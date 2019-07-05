سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

شروط الصين المسبقة تهدد المحادثات التجارية مع أمريكا

لا تزال الشروط المسبقة حاضرة في التفاوض بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار الجولات التفاوضية المتوقعة بين الجانبين خلال الأشهر المقبلة
تحرير:محمود نبيل ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٨ م
الصين وأمريكا
الصين وأمريكا
لم تكن الجلسة التي جمعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، على هامش قمة مجموعة العشرين الأسبوع الماضي، قادرة على وضع كل الخطوط العريضة التي يمكن اعتبارها أساسًا للتوصل إلى اتفاق شامل في الحرب التجارية بين البلدين. وعلى الرغم من التوصل إلى صيغة للهدنة تتضمن مهلة من الوقت لإتاحة الفرصة للتفاوض مجددًا بين الولايات المتحدة والصين، فإن الشروط المسبقة قد لا تأتي بجديد خلال الجلسات التفاوضية بين الجانبين، لا سيما أن هذا المبدأ يرفضه الطرفان.
وكالة الأنباء الأمريكية بلومبرج ركزت بشكل رئيسي على الموقف الصيني في الوقت الحالي، لا سيما بعد أن تم التوصل إلى صيغة عامة للهدنة بين الجانبين. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين وقالت الوكالة الأمريكية إن الصين واصلت التأكيد على مطالبها بضرورة إزالة الولايات المتحدة جميع
اقرأ المزيد
الشرطة-التركية

تفاصيل انفجار سيارة مفخخة جنوب تركيا

قالت وكالة "الأناضول" التركية الحكومية إن انفجارًا داخل سيارة بالقرب من الحدود التركية مع سوريا قد خلف عددًا من القتلى والجرحى. ونقلت وكالة "رويترز" عن الوكالة أنه حتى الآن لم يتضح سبب الانفجار، الذي وقع اليوم الجمعة، في قضاء الريحانية بولاية هاتاي جنوبي تركيا، في الوقت الذي انطلق فيه عدد من سيارات الإسعاف وسيارات الشرطة إلى مكان الحادث. وفي السياق نفسه، صرح مصدر أمني تركي لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الحادث أسفر عن "مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين".
الشرطة-التركية

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بتركيا

ذكرت قناة "سكاي نيوز - عربية" في نبأ عاجل منذ قليل، نقلا عن وسائل إعلام تركية، إن قتلى وجرحى سقطوا في انفجار سيارة ببلدة ريحانلي بولاية هطاي جنوبي تركيا. ونقلت "روسيا اليوم"، عن وكالة أنباء "رويترز"، إن شخصين قُتلا وجُرح عدد آخر في انفجار السيارة المفخخة ببلدة ريحانلي.
شعار-الناتو

الدفاع الجوي صداع في رأس الناتو بسبب صواريخ روسيا

لا تزال العلاقات الروسية الأوروبية تحدد بشكل رئيسي الخطط المستقبلية لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي يضع التعامل عسكريا مع القدرات الخارقة لموسكو على رأس أولويات خطط التطوير التي يضعها للمستقبل القريب. ويرى الناتو أن مواجهة التحديات العسكرية، وبالأخص تلك التي تتعلق بالقدرات الروسية، يجب أن تكون أساس الاستعدادات العسكرية والتقنية للبلدان الأعضاء، وبالأخص داخل الاتحاد الأوروبي، على خلفية الأزمات السياسية المختلفة بين موسكو وبروكسل في عدد من الملفات.
حسن-روحانى

إيران تطالب لندن بالإفراج عن ناقلة نفط بجبل طارق

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، بيانا، تطالب فيه بريطانيا بالإفراج الفوري عن ناقلة نفط احتجزتها في جبل طارق، متهمة إياها بالتصرف بناء على طلب الولايات المتحدة. وقالت الوزارة، في بيانها: "مسؤول كبير في الوزارة، وصف الخطوة البريطانية بغير المقبولة، في اجتماع مع السفير البريطاني، الذي تم استدعاؤه لإبلاغه بالاحتجاج الرسمي، ودعا إلى الإفراج الفوري عن ناقلة النفط، بالنظر إلى أنها تم احتجازها بناء على طلب الولايات المتحدة، استنادا إلى المعلومات المتاحة حاليا"، وذلك حسب وكالة "فرانس برس".
اقرأ المزيد من الأخبار
هواوى (1)

لغط في تفسير قرارات ترامب بشأن شركة هواوي

على الرغم من النتائج الطيبة التي خرجت بها قمة مجموعة العشرين، والتي أقيمت في اليابان بداية الأسبوع الجاري، بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، فإنها لا تزال مصدر إزعاج للبيت الأبيض خلال الساعات القليلة الماضية. عندما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية الأسبوع الماضي، عن قراره بتخفيف الحظر على المبيعات الأمريكية لشركة هواوي، فقد كان ذلك بمثابة أخبار سارة لعمالقة الاتصالات الصينية ومورديها، غير أن بعض الأسئلة لا تزال بلا إجابة بشأن الموقف الأمريكي.
ترامب-وشي

جذب الاستثمارات يعزز الصين في الحرب التجارية

اختلف العديد من المحللين والمراقبين في الوقوف على هوية المنتصر في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وذلك في أعقاب ما أسفر عنه اجتماع دونالد ترامب وشي جين بينج على هامش قمة مجموعة العشرين منذ أيام قليلة. وعلى الرغم من الاختلاف الواضح في تحديد هوية المنتصر أو من تسير الأمور في صالحه، فإن هناك العديد من العوامل التي يمكن من خلالها تحديد نقاط القوة والضعف لدى الولايات المتحدة والصين على حد سواء، الأمر الذي قد يحدد مَن خرج منتصرًا في الجولات السابقة.
ترامب-وشي

هل انتصرت الصين على ترامب في قمة العشرين؟

توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج إلى اتفاق هدنة بشأن الحرب التجارية بين البلدين، في خطوة هزت الاقتصادات والأسواق في جميع أنحاء العالم، نظرًا للنتائج التي تحملها، سواء إلغاء فرض تعريفات جديدة، أو تخفيف الولايات المتحدة للعقوبات المدمرة ضد شركة هواوي. ومع ذلك، فإن الخطوط العريضة لاتفاق السلام المبدئي الذي توصل إليه الرئيس ترامب ونظيره الصيني، أمس السبت، يمكن أن يعزز عملية تعديل واسعة النطاق للنظام الاقتصادي العالمي، والذي يقوض في الأساس دور الصين.
ادونالد-ترامب-والرئيس الصيني-شي جين بينج

حل أزمة هواوي.. الصين وأمريكا تستئنفان المفاوضات

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينج، اليوم السبت، على هامش قمة مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا اليابانية، واتفق الرئيسان على استئناف المفاوضات بين البلدين حول المسائل التجارية العالقة، وفي مقدمتها قضية شركة "هواوي" الصينية، وذلك على أساس المساواة. وعقب اللقاء صرح ترامب بأن واشنطن لن تفرض رسوما جديدة على البضائع الواردة من الصين في المرحلة الحالية، مضيفا: "ستبدأ الوفود التجارية للبلدين مناقشة المسائل المحددة"، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم"، عن وكالة "شينخوا" الصينية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org