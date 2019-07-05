شروط الصين المسبقة تهدد المحادثات التجارية مع أمريكا

لا تزال الشروط المسبقة حاضرة في التفاوض بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار الجولات التفاوضية المتوقعة بين الجانبين خلال الأشهر المقبلة
لم تكن الجلسة التي جمعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، على هامش قمة مجموعة العشرين الأسبوع الماضي، قادرة على وضع كل الخطوط العريضة التي يمكن اعتبارها أساسًا للتوصل إلى اتفاق شامل في الحرب التجارية بين البلدين.
وعلى الرغم من التوصل إلى صيغة للهدنة تتضمن مهلة من الوقت لإتاحة الفرصة للتفاوض مجددًا بين الولايات المتحدة والصين، فإن الشروط المسبقة قد لا تأتي بجديد خلال الجلسات التفاوضية بين الجانبين، لا سيما أن هذا المبدأ يرفضه الطرفان.
وكالة الأنباء الأمريكية بلومبرج ركزت بشكل رئيسي على الموقف الصيني في الوقت الحالي، لا سيما بعد أن تم التوصل إلى صيغة عامة للهدنة بين الجانبين.
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وقالت الوكالة الأمريكية إن الصين واصلت التأكيد على مطالبها بضرورة إزالة الولايات المتحدة جميع
وكالة الأنباء الأمريكية بلومبرج ركزت بشكل رئيسي على الموقف الصيني في الوقت الحالي، لا سيما بعد أن تم التوصل إلى صيغة عامة للهدنة بين الجانبين.
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وقالت الوكالة الأمريكية إن الصين واصلت التأكيد على مطالبها بضرورة إزالة الولايات المتحدة جميع التعريفات الجمركية المفروضة على البضائع الصينية كشرط رئيسي للتوصل إلى صفقة تجارية.
وقالت مدونة ذات صلة بوسائل الإعلام الرسمية الصينية، اليوم الجمعة، إن المحادثات "ستعود إلى الوراء مرة أخرى" دون هذه الخطوة، مشددة على أن ذلك سيكون موقف الحكومة في بكين من الدخول مجددًا في جولات تفاوضية مع واشنطن.
وفي حين اتفق الرئيس دونالد ترامب وشي جين بينج الشهر الماضي على إعادة بدء المحادثات وتعليق الولايات المتحدة للتعريفات الجديدة، لم يتم الإعلان عن أي خطة لمفاوضات مباشرة بين الجانبين، وهو ما يعني أنه لا يزال هناك متسع من الوقت للعمل معا أو للتباري من أجل فرض شروط مسبقة من كلا الطرفين.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، جاو فينج، أمس الخميس: "إذا توصل الجانبان إلى اتفاق، فيجب إلغاء جميع التعريفات المفروضة"، مشددًا على أن "موقف الصين من ذلك واضح ومتسق".
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وحسب تعليق المدونة التي تديرها صحيفة إيكونوميك ديلي الصينية على منصة WeChat، فإن إلغاء جميع التعريفات العقابية التي فرضتها الولايات المتحدة هو "الأكثر أهمية"، وهو الطلب الذي لن يتغير في أثناء المحادثات التجارية بالنسبة للصين.
وفي الناحية المقابلة، يصر بعض المسؤولين الأمريكيين على أن التعريفات الجمركية العقابية التي فرضتها واشنطن ستبقى حتى بعد التوصل إلى اتفاق، مؤكدين أن الولايات المتحدة تعتمد على هذه السياسة كوسيلة ضغط على بكين.
ووضعت الصين ثلاثة خطوط حمراء من أجل التوصل لاتفاق تجاري عندما انهارت المحادثات في مايو الماضي، فبالإضافة إلى إزالة جميع التعريفات، يجب أن تكون أي تسوية متوافقة مع الطلب الرئيسي للبلاد، كما يجب أن تستند الصفقة إلى المساواة والاحترام المتبادل.
وتعتبر المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية الأمريكية هي "الشريحة الخاصة" للبلاد في المفاوضات، حيث ستعتمد أي واردات على ما إذا كانت المحادثات تسير في نسق يخدم الطرفين ويتسم بالاحترام المتبادل من عدمه، وذلك حسب ما جاء في المدونة الصينية.
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وعلى المستوى التجاري، يبدو أن الصين تفكر في شراء بعض السلع الزراعية من الولايات المتحدة كبادرة حسن نية، ولكن حتى الآن، لم تكن هناك أي إشارة لعمليات الشراء "الهائلة" التي تحدث عنها الرئيس دونالد ترامب خلال وجوده بقمة مجموعة العشرين الأسبوع الماضي.
ومن المقرر أن تبدأ المحادثات بين الجانبين في أسرع وقت ممكن، لا سيما أن المساحة الزمنية المتروكة للتفاوض قد تنتهي خلال العام الجاري أو بداية 2020 على أقصى تقدير.