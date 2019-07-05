بنديرة التاكسي بـ7.5 جنيه.. أسعار المواصلات بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ م

موقف - صورة أرشيفية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، قراره رقم 8307 لسنة 2019، بشأن إقرار أسعار التعريفة الجديدة لركوب سيارات «التاكسي» و«السيرفيس» داخل مدن ومراكز المحافظة، وذلك بعد إعلان الحكومة عن زيادة أسعار البنزين اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم، موضحا أن فتح بنديرة سيارات التاكسي «العداد» ستكون 7.5 جنيه، بكافة مدن المحافظة، تشمل كيلو متر واحد فقط، على أن تزداد القيمة بواقع جنيه و75 قرشا لكل كيلو متر إضافي، فيما تصل ساعة الانتظار الأولى إلى 8 جنيهات، تزداد بواقع 7 جنيهات لكل ساعة إضافية.

وبالنسبة لتعريفة ركوب سيارات «السيرفيس» لخطوط السير داخل مدن المحافظة، أشار المحافظ إلى أنها ستكون جنيه و75 قرشا لكل خطوط السير، على أن يتم وضع استيكر على سيارات الركوب موضح به خط سير السيارة والتعريفة الجديدة، فيما تضمنَ القرار تعديل تعريفة ركوب السيارات الأجرة العاملة بجميع الخطوط لتكون