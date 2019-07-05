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دراسة: السجائر الإلكترونية تدمر الخلايا العصبية

الشباب الصغار والحوامل يجب عليهم أن يتجنبوا التدخين بشكل عام والسجائر الإلكترونية بشكل خاص، لإنها لن تضر بعقولهم فقط، ولكنها تؤثر أيضًا على عقول الأطفال في رحم أمهاتهم.
تحرير:إسراء سليمان ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م
السجائر الإلكترونية
السجائر الإلكترونية
في الوقت الحالي كل ما هو خطأ ومضر أصبح تريند وعصري ويرغب الجميع في ممارسته، فبعد الحديث لسنوات طويلة عن أضرار السجائر الإلكترونية وآثارها السيئة على الرئة، حاولت بعض الشركات والمجمتعات التحايل على فكرة التدخين، وجاءت بالسجائر الإلكترونية مُدعية إنها أقل ضررًا لكن هذا غير صحيح على الإطلاق، فأثبتت دراسة جديدة إن استخدام السجائر الإلكترونية يؤثر بشكل سلبي على المخ بالنسبة لمستخدميها بما في ذلك ملايين من المراهقين الذين يقومون بتدخين مثل هذه السجائر، نقلًا عن "dailymail".
كثير من الهيئات الصحية تنادي بأهمية تجنب شرب السجائر لإنها أكثر الأسباب المؤدية إلى سرطان الرئة بجانب تدهور الصحة تدريجيًا، على الجانب الآخر قامت شركات أخرى بدعم السجائر الإلكترونية بإعتبارها جزء من مظهرك الاجتماعي، لذا اقترحت بعض الدراسات إن التعرض المستمر للنيكوتين من المحتمل أن يعطل خلايا المخ، ويتسبب
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دراسة: تعرض الحامل لملوثات الهواء يصيب طفلها بالتوحد

البدايات دائمًا تكون في الصباح الباكر، ولكن ماذا لو كانت الأماني والأحلام الصباحية ممزوجة باستنشاق المواد الكيميائية، من المؤكد أن النهاية ستكون سلسلة من الأمراض العالقة بالجهاز التنفسي، وآخر الأضرار السلبية وضحتها بعض الدراسات الجديدة أن النساء اللاتي يتعرضن للمواد الكيميائية المذيبة في أثناء العمل، هن الأكثر عرضة لإنجاب أطفال يعانون من بعض المشكلات الصحية مثل التوحد بنسبة تصل إلى 1.5 مرة، لذا يجب الحد من التلوث قدر الإمكان، فما النفع الذي يعود على المجتمع من مزيد من الأمراض، نقلًا عن "dailymail".
علاج العيون المنتفخة

التدليك والشاي.. تخلص من العيون المنتفخة في الصباح

بعد يوم طويل من العمل والتفكير في الحياة، تذهب للبيت من أجل الحصول على قسط كافٍ من الراحة، وفي صباح اليوم التالي ربما تجد عينيك منتفختين، فلا تقلق، أنت لست وحدك، بل يوجد العديد من الأفراد الذين يعانون بشكل كبير من هذه الحالة عند الاستيقاظ من النوم، وقد تستمر لساعات طويلة؛ لذا يجب البحث عن العوامل المسببة لذلك، وطرق علاج سريعة وفعالة، مثل وضع قطنة من الشاي الدافئ على عينيك لدقائق وتكرار هذه العملية باستمرار، إضافة إلى استخدام الزيوت الحيوية. نقلا عن "times of india".
سرطان المعدة

الأسماك والخضراوات المخللة تسبب سرطان المعدة

في كل يوم يقوم العلماء والباحثون بالبحث في كل الأطعمة التي تفيد جسم الإنسان، وعلى الجانب الآخر يبحثون أيضًا في محفزات الأمراض، خاصة سرطان المعدة، وعلى الرغم من أن هذا النوع من السرطان ليس شائعًا بشكل كبير بين أنواع السرطانات الأخرى، فإن عوامل الخطورة والبحث في أساليب الوقاية والعلاج أمر ضروري ومهم، فيمكنك تناول الثوم والشاي الأخضر والزنجبيل والكركم وغيرها من الأطعمة الأخرى، وللحفاظ على صحة المرضى حذر الأطباء من تناول أطعمة مثل الخضراوات المخللة، نقلًا عن "express".
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السيجارة-الالكترونية

دراسة: السجائر الإلكترونية أقل سمية من العادية

أكدت شركة صناعة السجائر الإلكترونية " جول"، إن بحثًا جديدًا تم إجراؤه خلال المنتدى العالمي السادس للنيكوتين يُظهر أن الانبعاثات الناتجة عن أجهزة التبخير أقل سمية بشكل ملحوظ عن تلك المنبعثة من السجائر التقليدية. كشفت الدراسة، التي عرضت في بولندا خلال المنتدى يوم الجمعة، أن نسبة الفورمالدهايد وأول أكسيد الكربون التي يستنشقها مدخني السجائر الإلكترونية كانت أقل بنسبة 99% من النسبة التي يستنشقها المدخنين العاديين. لذا فهى آمنة نسبيًا مقارنة بالسجائر العادية.
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سرطان البنكرياس.. يصيب المدخنين وأصحاب الوزن الزائد

السرطان بأنواعه المختلفة مرض يقتل صاحبه ببطء، كما أن الألم لا ينتهي، خاصة إذا كان في مراحله الأخيرة، وسرطان البنكرياس من الأنواع التي يُصاب بها المدخنون على وجه الخصوص، وعلى الرغم من ذلك فهناك ما يشير إلى انخفاض أعداد المدخنين حول العالم، لكن ما زال هذا السرطان يواصل الارتفاع، وبهذا هناك تساؤل يطرح وهو هل يمكن لوباء السمنة أن يؤجج الزيادة في معدلات الإصابة بسرطان البنكرياس؟ كيف يفعل هذا؟ الدراسات والأبحاث المستمرة قد تجيب عليه حسبما ذكرها موقع «ذا ميرور» البريطاني.
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قضاء سنوات أطول في التعليم يقلل من أمراض القلب

أشارت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين يلتحقون بالجامعة هم الأقل عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية لأنهم أصحاء أكثر. ووجد العلماء أن مع كل 4 سنوات إضافية يقضونها في التعليم، يقل مؤشر كتلة الجسم درجة واحدة على الأقل. ووجدوا أيضًا تأثيرا لنفس مقدار الوقت، على غرار الوقت اللازم للحصول على شهادة جامعية، في معدلات خفض ضغط الدم. يمكن أن تؤدي زيادة الوزن إلى ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري، وكلاهما معروف بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
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