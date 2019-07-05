جهود الداخلية لتطبيق سيادة القانون ضد مغتصبي الأراضي

تحرير:محمد الشاملي ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م

حملة إزالة

جهود متواصلة تقدمها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية؛ لتفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل، حيث وجهت أجهزة الوزارة حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات في ضوء استراتيجيتها الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، والقرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، أسفرت جهودها عن تأمين تنفيذ 8 قرارات إزالة لحالات تعد متنوعة بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر، وتنفيذ 15