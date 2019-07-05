دراسة: السجائر الإلكترونية تدمر الخلايا العصبية

الشباب الصغار والحوامل يجب عليهم أن يتجنبوا التدخين بشكل عام والسجائر الإلكترونية بشكل خاص، لإنها لن تضر بعقولهم فقط، ولكنها تؤثر أيضًا على عقول الأطفال في رحم أمهاتهم.

تحرير:إسراء سليمان ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م

السجائر الإلكترونية

في الوقت الحالي كل ما هو خطأ ومضر أصبح تريند وعصري ويرغب الجميع في ممارسته، فبعد الحديث لسنوات طويلة عن أضرار السجائر الإلكترونية وآثارها السيئة على الرئة، حاولت بعض الشركات والمجمتعات التحايل على فكرة التدخين، وجاءت بالسجائر الإلكترونية مُدعية إنها أقل ضررًا لكن هذا غير صحيح على الإطلاق، فأثبتت دراسة جديدة إن استخدام السجائر الإلكترونية يؤثر بشكل سلبي على المخ بالنسبة لمستخدميها بما في ذلك ملايين من المراهقين الذين يقومون بتدخين مثل هذه السجائر، نقلًا عن "dailymail".

كثير من الهيئات الصحية تنادي بأهمية تجنب شرب السجائر لإنها أكثر الأسباب المؤدية إلى سرطان الرئة بجانب تدهور الصحة تدريجيًا، على الجانب الآخر قامت شركات أخرى بدعم السجائر الإلكترونية بإعتبارها جزء من مظهرك الاجتماعي، لذا اقترحت بعض الدراسات إن التعرض المستمر للنيكوتين من المحتمل أن يعطل خلايا المخ، ويتسبب