجب أن نعي ذلك جيدًا للحفاظ على الأجيال القادمة.
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