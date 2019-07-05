مداهمات وحملات.. رحلة الشرطة لفرض سيطرتها بالمحافظات

تحرير:محمد الشاملي ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٤ م

حملة أمنية

حملات تفتيشية مكبرة نفذتها أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، شملت استهداف بؤر إجرامية وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة من أرباب السوابق ومثيري الشغب والقبض على الهاربين من الأحكام القضائية وشيكة النفاذ ومطاردة مروجي المواد المخدرة، لا سيما المواد التخليقية (الفودو- الإستروكس - الشادو) لما تمثله من خطورة على الشباب.

خلال الـ24 ساعة الماضية حققت الحملات نتائج إيجابية أبرزها ضبط 28 قطعة سلاح نارى بحوزة 26 متهما و167 قطعة سلاح أبيض و32 طلقة مختلفة الأعيرة، وتنفيذ 65 ألفا و349 حكما قضائيا متنوعا. في مجال ضبط قضايا المخدرات أمكن ضبط 100 قضية مخدرات ضمت 113 متهما ضُبط خلالها 1.5 كيلوجرام بانجو، 9 كيلوجرامات حشيش، 568



خلال الـ24 ساعة الماضية حققت الحملات نتائج إيجابية أبرزها ضبط 28 قطعة سلاح نارى بحوزة 26 متهما و167 قطعة سلاح أبيض و32 طلقة مختلفة الأعيرة، وتنفيذ 65 ألفا و349 حكما قضائيا متنوعا.



في مجال ضبط قضايا المخدرات أمكن ضبط 100 قضية مخدرات ضمت 113 متهما ضُبط خلالها 1.5 كيلوجرام بانجو، 9 كيلوجرامات حشيش، 568 جراما من مسحوق الهيروين، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 10 جرامات و25 جراما من مخدر الشابو إضافة إلى 13 جراما من مخدر الفودو و615 جرام إستروكس و2004 أقراص مخدرة.



كما أمكن ضبط 25 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة و3 هاربين من المراقبة، والإيقاع بتشكيل عصابى ضم 3 متهمين ارتكبوا 7 حوادث متنوعة، والقبض على 7 بلطجية، وحجز 333 دراجة نارية مخالفة وتحرير 25 ألفا و535 مخالفة مرورية و25 قضية مصنفات متنوعة.



