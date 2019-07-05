جريمة

مداهمات وحملات.. رحلة الشرطة لفرض سيطرتها بالمحافظات

تحرير:محمد الشاملي ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٤ م
حملة أمنية
حملة أمنية
حملات تفتيشية مكبرة نفذتها أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، شملت استهداف بؤر إجرامية وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة من أرباب السوابق ومثيري الشغب والقبض على الهاربين من الأحكام القضائية وشيكة النفاذ ومطاردة مروجي المواد المخدرة، لا سيما المواد التخليقية (الفودو- الإستروكس - الشادو) لما تمثله من خطورة على الشباب.
خلال الـ24 ساعة الماضية حققت الحملات نتائج إيجابية أبرزها ضبط 28 قطعة سلاح نارى بحوزة 26 متهما و167 قطعة سلاح أبيض و32 طلقة مختلفة الأعيرة، وتنفيذ 65 ألفا و349 حكما قضائيا متنوعا. في مجال ضبط قضايا المخدرات أمكن ضبط 100 قضية مخدرات ضمت 113 متهما ضُبط خلالها 1.5 كيلوجرام بانجو، 9 كيلوجرامات حشيش، 568
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مباحث-مصنفات

الشرطة تضبط قناة فضائية وشركة إنتاج فني مخالفتين

توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه، خاصة مديري الإدارات النوعية، بمكافحة الجرائم بشتى صورها في إطار إستراتيجية الوزارة الهادفة في أحد محاورها إلى تحقيق الوجود الأمنى الفعال ومكافحة الجرائم بشتى صورها، لا سيما جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بشتى صورها وضبط مرتكبيها. وترجمت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية توجيهات الوزير بتطبيق إستراتيجية الوزارة على أرض الواقع من خلال ضبط العديد من القضايا خلال شهر يونيو الماضي.
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جهود الداخلية لتطبيق سيادة القانون ضد مغتصبي الأراضي

جهود متواصلة تقدمها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية؛ لتفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل، حيث وجهت أجهزة الوزارة حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات في ضوء استراتيجيتها الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، والقرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل.
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ضبط 11 طن سولار امتنعت محطة وقود عن بيعها بالمنيا

تحفظت مديرية التموين في محافظة المنيا، اليوم، الجمعة، بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين، على 11 طنا من السولار قامت إحدى محطات التموين بالامتناع عن بيعها، والتصرف في طن سولار وطن بنزين 92، كما جرى التحفظ على 4 آلاف كيلو زيت معدني مدعم بإحدى المحطات. وشدد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق، ومراقبة محطات الوقود، والحد من التلاعب في السلع الاستراتيجية، مع التأكد من التزام كل المحطات بعدم تجميع كميات من الوقود.
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الداخلية تطلق المرحلة الثامنة من مبادرة «كلنا واحد»

توجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لأجهزة الدولة باتخاذ جميع الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، ترجمتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على أرض الواقع من خلال مواصلة المشاركة فى فعاليات المرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الأساسية وطرحها في 690 فرعا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية؛ لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، والعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
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القبض على 23 متهما بالاتجار في المخدرات بالجيزة

جهود مضنية بذلها رجال الشرطة طوال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية مختلفة، تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث.
سلاح-ومخدرات

سقوط 20 تاجر مخدرات في قبضة مباحث الجيزة

قدمت قوات الشرطة جهودا مضنية طوال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية مختلفة، تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث.
وزير-الداخلية-اللواء-محمود-توفيق-فى-اجتماع-امنى-بوزارة-الداخلية-لمتابعة-تأمين-كأس-الاممالافريقية

كواليس رحلة الداخلية في مواجهة بؤر الإجرام خلال شهر

لم تقتصر الجهود الأمنية على تأمين الوفود وبعثات المنتخبات المشاركة بمقار الإقامة وملاعب التدريب فضلا عن الاستادات ومحيطها بمشاركة الإدارات النوعية، بل امتدت إلى فرض السيطرة الكاملة على ربوع البلاد بمداهمة بؤر إجرامية، ومطادرة خارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، ملاحقات هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية مكبرة لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار؛ تنفيذا للإستراتيجية الموضوعة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، تحقيق مبدأ الردع العام.
سلاح-ومخدرات (1)

المباحث تلاحق مروجي المخدرات وحائزي السلاح في الجيزة

جهود متواصلة لقوات الشرطة في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
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