شروط الصين المسبقة تهدد المحادثات التجارية مع أمريكا

لا تزال الشروط المسبقة حاضرة في التفاوض بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار الجولات التفاوضية المتوقعة بين الجانبين خلال الأشهر المقبلة

تحرير:محمود نبيل ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٨ م

الصين وأمريكا

لم تكن الجلسة التي جمعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، على هامش قمة مجموعة العشرين الأسبوع الماضي، قادرة على وضع كل الخطوط العريضة التي يمكن اعتبارها أساسًا للتوصل إلى اتفاق شامل في الحرب التجارية بين البلدين. وعلى الرغم من التوصل إلى صيغة للهدنة تتضمن مهلة من الوقت لإتاحة الفرصة للتفاوض مجددًا بين الولايات المتحدة والصين، فإن الشروط المسبقة قد لا تأتي بجديد خلال الجلسات التفاوضية بين الجانبين، لا سيما أن هذا المبدأ يرفضه الطرفان.

وكالة الأنباء الأمريكية بلومبرج ركزت بشكل رئيسي على الموقف الصيني في الوقت الحالي، لا سيما بعد أن تم التوصل إلى صيغة عامة للهدنة بين الجانبين. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين وقالت الوكالة الأمريكية إن الصين واصلت التأكيد على مطالبها بضرورة إزالة الولايات المتحدة جميع