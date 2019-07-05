ننشر التعريفة الجديدة للمواصلات في البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م

موقف البحيرة

أصدر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، القرار رقم 899 لسنة 2019، اليوم الجمعة، وتضمن في مواده زيادة تعريفة ركوب السيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة بعضها البعض وبينها وبين المحافظات الأخرى، وتعريفة ركوب السيارات الأجرة السيرفيس وسيارات التاكسي العداد. وكلف إدارة المرور ومشروع المواقف، تنسيقا مع مشروع النقل الداخلي والسياحة للاستعانة والدفع بعدد من مركبات المشروع حال حدوث أي تداعيات من السائقين العاملين على الخطوط المختلفة، وذلك مع بداية الإعلان عن الأسعار الجديدة للمواد البترولية التي أقرتها وزارة البترول.

وأعلن المحافظ، أن التعريفة الجديدة للركوب تم زيادتها بنسبة من 10 إلى 16 % وإن هناك رقابة مستمرة من جميع الجهات لمتابعة تطبيق تلك الزيادة دون مغالاة، وأن سعر السرفيس داخل مدينة دمنهور لأي مكان 2 جنيه ومن مدينة دمنهور إلى: القاهرة 30 جنيها، طنطا 12.5 جنيه، الإسكندرية 12 جنيها، كفر الدوار 7.25 جنيه،