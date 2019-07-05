وزير البترول يبحث مع المسؤولين آثار زيادة الوقود

٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٧ م

وزير البترول

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا موسعا فى غرفة عمليات الوزارة، ضم رئيس هيئة البترول ونوابه ورؤساء شركات توزيع المنتجات البترولية. وخلال الاجتماع تابع المهندس طارق الملا موقف توزيع الوقود على مستوى الجمهورية وتوافر إمداداته فى مختلف المحافظات المصرية، والاطمئنان على انتظام تدفق إمدادات البنزين والسولار، من مستودعات الشحن الرئيسية إلى المحطات والمنافذ التسويقية بمختلف أنحاء الجمهورية، إلى جانب متابعة موقف توزيع البوتاجاز من مصانع التعبئة إلى مراكز توزيع البوتاجاز.

واطمأن الوزير خلال الاجتماع على كفاية الأرصدة الإستراتيجية من البنزين والسولار والبوتاجاز ومختلف المنتجات البترولية، وذلك من خلال متابعة الأرصدة لحظيا عبر غرفة العمليات بالوزارة. كما حرص الملا خلال وجوده فى غرفة العمليات، على التواصل مع مسؤولى غرف العمليات الخاصة بشركات توزيع المنتجات البترولية فى مختلف