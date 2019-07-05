تعرف على تعريفة الركوب الجديدة في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٨ م

موقف الإسكندرية- صورة أرشيفية

اعتمد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة لوسائل النقل الداخلية والخارجية، وفقا للقرار رقم 612 لسنة 2019، والمقدمة من مشروع محطات الركاب والانتظار، ومن المقرر أن يتم تطبيقها اعتبارًا من اليوم الجمعة، وذلك بعد إعلان الحكومة رفع أسعار المحروقات الجديدة، كما اعتمد محافظ الإسكندرية قرارًا رقم 613 لسنة 2019، بشأن تعديل سعر أسطوانات البوتاجاز المخصصة للاستخدام المنزلى سعة 12.5 كجم، وتعديل أسعار أسطوانات البوتاجاز المخصصة للأغراض التجارية سعة 25 كيلوجرامًا.

شدد المحافظ على نشر التعريفة الجديدة بالمواقف والمحطات المختلفة وتعليقها فى مكان ظاهر وإلزام سائقي المواصلات بعمل ملصقات بالتعريفة الجديدة لكل خط سير، مشددًا على إدارة المرور متابعة التزام سائقى وسائل المواصلات المختلفة بالتعريفة الجديدة واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وأكد أنه تم التنسيق