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تعرف على تعريفة الركوب الجديدة في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٨ م
موقف الإسكندرية- صورة أرشيفية
موقف الإسكندرية- صورة أرشيفية
اعتمد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة لوسائل النقل الداخلية والخارجية، وفقا للقرار رقم 612 لسنة 2019، والمقدمة من مشروع محطات الركاب والانتظار، ومن المقرر أن يتم تطبيقها اعتبارًا من اليوم الجمعة، وذلك بعد إعلان الحكومة رفع أسعار المحروقات الجديدة، كما اعتمد محافظ الإسكندرية قرارًا رقم 613 لسنة 2019، بشأن تعديل سعر أسطوانات البوتاجاز المخصصة للاستخدام المنزلى سعة 12.5 كجم، وتعديل أسعار أسطوانات البوتاجاز المخصصة للأغراض التجارية سعة 25 كيلوجرامًا.
شدد المحافظ على نشر التعريفة الجديدة بالمواقف والمحطات المختلفة وتعليقها فى مكان ظاهر وإلزام سائقي المواصلات بعمل ملصقات بالتعريفة الجديدة لكل خط سير، مشددًا على إدارة المرور متابعة التزام سائقى وسائل المواصلات المختلفة بالتعريفة الجديدة واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وأكد أنه تم التنسيق
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التعريفة الجديدة للمواصلات بمحافظة البحر الأحمر

اعتمد اللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، تعريفة الركوب الداخلية والخارجية والتاكسى العداد بزيادة تتراوح ما بين 9% - 15%، وفق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء فى هذا الشأن، بعد الإعلان عن تحريك أسعار المنتجات البترولية، جاء ذلك بناءً على الاجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة بحضور السكرتير العام والسكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورئيس مدينة الغردقة، ومدير إدارة المرور، ومدير المواقف، ومدير مديرية التموين والمدير التنفيذى لمشروع مواقف السيارات بالمحافظة وذلك لتحديد تعريفة الركوب وفق الزيادة المعلنة.
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ننشر تعريفة المواصلات الجديدة في قنا

اعتمد السيد عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسي داخل مدينة قنا، بالإضافة إلى تعديل التعريفة من وإلى قرى ومراكز المحافظة وفقا للكشوف المرفقة. وأوضح الهجان أنه تم تعديل التعريفة من مدينة قنا إلى مراكز المحافظة لتصبح 13 جنيه و75 قرشا إلى مدينة أبوتشت و 11 جنيها و50 قرشا إلى مدينة فرشوط، و 10 جنيهات و75 قرشا إلى مدينة نجع حمادي، و 5 جنيهات و75 قرشا إلى مدينة دشنا و 5 جنيهات و75 قرشا إلى مدينة الوقف، و 4 جنيهات و75 قرشا إلى مدينة قفط، و 6 جنيهات و50 قرشا إلى مدينة قوص ، و6 جنيهات إلى مدينة نقادة.
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ننشر تعريفة المواصلات الجديدة بالغربية

اعتمد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، اليوم الجمعة، تعريفة الركوب الداخلية والخارجية والتاكسى العداد بزيادة تتراوح ما بين 10% - 15% وفق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء فى هذا الشأن بعد الإعلان عن تحريك أسعار المنتجات البترولية. جاء ذلك بناءً على الاجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة بحضور رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وإدارة مرور الغربية ومباحث المرور ومدير مديرية التموين ومباحث التموين والمدير التنفيذى لمشروع مواقف السيارات بالمحافظة وذلك لتحديد تعريفة الركوب وفق الزيادة المعلنة.
أسعار-البنزين-بعد-زيادة-يوليو-2019

ننشر تعريفة المواصلات الجديدة بالوادي الجديد

اعتمد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس، بعد تحريك أسعار المواد البترولية، مؤكدًا أنه اجتمع مع رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية للقرى لتنفيذ التعريفة الجديدة والتصدي لأية زيادات غير حقيقية أو محاولات لفرض مبالغ مالية أكبر من المخصصة. وأكد معتمد عبد المعتصم، مدير إدارة المواقف بالوادي الجديد، أن نسبة رفع أسعار التعريفة لا تتجاوز 15% على النقل خارج وداخل المحافظة بمراكزها الإدارية الخمسة.
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التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة في محافظة سوهاج

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لركوب سيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية. وأكد المحافظ أن التعريفة الجديدة تم وضعها من قبل لجنة متخصصة وهي اللجنة العليا للمواقف، حيث راعت تطبيق التوازن بين أسعار الوقود الجديدة والمسافات، موجها إدارة المرور ورؤساء المدن ومديرية التموين ومديري المواقف بمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وأن يتم تعليق لافتات بجميع المواقف بالأسعار الجديدة المعتمدة، ولصق لافتات مدون عليها التعريفة الجديدة على الميكروباص منعًا لاستغلال الجمهور.
اتوبيسات-وسائل-مواصلات

ننشر التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية في القاهرة

اعتمد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الجمعة، الزيادات المقررة على أسعار السرفيس الداخلي للقاهرة الكبرى، إذ جاءت الزيادة بنسبة 15% لغالبية المناطق، للخطوط الداخلية، وذلك وفق المسافة لكل خط سير. كما اعتمد المحافظ، أجرة المواصلات الجديدة من القاهرة لجميع المحافظات بعد تحريك أسعار الوقود. وقال اللواء عمرو جمجوم مدير مشروع السرفيس بالقاهرة، إن العمل بالتعريفة الجديدة بدأ اليوم، موضحًا أنه يتم حالياً إخطار جميع مديري المواقف بالأسعار الجديدة.
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بنديرة التاكسي بـ7.5 جنيه.. أسعار المواصلات بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، قراره رقم 8307 لسنة 2019، بشأن إقرار أسعار التعريفة الجديدة لركوب سيارات «التاكسي» و«السيرفيس» داخل مدن ومراكز المحافظة، وذلك بعد إعلان الحكومة عن زيادة أسعار البنزين اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم، موضحا أن فتح بنديرة سيارات التاكسي «العداد» ستكون 7.5 جنيه، بكافة مدن المحافظة، تشمل كيلو متر واحد فقط، على أن تزداد القيمة بواقع جنيه و75 قرشا لكل كيلو متر إضافي، فيما تصل ساعة الانتظار الأولى إلى 8 جنيهات، تزداد بواقع 7 جنيهات لكل ساعة إضافية.
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ننشر التعريفة الجديدة للمواصلات في البحيرة

أصدر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، القرار رقم 899 لسنة 2019، اليوم الجمعة، وتضمن في مواده زيادة تعريفة ركوب السيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة بعضها البعض وبينها وبين المحافظات الأخرى، وتعريفة ركوب السيارات الأجرة السيرفيس وسيارات التاكسي العداد. وكلف إدارة المرور ومشروع المواقف، تنسيقا مع مشروع النقل الداخلي والسياحة للاستعانة والدفع بعدد من مركبات المشروع حال حدوث أي تداعيات من السائقين العاملين على الخطوط المختلفة، وذلك مع بداية الإعلان عن الأسعار الجديدة للمواد البترولية التي أقرتها وزارة البترول.
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