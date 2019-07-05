الشرطة تضبط قناة فضائية وشركة إنتاج فني مخالفتين

تحرير:محمد الشاملي ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ م

مباحث المصنفات

توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه، خاصة مديري الإدارات النوعية، بمكافحة الجرائم بشتى صورها في إطار إستراتيجية الوزارة الهادفة في أحد محاورها إلى تحقيق الوجود الأمنى الفعال ومكافحة الجرائم بشتى صورها، لا سيما جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بشتى صورها وضبط مرتكبيها. وترجمت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية توجيهات الوزير بتطبيق إستراتيجية الوزارة على أرض الواقع من خلال ضبط العديد من القضايا خلال شهر يونيو الماضي.

وجاءت أبرز النتائج التي حققها ضباط الإدارة خلال الشهر المنقضي، في مجال مكافحة جرائم المصنفات، إذ أمكن ضبط قناة فضائية تعمل خارج مدينة الإنتاج الإعلامى بدون ترخيص، وشركة إنتاج فني وإعلاني بدون ترخيص، إضافة إلى 3 شركات تستخدم برامج حاسب آلى مقلدة ومنسوخة. كما تم ضبط محل بيع أجهزة "ريسيفر" خاصة بفك شفرات