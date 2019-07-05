الشرطة تضبط قناة فضائية وشركة إنتاج فني مخالفتين
تحرير:محمد الشاملي
٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ م
مباحث المصنفات
توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه، خاصة مديري الإدارات النوعية، بمكافحة الجرائم بشتى صورها في إطار إستراتيجية الوزارة الهادفة في أحد محاورها إلى تحقيق الوجود الأمنى الفعال ومكافحة الجرائم بشتى صورها، لا سيما جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بشتى صورها وضبط مرتكبيها. وترجمت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية توجيهات الوزير بتطبيق إستراتيجية الوزارة على أرض الواقع من خلال ضبط العديد من القضايا خلال شهر يونيو الماضي.
وجاءت أبرز النتائج التي حققها ضباط الإدارة خلال الشهر المنقضي، في مجال مكافحة جرائم المصنفات، إذ أمكن ضبط قناة فضائية تعمل خارج مدينة الإنتاج الإعلامى بدون ترخيص، وشركة إنتاج فني وإعلاني بدون ترخيص، إضافة إلى 3 شركات تستخدم برامج حاسب آلى مقلدة ومنسوخة.
كما تم ضبط محل بيع أجهزة "ريسيفر" خاصة بفك شفرات
وجاءت أبرز النتائج التي حققها ضباط الإدارة خلال الشهر المنقضي، في مجال مكافحة جرائم المصنفات، إذ أمكن ضبط قناة فضائية تعمل خارج مدينة الإنتاج الإعلامى بدون ترخيص، وشركة إنتاج فني وإعلاني بدون ترخيص، إضافة إلى 3 شركات تستخدم برامج حاسب آلى مقلدة ومنسوخة.
كما تم ضبط محل بيع أجهزة "ريسيفر" خاصة بفك شفرات القنوات المشفرة، وتحرير 748 قضية عرض عام بالمقاهي وإعادة بث قنوات مشفرة بدون ترخيص، فضلا عن ضبط 339 قضية في مجال جرائم البرمجيات المنسوخة والمقلدة.
وفى مجال مكافحة جرائم المطبوعات شملت الجهود ضبط 25 قضية مطبوعات أدبية وثقافية، و17 قضية مطبوعات تعليمية، وضبط 32 قضية مطبوعات متنوعة و377 منشأة تعمل بدون ترخيص. واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وتم العرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.