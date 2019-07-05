جريمة

جهود الداخلية لتطبيق سيادة القانون ضد مغتصبي الأراضي

تحرير:محمد الشاملي ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م
حملة إزالة
حملة إزالة
جهود متواصلة تقدمها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية؛ لتفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل، حيث وجهت أجهزة الوزارة حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات في ضوء استراتيجيتها الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، والقرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، أسفرت جهودها عن تأمين تنفيذ 8 قرارات إزالة لحالات تعد متنوعة بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر، وتنفيذ 15
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مباحث-مصنفات

الشرطة تضبط قناة فضائية وشركة إنتاج فني مخالفتين

توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه، خاصة مديري الإدارات النوعية، بمكافحة الجرائم بشتى صورها في إطار إستراتيجية الوزارة الهادفة في أحد محاورها إلى تحقيق الوجود الأمنى الفعال ومكافحة الجرائم بشتى صورها، لا سيما جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بشتى صورها وضبط مرتكبيها. وترجمت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية توجيهات الوزير بتطبيق إستراتيجية الوزارة على أرض الواقع من خلال ضبط العديد من القضايا خلال شهر يونيو الماضي.
كمين-شرطه-في-سيناء

مداهمات وحملات.. رحلة الشرطة لفرض سيطرتها بالمحافظات

حملات تفتيشية مكبرة نفذتها أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، شملت استهداف بؤر إجرامية وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة من أرباب السوابق ومثيري الشغب والقبض على الهاربين من الأحكام القضائية وشيكة النفاذ ومطاردة مروجي المواد المخدرة، لا سيما المواد التخليقية (الفودو- الإستروكس - الشادو) لما تمثله من خطورة على الشباب.
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ضبط 11 طن سولار امتنعت محطة وقود عن بيعها بالمنيا

تحفظت مديرية التموين في محافظة المنيا، اليوم، الجمعة، بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين، على 11 طنا من السولار قامت إحدى محطات التموين بالامتناع عن بيعها، والتصرف في طن سولار وطن بنزين 92، كما جرى التحفظ على 4 آلاف كيلو زيت معدني مدعم بإحدى المحطات. وشدد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق، ومراقبة محطات الوقود، والحد من التلاعب في السلع الاستراتيجية، مع التأكد من التزام كل المحطات بعدم تجميع كميات من الوقود.
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الداخلية تطلق المرحلة الثامنة من مبادرة «كلنا واحد»

توجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لأجهزة الدولة باتخاذ جميع الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، ترجمتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على أرض الواقع من خلال مواصلة المشاركة فى فعاليات المرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الأساسية وطرحها في 690 فرعا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية؛ لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، والعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
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إحباط محاولة تهريب 356 ألف قرص كبتاجون مخدر إلى خارج البلاد (1)

الداخلية تضبط 13 مليون قرص مخدر خلال أسبوع

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا لفرض سيطرتها بمختلف أنحاء البلاد من خلال شن حملات تفتيشية مستمرة تستهدف في المقام الأول بؤرا إجرامية تتخذها العناصر الخطرة وكرا للاختباء بعيدا عن ملاحقات الشرطة من جهة، ونقطة انطلاق نحو نشاطهم الآثم من جهة أخرى، وذلك وسط توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بملاحقة مروجي المواد المخدرة ومتعاطيها لاسيما المواد التخليقية منها التي تعرف بـ"مخدر الموت مثل "الإستروكس- الفودو- الشادو" لما تمثل من خطورة بالغة على الشباب.
توافد-الجماهير-على الاستاد‎ (4)

ريموت وهاتف.. خطة «الداخلية» لتأمين مباراة مصر وزيمبابوي

أعلنت وزارة الداخلية قائمة ببعض الإرشادات للمواطنين بمناسبة إقامة فعاليات افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التى تبدأ اليوم الجمعة، بمباراة كرة القدم بين منتخبي "مصر - زيمبابوى" باستاد القاهرة الدولى، وتم وضع خطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، تستهدف أمن وراحة الجماهير والانضباط الكامل بالطرق المؤدية للاستاد. وشملت قائمة الإرشادات، عدم السماح بدخول الاستاد إلا لحاملى الـFAN ID والتذكرة الخاصين بالمشجع. وتقرر فتح أبواب الاستاد للجماهير من الساعة 1 مساءً اليوم، على أن تغلق الأبواب فى تمام الساعة 6,30 مساءً
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ضبط 7 أشخاص تداولوا امتحانات الثانوية عبر الإنترنت

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على 7 أشخاص لقيامهم بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة، والترويج لبيع سماعات لتسهيل عملية الغش، وذلك في إطار جهود الوزارة لمواجهة ظاهرة تداول أسئلة وأجوبة إمتحانات الثانوية العامة عبر شبكة "الإنترنت". كانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، قد نجحت في ضبط 3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة "البلينا" ودائرة قسم شرطة ثان سوهاج بمديرية أمن سوهاج، لقيامهم بإنشاء مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بتداول أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة.
جثة طفل

«بتعيط».. أب يضرب ابنته الرضيعة حتى الموت بكفر الشيخ

شهدت قرية دمرو بمركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، واقعة مأساوية، اليوم الأربعاء، حيث تجرد أب من مشاعر الأبوة وتعدى بالضرب على طفلته "ياسمين" التى تبلغ من العمر عاما وشهرين، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سيدى سالم المركزى. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول "ياسمين" عام وشهرين، إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، جثة هامدة، بها إصابات عبارة عن كدمات بالوجه.
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